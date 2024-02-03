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Синод ПЦУ вилучив із церковного календаря день пам’яті російського князя Олександра Невського

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Засідання синоду ПЦУ

Священний Синод Православної церкви України вилучив з церковного календаря день пам’яті князя Олександра Новгородського (Невського), який відзначали 23 листопада.

"За поданням Синодальної Календарної комісії вирішили вилучити з церковного календаря Православної церкви України день пам’яті благовірного князя Олександра Новгородського (Невського), в схимі Олексія, 23 листопада" – повідомляють на сайті ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.

Натомість за поданням Синодальної Календарної комісії було вирішено 23 листопада встановити додатковий день святкування пам’яті преподобного Олександра, першоначальника обителі "Невсипущих" та внести його у церковний календар Православної церкви України.

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Також було вирішено додати до календаря такі пам’ятні дати:

  • у четверту суботу листопада – поминальний день в пам’ять всіх заморених голодом в Україні;
  • 26 листопада – день пам’яті преподобного Стиліана Пафлагонського;
  • перенести з 1 червня на 7 квітня день пам’яті святого прп. Юстина Челійського;
  • 3 лютого – свято знайдення мощей святителя Рафаїла (Заборовського), митрополита Київського і всієї Русі.

Зазначимо, Олександр Ярославович Невський (1221-1263 рр) – князь новгородський, псковський, владимирський, батько першого князя Москви.

Російська православна церква канонізувала Олександра Невського в лику благовірних у 1547 році.
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Топ коментарі
+28
Абсолютно фейковая историческая личность и вся его святость заключалась в службе монголо-татарам и помощи им в грабежах соседних княжеств.
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03.02.2024 18:40
+21
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03.02.2024 18:52
+13
Глаз узкий- значит русский.
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03.02.2024 18:55
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Абсолютно фейковая историческая личность и вся его святость заключалась в службе монголо-татарам и помощи им в грабежах соседних княжеств.
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03.02.2024 18:40 Відповісти
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03.02.2024 18:52 Відповісти
Ні Лавров сказав, що у них брати - бурунді. А родина Бату-хана - прийомна.
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03.02.2024 21:12 Відповісти
1. Личность не фейковая.
2. Святость присвоена ему за то, что он своей деятельностью способствовал образованию и развитию Московского княжества.
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04.02.2024 00:15 Відповісти
братва ..сход...ой...синод
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03.02.2024 18:43 Відповісти
Невський звичайний раб і шльондра т.м.Орди
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03.02.2024 18:47 Відповісти
День Александра Невского поменяли на День Александра (какого-то другого) - да-да, все верующие сразу поймут разницу, ага . . .
Нельзя быть наполовину беременным . . .
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03.02.2024 18:51 Відповісти
Слава Богу! Ще одного кацапського покидька позбулися!
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03.02.2024 18:51 Відповісти
До разрыва пуканов на болотах - три, два, один ... залп.
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03.02.2024 18:53 Відповісти
Глаз узкий- значит русский.
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03.02.2024 18:55 Відповісти
"Чисто русская внешность"
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03.02.2024 22:25 Відповісти
Что-то мне кажется, что у него глаз подбитый :/ И челюсть кто-то поправил))
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04.02.2024 00:17 Відповісти
гопник, который пресмыкался перед монголами, на расее святой и покровитель сухопутных войск???
****, они обречены с такими хероями
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03.02.2024 18:56 Відповісти
цей байстрюк золотої орди довго теліпався на обрізаній цюцюрці хана.одпав.
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03.02.2024 19:10 Відповісти
Кістки Олександра були привезені в реальний Стародавній Новгород в 1724 році, через ~30 років коли він з'явився на поверхні після зниження рівня моря. А ви думали Петя-1 реально щось будував на болотах?
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03.02.2024 19:17 Відповісти
поясни про петю
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03.02.2024 20:15 Відповісти
Ну є версія з розряду альтернативних/світової змови і т. п., що Північна війна була за території, які перестали бути акваторіями і Петербург/Новгород(!)/Північний Рим(!!)/Олександрія (!!!) не будувався, а відновлювався після катастрофи 16 століття.
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03.02.2024 20:23 Відповісти
Там еще один "святой" *********, боголюбский, который икону Вышгородскую сп*здил.. Этого тоже надо сраной метлой.
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03.02.2024 19:40 Відповісти
І правильно. Придумані кацапами пропагандистські перемоги монголо-татарського князька, вся тактика якого була в спритній втечі в ліси, при наближені якогось ворога. І Невського побоїща не було. В Західних літописах не було тоді ніяких великих битв в тих місцях. Та ще й з винищеням більше половини від усіх існуючих тевтонських рицарів.
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03.02.2024 20:13 Відповісти
Шурік невський був нащадком ординського роду, бо народила його сестра Батия, був названим братом Сартака - сина Батиєва і мав друге імʼя Неврюй, яке трансформували у Невського. Займався тим, що збирав данину для Орди.
під час Невської битви та на Чудському озері він жив в Орді, то всі героїчні кацапські міфи - піzдьож.
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03.02.2024 20:46 Відповісти
Основне питання в тому, чим була Орда. Те що ******* монголи не мають до неї ніякого відношення вже факт. Хто і навіщо придумав навалу з Далекого Сходу вже цікавіше.
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03.02.2024 21:12 Відповісти
Що, кияни в 1240 р. самі себе спалили?
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03.02.2024 21:19 Відповісти
Ні. Київ, як і Рязань спалили хлопці, яких потім намалювали європейці після битві при Легниці.
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03.02.2024 21:39 Відповісти
Судячи по обладунках, цей малюнок зробили не менше ніж через 100 років.
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03.02.2024 21:59 Відповісти
Було б зрозуміліше, якби лицар, який загинув при Легниці, не стояв на "монголі"
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03.02.2024 22:09 Відповісти
Монголи носили одяг 16-18 сторічь?
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04.02.2024 10:44 Відповісти
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04.02.2024 10:50 Відповісти
Лицо русской национальности
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03.02.2024 22:26 Відповісти
Неврюй та Олександр - різні люди.
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03.02.2024 21:43 Відповісти
В календарі від москалів ще багато різних Казанських Богоматерів та Серафім Санкт-Петербурзьских?
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03.02.2024 21:15 Відповісти
Справді, а яке нам діло до отих князів чингізідських? Кацапня все слов'ян з себе намагається ліпити.
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03.02.2024 22:42 Відповісти
Він такий Олексашка Нєвський як я Папа Римський. Просто ординське сміття, терорист і вбивця, яке знищувало і підкорювало навіть своїх заради вислужитися хазяїну. Здається це він відрізав вуха та язики новгородцям і топив їх в річці.
У кацапів ще є один яркий "святий" Андрюха Боголюбський, який нападав і палив Київ, руйнував храми і вбивав українців.
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03.02.2024 22:42 Відповісти
Тут еще один кандидат нарисовался.
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04.02.2024 07:56 Відповісти
А анафему гетьману Мазепі вже скасували?
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04.02.2024 10:20 Відповісти
 
 