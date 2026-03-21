Рубио отреагировал на смерть Патриарха Филарета: госсекретарь США выразил соболезнования украинскому народу

Государственный секретарь Марко Рубио выразил соболезнования украинскому народу в связи со смертью Патриарха Филарета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Рубио.

"Мы скорбим по поводу смерти Его Святейшества Патриарха Филарета и выражаем искренние соболезнования народу Украины и всем верующим украинской православной громады", - говорится в заявлении.

Рубио заявил, что жизнь Филарета, посвященная служению, сформировала духовную идентичность Украины в ключевые моменты ее истории.

"Его наследие будет жить в силе религиозной и национальной жизни Украины. Пусть он покоится с миром", - добавил госсекретарь США.

Что предшествовало

Напомним, что 20 марта на 98-м году жизни умер Почетный Патриарх Филарет. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Он заявил, что "память о Патриархе Филарете останется в поместной автокефальной Украинской Православной Церкви навечно".

Впоследствии в пресс-службе ПЦУ сообщили, что прощание с Патриархом Филаретом продлится до 22 марта.

В 8:30 утра в воскресенье в Михайловском соборе начнется заупокойная Божественная литургия, которую в сослужении епископата и духовенства возглавит Блаженнейший Митрополит Епифаний.

Примерно в 11 часов от Михайловского монастыря через Софийскую площадь к Владимирскому кафедральному собору отправится траурная процессия с телом Патриарха. После прибытия процессии во Владимирском соборе будет совершено отпевание и состоятся похороны покойного.

Подробнее о Патриархе Филарете

Украинский православный архиерей Филарет (в миру - Михаил Денисенко) родился 23 января 1929 года. Филарет возглавлял Украинскую православную церковь Киевского патриархата с 1995 года.

В декабре 2018 года Православная Церковь Украины, получившая Томос от Вселенского Патриарха, назвала Филарета своим Почетным патриархом.

