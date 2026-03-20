Прощання з патріархом Філаретом триватиме до 22 березня: відспівування завершать у Володимирському соборі

Ввечері 20 березня у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі розпочалася церемонія прощання з патріархом Філаретом.

Про це повідомили у пресслужбі ПЦУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Розклад поховання патріарха Філарета

З 20:00 – прощання з патріархом, тіло якого буде перебувати у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва.

Від цього часу і до ранку неділі, 22 березня відповідно до традиції над гробом буде читатися Євангеліє та завершуватимуться заупокійні молитви.

21 березня – вранці заупокійна Божественна літургія і Панахида.

"Протягом дня буде продовжуватися прощання. Доступ до прощання може на деякий час обмежуватися з поважних причин, але загалом буде вільним", - сказано в повідомленні.

Неділя, 22 березня – о 8:30 ранку у Михайлівському соборі розпочнеться заупокійна Божественна літургія, яку у співслужінні єпископату і духовенства очолить Блаженнійший Митрополит Епіфаній. Після цього там же розпочнеться чин відспівування.

Приблизно об 11 годині від Михайлівського монастиря через Софійську площу до Володимирського кафедрального собору вирушить жалобна процесія з тілом Патріарха. Після прибуття процесії у Володимирському соборі буде довершене відспівування та відбудеться поховання спочилого.

У ПЦУ додали, що у розпорядку можливі зміни та уточнення.

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Що передувало

Нагадаємо, що 20 березня на 98-му році життя помер Почесний патріарх Філарет.

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