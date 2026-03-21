Україна прощається з Патріархом Філаретом: Зеленський відвідав церемонію. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 березня, українці прощаються з Патріархом Філаретом. Відвідав церемонію прощання також президент Володимир Зеленський.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Кадри прощання







"Він доклав багато зусиль, щоб в Україні була своя помісна церква. Без його наполегливості та сміливості не уявити історію української самостійності, нашої духовної незалежності та розбудови справді своєї сильної держави. Памʼятаємо. Шануємо. Будемо вдячні", - зазначив глава держави.

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Що передувало

Нагадаємо, що 20 березня на 98-му році життя помер Почесний патріарх Філарет.

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