Украина прощается с Патриархом Филаретом: Зеленский посетил церемонию. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 21 марта, украинцы прощаются с Патриархом Филаретом. Церемонию прощания также посетил президент Владимир Зеленский.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Он приложил много усилий, чтобы в Украине была своя поместная церковь. Без его настойчивости и смелости невозможно представить историю украинской самостоятельности, нашей духовной независимости и построения по-настоящему сильного государства. Помним. Уважаем. Будем благодарны", - отметил глава государства.

Читайте также: Патриарха Филарета госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья

Что предшествовало

Напомним, что 20 марта на 98-м году жизни скончался Почетный патриарх Филарет.

Читайте: Прощание с патриархом Филаретом продлится до 22 марта: панихиду завершат во Владимирском соборе