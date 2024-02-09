Незабаром буде рішення кількох помісних церков про визнання ПЦУ, - Епіфаній
У Чернівцях під час представлення нового єпископа об’єднаної Чернівецько-Буковинської єпархії митрополит Епіфаній анонсував найближчим часом нові рішення помісних православних церков про визнання ПЦУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
На запитання про те, що робиться, аби Православну церкву України визнавали решта церков у світі, Епіфаній відповів: "Ми робимо в цьому напрямку багато, але неофіційно. Тому що ворог працює на всіх фронтах. І на зовнішньому фронті ворог є досить активним. Ми це бачимо. Тобто вони працюють в інших помісних православних церквах для того, щоб ті не визнали наш автокефальний статус. Але через Вселенського патріарха, як це прописано в Томосі, ми маємо зв’язок з усім православним світом. І зараз все залежить певною мірою від дипломатії. Ми працюємо в цьому напрямку, і я переконаний, що незабаром буде визнання ще кількох помісних церков. Але ми не оголошуємо наш план дій для того, щоб ворог нам не перешкодив", – сказав предстоятель ПЦУ.
Він висловив сподівання, що такі рішення ухвалять одразу кілька помісних світових православних церков. Наразі у православному світі також уважно стежать за тими подіями, які відбуваються в Україні.
"Процеси у нас, з церковної точки зору, є позитивними. Адже Православна церква України є найбільшою, поступово зростає, збільшується, утверджується. Головне, що є підтримка народу, є підтримка наших православних українців. Тому це важливо, а в майбутньому ми поступово отримаємо і визнання інших помісних православних церков, і все те необхідне, що нам потрібно для розбудови і утвердження", – додав митрополит Епіфаній.
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Людина, що присутня на українському сайті із 2021 року і нерозуміє різниці між ПЦУ і Київським Патріархатом справедливо викликає недовіру до себе.
Коротка відповідь- ні до якого, предстоятель ПЦУ- має сан митрополита.
Читайте статтю- там все написано. Входить до 16- ти автокефальних церков світу, як рівна із рівних церков.
Так, вопорожняйся, кого "вас" і хто "розвів ?
Може хто не знає, але будь-яка церква існує на пожертвування. І поведінка деяких церков прямо показує - з чиїх рук вони годуються.
Анти-україський cуд став на бік УПЦ МП у суперечці із заповідником на Хмельниччині.
Верховний суд України у середу, 20 грудня 2023 року, скасував рішення Господарського суду Хмельницької області щодо виселення Миколаївської релігійної парафії УПЦ МП у Кам'янці-Подільському. Миколаївський храм мали намір передати Національному історико-архітектурному заповіднику "Кам'янець".
Релігійна громада сепаратисти УПЦ МП почала орендувати Миколаївський храм ще у 1990 році. Ця церква належить заповіднику "Кам'янець". Директор останнього вирішив виселити громаду, розірвавши договір в односторонньому порядку у лютому 2023 року. Він посилався на рішення Ради з національної безпеки (РНБО) від 01.12.2022 та експертизу Держетнополітики Статуту УПЦ, яка виявила наявність зв'язків із Московським Патріархатом. У квітні 2023 року міська рада Кам'янця-Подільського ухвалила рішення заборонити громадам УПЦ використовувати земельні ділянки та скасувати право оренди на них. Зазначимо, що депутати Хмельницького також одностайно ухвалили аналогічне рішення. Однак настоятель кремлівський -cепаратист Миколаївського храму заявив, що не залишатиме святиню. Директор заповідника звернувся до Господарського суду області, щоб виселити парафію примусово. Судовий орган ухвалив відповідне рішення, але його пізніше заперечили у підступному Верховному суді.
Отак йде заборона ворожої кацапської церкви в Україні!