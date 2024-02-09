Незабаром буде рішення кількох помісних церков про визнання ПЦУ, - Епіфаній

У Чернівцях під час представлення нового єпископа об’єднаної Чернівецько-Буковинської єпархії митрополит Епіфаній анонсував найближчим часом нові рішення помісних православних церков про визнання ПЦУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

На запитання про те, що робиться, аби Православну церкву України визнавали решта церков у світі, Епіфаній відповів: "Ми робимо в цьому напрямку багато, але неофіційно. Тому що ворог працює на всіх фронтах. І на зовнішньому фронті ворог є досить активним. Ми це бачимо. Тобто вони працюють в інших помісних православних церквах для того, щоб ті не визнали наш автокефальний статус. Але через Вселенського патріарха, як це прописано в Томосі, ми маємо зв’язок з усім православним світом. І зараз все залежить певною мірою від дипломатії. Ми працюємо в цьому напрямку, і я переконаний, що незабаром буде визнання ще кількох помісних церков. Але ми не оголошуємо наш план дій для того, щоб ворог нам не перешкодив", – сказав предстоятель ПЦУ.

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Він висловив сподівання, що такі рішення ухвалять одразу кілька помісних світових православних церков. Наразі у православному світі також уважно стежать за тими подіями, які відбуваються в Україні.

"Процеси у нас, з церковної точки зору, є позитивними. Адже Православна церква України є найбільшою, поступово зростає, збільшується, утверджується. Головне, що є підтримка народу, є підтримка наших православних українців. Тому це важливо, а в майбутньому ми поступово отримаємо і визнання інших помісних православних церков, і все те необхідне, що нам потрібно для розбудови і утвердження", – додав митрополит Епіфаній.