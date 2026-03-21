РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8650 посетителей онлайн
Новости
692 5

Рубио отреагировал на смерть Патриарха Филарета: госсекретарь США выразил соболезнования украинскому народу

Рубио почтил память Патриарха Филарета

Государственный секретарь Марко Рубио выразил соболезнования украинскому народу в связи со смертью Патриарха Филарета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Рубио.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Рубио отреагировал на смерть Филарета 

"Мы скорбим по поводу смерти Его Святейшества Патриарха Филарета и выражаем искренние соболезнования народу Украины и всем верующим украинской православной громады", - говорится в заявлении.

Рубио заявил, что жизнь Филарета, посвященная служению, сформировала духовную идентичность Украины в ключевые моменты ее истории.

"Его наследие будет жить в силе религиозной и национальной жизни Украины. Пусть он покоится с миром", - добавил госсекретарь США.

Что предшествовало

Напомним, что 20 марта на 98-м году жизни умер Почетный Патриарх Филарет. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Он заявил, что "память о Патриархе Филарете останется в поместной автокефальной Украинской Православной Церкви навечно".

  • Впоследствии в пресс-службе ПЦУ сообщили, что прощание с Патриархом Филаретом продлится до 22 марта.
  • В 8:30 утра в воскресенье в Михайловском соборе начнется заупокойная Божественная литургия, которую в сослужении епископата и духовенства возглавит Блаженнейший Митрополит Епифаний.
  • Примерно в 11 часов от Михайловского монастыря через Софийскую площадь к Владимирскому кафедральному собору отправится траурная процессия с телом Патриарха. После прибытия процессии во Владимирском соборе будет совершено отпевание и состоятся похороны покойного.

Подробнее о Патриархе Филарете

Украинский православный архиерей Филарет (в миру - Михаил Денисенко) родился 23 января 1929 года. Филарет возглавлял Украинскую православную церковь Киевского патриархата с 1995 года.

В декабре 2018 года Православная Церковь Украины, получившая Томос от Вселенского Патриарха, назвала Филарета своим Почетным патриархом.

Автор: 

Госдепартамент США (1832) УПЦ КП (509) Филарет (502) Рубио Марко (386)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Після слова "відреагував" від цієї адміністрації у Вашингтоні я вже думав там буде коментар в стилі "Здох хахол і *** з ним - швидше друг ******** їх захопить" 🌚
показать весь комментарий
21.03.2026 22:41 Ответить
Рубіо - католик . І один з небагатьох адекватних в команді Тромба
показать весь комментарий
21.03.2026 23:08 Ответить
дякуємо пане Державний секретар.

добре, що на ЗЄльоному американському господарстві є хоча б один дорослий.

.
показать весь комментарий
21.03.2026 22:43 Ответить
Хто б там що не казав про Рубіо, в тому числі й я особисто (і цілком заслужено) - це дуже правильні і вчасні слова від держсекретаря. Навіть, якщо це просто формальність - але вона була дотримана, і я впевнений, що це не просто Рубіо сказали про подію і написали, що треба сказати, - він сам дізнався і сам особисто відреагував.
Є ще трохи мудрості й крихта вихованості в теперішньої адміністрації США, за наших часів всепоглинаючого чубчіка це вже неабищо.
показать весь комментарий
21.03.2026 23:09 Ответить
Ну хоч один притомний в команді трумпа.
показать весь комментарий
21.03.2026 23:12 Ответить
 
 