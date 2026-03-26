G7 не оставит Украину без внимания, — Кая Каллас

Украина остается в центре внимания международного сообщества даже при обсуждении вопросов глобальной безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каи Каллас, которое цитирует Интерфакс Украина.

Поддержка Украины и давление на Россию

Каллас подчеркнула, что Россия ежедневно атакует гражданскую инфраструктуру и население, и международное сообщество должно продолжать давление на Кремль.

"Мы должны заставить Россию прекратить войну и вести переговоры в духе доброй воли", — отметила она.

По ее словам, встреча министров иностранных дел стран G7 станет платформой для координации действий, защищающих суверенитет и безопасность Украины.

Обсуждение деэскалации на Ближнем Востоке

Параллельно страны "Большой семерки" планируют обсудить пути снижения напряженности на Ближнем Востоке. Каллас подчеркнула, что войны в Украине и на Ближнем Востоке тесно взаимосвязаны, а их последствия ощущаются во всем мире.

"Вместе с нашими партнерами из G7 мы обсудим, как способствовать деэскалации на Ближнем Востоке и минимизировать влияние конфликтов на глобальную безопасность", – добавила она.

Ранее Каллас предостерегла от территориальных уступок Украины. Главный дипломат ЕС раскритиковала США и подчеркнула, что уступок для завершения войны следует требовать от России, а не от Украины.

