Синод ПЦУ вилучив із церковного календаря день пам’яті російського князя Олександра Невського
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Священний Синод Православної церкви України вилучив з церковного календаря день пам’яті князя Олександра Новгородського (Невського), який відзначали 23 листопада.
"За поданням Синодальної Календарної комісії вирішили вилучити з церковного календаря Православної церкви України день пам’яті благовірного князя Олександра Новгородського (Невського), в схимі Олексія, 23 листопада" – повідомляють на сайті ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.
Натомість за поданням Синодальної Календарної комісії було вирішено 23 листопада встановити додатковий день святкування пам’яті преподобного Олександра, першоначальника обителі "Невсипущих" та внести його у церковний календар Православної церкви України.
Також було вирішено додати до календаря такі пам’ятні дати:
- у четверту суботу листопада – поминальний день в пам’ять всіх заморених голодом в Україні;
- 26 листопада – день пам’яті преподобного Стиліана Пафлагонського;
- перенести з 1 червня на 7 квітня день пам’яті святого прп. Юстина Челійського;
- 3 лютого – свято знайдення мощей святителя Рафаїла (Заборовського), митрополита Київського і всієї Русі.
Зазначимо, Олександр Ярославович Невський (1221-1263 рр) – князь новгородський, псковський, владимирський, батько першого князя Москви.
Російська православна церква канонізувала Олександра Невського в лику благовірних у 1547 році.
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2. Святость присвоена ему за то, что он своей деятельностью способствовал образованию и развитию Московского княжества.
Нельзя быть наполовину беременным . . .
****, они обречены с такими хероями
під час Невської битви та на Чудському озері він жив в Орді, то всі героїчні кацапські міфи - піzдьож.
У кацапів ще є один яркий "святий" Андрюха Боголюбський, який нападав і палив Київ, руйнував храми і вбивав українців.