Новости Умер Патриарх Филарет
Украина прощается с Патриархом Филаретом: Зеленский посетил церемонию. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 21 марта, украинцы прощаются с Патриархом Филаретом. Церемонию прощания также посетил президент Владимир Зеленский.

Кадры прощания

Зеленский прощается с Филаретом
Зеленский прощается с Филаретом
Зеленский прощается с Филаретом

"Он приложил много усилий, чтобы в Украине была своя поместная церковь. Без его настойчивости и смелости невозможно представить историю украинской самостоятельности, нашей духовной независимости и построения по-настоящему сильного государства. Помним. Уважаем. Будем благодарны", - отметил глава государства.

Что предшествовало

Напомним, что 20 марта на 98-м году жизни скончался Почетный патриарх Филарет.

Зеленский Владимир Филарет
Топ комментарии
+14
Церква, костьол, мечеть, сінагога, яка різниця для покідька Zе?
21.03.2026 12:57 Ответить
+12
Як би там не було, до цього його зобов'язує посада, яку він досі помилково займає.
А в щирість його почуттів вірити не доводиться, там все очевидно.
21.03.2026 13:08 Ответить
+5
На все, свій час!!! Вишиванка ЖИТТЯ у цієї людини, непроста! Що було, бачили, що буде, сподіваємося побачити! Спочивай!
21.03.2026 12:55 Ответить
Церква, костьол, мечеть, сінагога, яка різниця для покідька Zе?
показать весь комментарий
21.03.2026 12:57 Ответить
Як би там не було, до цього його зобов'язує посада, яку він досі помилково займає.
А в щирість його почуттів вірити не доводиться, там все очевидно.
показать весь комментарий
21.03.2026 13:08 Ответить
Приходив пожартувати про термос
21.03.2026 13:26 Ответить
Мамона йому дозволив для рейтингу.
21.03.2026 13:05 Ответить
На все, свій час!!! Вишиванка ЖИТТЯ у цієї людини, непроста! Що було, бачили, що буде, сподіваємося побачити! Спочивай!
21.03.2026 12:55 Ответить
про термос у цей раз нічого не казав?
21.03.2026 13:10 Ответить
Дуже хотів. Дивом стримався.
21.03.2026 13:27 Ответить
Царство небесне, патріарху Філарет🙏
Справжня віруюча, сильна і добра Людина, яка Любила Бога і людей, і сердце відала Україні і її незалежності у всіх сенсах цього слова.
Велика Людина. Жаль, дуже жаль, що світ став біднішим на світло яке від Філарета йшло(
Але я вірю він став ближче до Бога і знов буде молитися про спасіння України і кожного з нас.🙏🙏🙏
21.03.2026 13:13 Ответить
Чого припхався ? Не думаю , що Патріарх Філарет про ЦЬОГО позитивно висловлювався?!
21.03.2026 13:18 Ответить
Зато як гнав на Порошенка і на томос російським ЗМІ, після того як остаточно стало ясно , що головувати в ПЦУ буде не він...
... нічого крім правди.
21.03.2026 13:35 Ответить
Царство Небесне! Патріарх Філарет був єдиним релігійним ієрархом, який виступав проти продажі землі в Україні, бо розумів , що цей закон буде спусковим гачком великої війни росії проти України,
21.03.2026 13:22 Ответить
Світла Пам'ять Святійшому Патріархові Філарету !
Шана і Подяка, за незалежність Української православної Віри!
21.03.2026 13:48 Ответить
Царство Небесне Філарету. На моє переконання носію термосу там немає що робити.
21.03.2026 14:05 Ответить
 
 