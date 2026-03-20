Прощання з патріархом Філаретом триватиме до 22 березня: відспівування завершать у Володимирському соборі
Ввечері 20 березня у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі розпочалася церемонія прощання з патріархом Філаретом.
Про це повідомили у пресслужбі ПЦУ, інформує Цензор.НЕТ.
Розклад поховання патріарха Філарета
З 20:00 – прощання з патріархом, тіло якого буде перебувати у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва.
Від цього часу і до ранку неділі, 22 березня відповідно до традиції над гробом буде читатися Євангеліє та завершуватимуться заупокійні молитви.
21 березня – вранці заупокійна Божественна літургія і Панахида.
"Протягом дня буде продовжуватися прощання. Доступ до прощання може на деякий час обмежуватися з поважних причин, але загалом буде вільним", - сказано в повідомленні.
Неділя, 22 березня – о 8:30 ранку у Михайлівському соборі розпочнеться заупокійна Божественна літургія, яку у співслужінні єпископату і духовенства очолить Блаженнійший Митрополит Епіфаній. Після цього там же розпочнеться чин відспівування.
Приблизно об 11 годині від Михайлівського монастиря через Софійську площу до Володимирського кафедрального собору вирушить жалобна процесія з тілом Патріарха. Після прибуття процесії у Володимирському соборі буде довершене відспівування та відбудеться поховання спочилого.
У ПЦУ додали, що у розпорядку можливі зміни та уточнення.
Що передувало
Нагадаємо, що 20 березня на 98-му році життя помер Почесний патріарх Філарет.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Багаторічний керівник УПЦ КП Філарет у часи СРСР займав найвищі посади у російській ієрархії, а в роки незалежності став символом боротьби українського православ'я за самостійність від Москви.
За це на нього в 1997 році наклали анафему.
Десятиліттями Філарет працював над визнанням української церкви й досягнув мети в 2019 році - Константинополь дарував автокефалію.
Проте внаслідок різних обставин і на прохання Вселенського патріархату він відмовився очолювати автокефальну Православну церкву України.
Цей крок заклав підґрунтя під майбутній конфлікт між Філаретом та автокефальною Православною церквою України, який тривав останні роки життя владики.
Хоча перед смертю Філарет переглянув своє ставлення до ПЦУ та митрополита Епіфанія і здійснив візит примирення.
На момент смерті для ПЦУ Філарет був почесним патріархом і ієрархом на спокої.
От тільки варто уточнити, що цим "символом", він став після того, як його не вибрали на посаду "московського патріарха"... До цього моменту, його цілком влаштовувало, що "український офіс" цієї секти, був підконтрольний москві.