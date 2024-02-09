УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11084 відвідувача онлайн
Новини
5 829 41

Незабаром буде рішення кількох помісних церков про визнання ПЦУ, - Епіфаній

Глава ПЦУ, митрополит Епіфаній. Чернівці, 9 лютого 2024

У Чернівцях під час представлення нового єпископа об’єднаної Чернівецько-Буковинської єпархії митрополит Епіфаній анонсував найближчим часом нові рішення помісних православних церков про визнання ПЦУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

На запитання про те, що робиться, аби Православну церкву України визнавали решта церков у світі, Епіфаній відповів: "Ми робимо в цьому напрямку багато, але неофіційно. Тому що ворог працює на всіх фронтах. І на зовнішньому фронті ворог є досить активним. Ми це бачимо. Тобто вони працюють в інших помісних православних церквах для того, щоб ті не визнали наш автокефальний статус. Але через Вселенського патріарха, як це прописано в Томосі, ми маємо зв’язок з усім православним світом. І зараз все залежить певною мірою від дипломатії. Ми працюємо в цьому напрямку, і я переконаний, що незабаром буде визнання ще кількох помісних церков. Але ми не оголошуємо наш план дій для того, щоб ворог нам не перешкодив", – сказав предстоятель ПЦУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Синод ПЦУ вилучив із церковного календаря день пам’яті російського князя Олександра Невського

Він висловив сподівання, що такі рішення ухвалять одразу кілька помісних світових православних церков. Наразі у православному світі також уважно стежать за тими подіями, які відбуваються в Україні.

"Процеси у нас, з церковної точки зору, є позитивними. Адже Православна церква України є найбільшою, поступово зростає, збільшується, утверджується. Головне, що є підтримка народу, є підтримка наших православних українців. Тому це важливо, а в майбутньому ми поступово отримаємо і визнання інших помісних православних церков, і все те необхідне, що нам потрібно для розбудови і утвердження", – додав митрополит Епіфаній.

Автор: 

Епіфаній (350) ПЦУ (794)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
ПЦУ це не Київський патріархат!
показати весь коментар
09.02.2024 19:24
+5
Відспівують. А в деяких містах України немає жодної громади ПЦУ, а якщо є то вони маленьки і всіх померлих в місті відспівують московські попи на російській мові і нарід до них йде, про ПЦУ мало хто знає. В кожному ритуальному магазині є послуги виключно московських попів. Хто добре знає відмінність церков, той їде до ПЦУ, бо на московській церкві написано, що вона УПЦ і люди думають, що якраз це українська. Все від того, що президент-гарант Конституції не виконав закон Верховної Ради про перейменування церков, де УПЦ мала б називатися - Російська православна церква в Україні. Але свій рейтинг, бо то голоси на виборах, важніші для Херпіду, чим доля українців.
показати весь коментар
09.02.2024 20:47
+4
Сумно спостерігати, як люди деградують, все ще думаючи, що релігія - це те, на що можна покластися. Тотальний людський регрес.
показати весь коментар
09.02.2024 19:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А полеглих воїнів досі відспівують московські попи...
показати весь коментар
09.02.2024 19:12 Відповісти
Ні, не відспівують
показати весь коментар
09.02.2024 19:29 Відповісти
Ну, то слава Богу. А може і "насєлєніє" до них не ходить, помолитися "за пабєду рускаґа аружия над супостати"?
показати весь коментар
09.02.2024 19:41 Відповісти
Насєлєніє то якраз і ходить, тільки воїнів не відспівують
показати весь коментар
09.02.2024 19:48 Відповісти
бо вони ж відмовляються їх відспівувати? то знач не відспівують
показати весь коментар
10.02.2024 00:22 Відповісти
Відспівують. А в деяких містах України немає жодної громади ПЦУ, а якщо є то вони маленьки і всіх померлих в місті відспівують московські попи на російській мові і нарід до них йде, про ПЦУ мало хто знає. В кожному ритуальному магазині є послуги виключно московських попів. Хто добре знає відмінність церков, той їде до ПЦУ, бо на московській церкві написано, що вона УПЦ і люди думають, що якраз це українська. Все від того, що президент-гарант Конституції не виконав закон Верховної Ради про перейменування церков, де УПЦ мала б називатися - Російська православна церква в Україні. Але свій рейтинг, бо то голоси на виборах, важніші для Херпіду, чим доля українців.
показати весь коментар
09.02.2024 20:47 Відповісти
Помагай Боже!
показати весь коментар
09.02.2024 19:13 Відповісти
Боже, допоможи об'єднати Церкву навколо Київського Патріархату.. Філарет назавжди..
показати весь коментар
09.02.2024 19:16 Відповісти
ПЦУ це не Київський патріархат!
показати весь коментар
09.02.2024 19:24 Відповісти
А який?
показати весь коментар
09.02.2024 20:03 Відповісти
Дикий, та прудкий, троль .
показати весь коментар
09.02.2024 20:12 Відповісти
По суті є що? Нема? Проходь мимо.
показати весь коментар
09.02.2024 20:48 Відповісти
Ти хто?
Людина, що присутня на українському сайті із 2021 року і нерозуміє різниці між ПЦУ і Київським Патріархатом справедливо викликає недовіру до себе.
показати весь коментар
09.02.2024 20:57 Відповісти
Я не сильний в церковних справах. Тому і питаю: до якого патріархату належить ПЦУ і хто зараз є Київським патріархом, таким як був Філарет?
показати весь коментар
09.02.2024 21:09 Відповісти
Нижче все написав "Анатолій К".
Коротка відповідь- ні до якого, предстоятель ПЦУ- має сан митрополита.
Читайте статтю- там все написано. Входить до 16- ти автокефальних церков світу, як рівна із рівних церков.
показати весь коментар
09.02.2024 21:16 Відповісти
Тобто, виходить, що УПЦ КП на чолі з Патріархом Філаретом була за статусом вища, ніж нинішня ПЦУ. І більш самостійною. Я правильно зрозумів?
показати весь коментар
09.02.2024 21:26 Відповісти
Якщо перестанеш флудити, знайдеш у телефоні Гугл - і почнеш вивчати питання, може і знайдеш відповідь на своє питання. Але якщо IQ нижче 80, можеш не починати.
показати весь коментар
09.02.2024 21:58 Відповісти
Тобто, я все правильно зрозумів, але визнати це в тебе духу не вистачає. Ну, що ж, хай так і буде.
показати весь коментар
09.02.2024 22:02 Відповісти
Ти виявився дуже кмітливим троль і все правильно зрозумів, твоє місце біля параші .
показати весь коментар
09.02.2024 22:04 Відповісти
Цікаві ви люди. Якщо хтось задає прості питання, які для вас виявляються "невдобними", то зразу "троль" чи "кацап". Чому ви такі слабкодухі, що боїтесь визнати, що вас в свій час хтось розвів, як лохів?
показати весь коментар
09.02.2024 22:13 Відповісти
Кого " вас" троль і хто "розвів", випорожняйся конкретніше, "покажи лічіко Гульчатай" ?
показати весь коментар
09.02.2024 22:22 Відповісти
Ти і сам все розумієш, не дарма ж починаєш істерити. Але визнати в тебе сміливості не вистачає. Ну що ж поробиш, що Бог дав.
показати весь коментар
09.02.2024 22:25 Відповісти
Що троль, рипить у спині, бздошно стало російське ІПСО розводити?
Так, вопорожняйся, кого "вас" і хто "розвів ?
показати весь коментар
09.02.2024 22:28 Відповісти
А, бач, що я ще забув. Крім "троля" і "кацапа" у вас ще є "російське ІПСО". Зрозуміло. Нічого, не істери. Все буде добре. Підростеш, все зрозумієш.
показати весь коментар
09.02.2024 22:48 Відповісти
Так що, росіянин, вже нічого не хочецця, хотєлка пєрєхотєла ?
показати весь коментар
09.02.2024 23:13 Відповісти
Що? Уже "росіянин"? Ти робиш успіхи, поповнюєш свій словниковий запас. Дивись, такими темпами через пару десятків років і на рівень 80 по IQ вийдеш. Молодець. Старайся.
показати весь коментар
09.02.2024 23:19 Відповісти
Злякався пістона, росіянин?. Не боісь, тобі не боляче вставлять, колись трутень, ти прихильник сатанату гомосексуаліста гундяєва ?
показати весь коментар
09.02.2024 23:49 Відповісти
Збоченець? Я прихильник Патріарха Філарета. Свого трутня засунь собі в одне місце.
показати весь коментар
09.02.2024 23:53 Відповісти
Якого "патріарха"? Філарета? А якакою "патріархією" керує "патріарх" ?
показати весь коментар
10.02.2024 00:40 Відповісти
Зверніться до Гусла і він Вам розповість, якщо Вам це цікаво. Коротко - ПЦУ утворилася 15 грудня 2018 року на визнаному Вселенським патріархатом помісному соборі шляхом об'єднання українських православних юрисдикцій на ґрунті повної канонічної незалежності. Правосла́вна це́рква Украї́ни (ПЦУ) християнська церква, найчисельніша православна церква в Україні за кількістю вірян. Одна з шістнадцяти автокефальних православних церков, п'ятнадцята в диптиху.Православна церква визнає ПЦУ єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії, тоді як Католицька церква єдиною канонічною правонаступницею визнає УГКЦ.
показати весь коментар
09.02.2024 20:54 Відповісти
Він це без вашого пояснення дуже добре знає. У нього робота така.
показати весь коментар
09.02.2024 20:58 Відповісти
Нижче вас і над вами- російські тролі із завданням внеси розкол у ПЦУ. Вони все знають. Робота така
показати весь коментар
09.02.2024 20:10 Відповісти
Сумно спостерігати, як люди деградують, все ще думаючи, що релігія - це те, на що можна покластися. Тотальний людський регрес.
показати весь коментар
09.02.2024 19:39 Відповісти
Релігія - найпоширеніший вид психотерапії.
показати весь коментар
09.02.2024 19:43 Відповісти
Якщо назвати опіат ліками, то - так.
показати весь коментар
09.02.2024 20:03 Відповісти
Так опіати і є ліками. І зміїна отрута. І купа інших отруйних речовин. Все залежить від дозування.
показати весь коментар
09.02.2024 20:12 Відповісти
Головне не переборщити з опіатами
показати весь коментар
09.02.2024 20:45 Відповісти
Доречі, чого церкви не сплачують податки?
показати весь коментар
09.02.2024 19:49 Відповісти
Як не стараюцця ростролі на гілці, а таки процес іде...
показати весь коментар
09.02.2024 20:14 Відповісти
Якщо інші помісні церкви не поважають рішення вселенського патріарха, то може вони не такі й помісні. Бо виходить, що вони типу незалежні але не хочуть розривати єднання з мпц. Яка не визнає першості Константинополя.
Може хто не знає, але будь-яка церква існує на пожертвування. І поведінка деяких церков прямо показує - з чиїх рук вони годуються.
показати весь коментар
10.02.2024 00:18 Відповісти
Суд злочинно прийняв бік УПЦ МП у суперечці із заповідником на Хмельниччині.
Анти-україський cуд став на бік УПЦ МП у суперечці із заповідником на Хмельниччині.
Верховний суд України у середу, 20 грудня 2023 року, скасував рішення Господарського суду Хмельницької області щодо виселення Миколаївської релігійної парафії УПЦ МП у Кам'янці-Подільському. Миколаївський храм мали намір передати Національному історико-архітектурному заповіднику "Кам'янець".
Релігійна громада сепаратисти УПЦ МП почала орендувати Миколаївський храм ще у 1990 році. Ця церква належить заповіднику "Кам'янець". Директор останнього вирішив виселити громаду, розірвавши договір в односторонньому порядку у лютому 2023 року. Він посилався на рішення Ради з національної безпеки (РНБО) від 01.12.2022 та експертизу Держетнополітики Статуту УПЦ, яка виявила наявність зв'язків із Московським Патріархатом. У квітні 2023 року міська рада Кам'янця-Подільського ухвалила рішення заборонити громадам УПЦ використовувати земельні ділянки та скасувати право оренди на них. Зазначимо, що депутати Хмельницького також одностайно ухвалили аналогічне рішення. Однак настоятель кремлівський -cепаратист Миколаївського храму заявив, що не залишатиме святиню. Директор заповідника звернувся до Господарського суду області, щоб виселити парафію примусово. Судовий орган ухвалив відповідне рішення, але його пізніше заперечили у підступному Верховному суді.
Отак йде заборона ворожої кацапської церкви в Україні!
показати весь коментар
10.02.2024 09:37 Відповісти
 
 