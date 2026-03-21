Украина прощается с Патриархом Филаретом: Зеленский посетил церемонию. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 21 марта, украинцы прощаются с Патриархом Филаретом. Церемонию прощания также посетил президент Владимир Зеленский.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Кадры прощания
"Он приложил много усилий, чтобы в Украине была своя поместная церковь. Без его настойчивости и смелости невозможно представить историю украинской самостоятельности, нашей духовной независимости и построения по-настоящему сильного государства. Помним. Уважаем. Будем благодарны", - отметил глава государства.
Что предшествовало
Напомним, что 20 марта на 98-м году жизни скончался Почетный патриарх Филарет.
А в щирість його почуттів вірити не доводиться, там все очевидно.
Справжня віруюча, сильна і добра Людина, яка Любила Бога і людей, і сердце відала Україні і її незалежності у всіх сенсах цього слова.
Велика Людина. Жаль, дуже жаль, що світ став біднішим на світло яке від Філарета йшло(
Але я вірю він став ближче до Бога і знов буде молитися про спасіння України і кожного з нас.🙏🙏🙏
... нічого крім правди.
Шана і Подяка, за незалежність Української православної Віри!