Прощание с патриархом Филаретом продлится до 22 марта: отпевание завершится во Владимирском соборе

Вечером 20 марта в Свято-Михайловском Златоверхом соборе началась церемония прощания с патриархом Филаретом.

Об этом сообщили в пресс-службе ПЦУ, информирует Цензор.НЕТ.

Расписание похорон патриарха Филарета

С 20:00 – прощание с патриархом, тело которого будет находиться в Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева.

С этого времени и до утра воскресенья, 22 марта, в соответствии с традицией над гробом будет читаться Евангелие и завершаться заупокойные молитвы.

21 марта – утром заупокойная Божественная литургия и панихида.

"В течение дня будет продолжаться прощание. Доступ к прощанию может на некоторое время ограничиваться по уважительным причинам, но в целом будет свободным", – говорится в сообщении.

Воскресенье, 22 марта – в 8:30 утра в Михайловском соборе начнется заупокойная Божественная литургия, которую в сослужении епископата и духовенства возглавит Блаженнейший Митрополит Епифаний. После этого там же начнется чин отпевания.

Примерно в 11 часов от Михайловского монастыря через Софийскую площадь к Владимирскому кафедральному собору отправится траурная процессия с телом Патриарха. После прибытия процессии во Владимирском соборе будет совершено отпевание и состоятся похороны покойного.

В ПЦУ добавили, что в распорядке возможны изменения и уточнения.

Что предшествовало

Напомним, что 20 марта на 98-м году жизни скончался Почетный патриарх Филарет.

