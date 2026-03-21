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Новини Помер Патріарх Філарет
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Україна прощається з Патріархом Філаретом: Зеленський відвідав церемонію. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 березня, українці прощаються з Патріархом Філаретом. Відвідав церемонію прощання також президент Володимир Зеленський.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Кадри прощання

Зеленський прощається з Філаретом
Зеленський прощається з Філаретом
Зеленський прощається з Філаретом

"Він доклав багато зусиль, щоб в Україні була своя помісна церква. Без його наполегливості та сміливості не уявити історію української самостійності, нашої духовної незалежності та розбудови справді своєї сильної держави. Памʼятаємо. Шануємо. Будемо вдячні", - зазначив глава держави.

Читайте також: Патріарха Філарета госпіталізували через погіршення стану здоров’я

Що передувало

Нагадаємо, що 20 березня на 98-му році життя помер Почесний патріарх Філарет.

Читайте: Прощання з патріархом Філаретом триватиме до 22 березня: відспівування завершать у Володимирському соборі

Автор: 

Зеленський Володимир (28174) Філарет (273)
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Топ коментарі
+29
Церква, костьол, мечеть, сінагога, яка різниця для покідька Zе?
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21.03.2026 12:57 Відповісти
+28
Як би там не було, до цього його зобов'язує посада, яку він досі помилково займає.
А в щирість його почуттів вірити не доводиться, там все очевидно.
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21.03.2026 13:08 Відповісти
+26
про термос у цей раз нічого не казав?
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21.03.2026 13:10 Відповісти

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