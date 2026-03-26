Каллас предостерегла от территориальных уступок Украины: Подход США неправильный, это ловушка

Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Европейский Союз обеспокоен тем, что Соединённые Штаты оказывают давление на Украину, чтобы она уступила территорию в переговорах с Россией в обмен на гарантии безопасности.

Об этом высокий представитель Европейского Союза Кая Каллас заявила перед началом встречи министров иностранных дел G7, ее цитирует Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Позиция ЕС

Каллас отметила, что Россия пытается достичь за столом переговоров того, чего она не добилась на поле боя, что является типичной тактикой Москвы. В то же время, по ее словам, партнеры Украины, в частности - США, не должны поддерживать это.

"Это явно неправильный подход. Конечно, это российская тактика переговоров, они требуют чего-то, что никогда не принадлежало им, и именно поэтому мы также отмечаем, что это ловушка, в которую мы не должны попадать", - подчеркнула она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мир в Украине должен быть достигнут через переговоры, - Китай в Совбезе ООН

Главный дипломат ЕС подчеркнула, что уступок для завершения войны следует требовать от России, а не от Украины.

"Чтобы найти решение для этой войны, чтобы выйти из этого круга, где война начинается снова и снова, нам нужны четкие уступки со стороны России. Поэтому, если мы вместе с американцами будем оказывать давление на Россию, мы сможем положить конец этой войне и обеспечить устойчивый мир на долгий срок", - добавила Каллас.

Что предшествовало?

  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Reuters, что США связали свое предложение о гарантиях безопасности с условием, что Киев отдаст весь Донбасс России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я никогда не оставлю Донбасс и 200 тыс. украинцев, которые там живут, - Зеленский

Топ комментарии
+7
не зрозуміло, з якого переляку знову почали жувати цю соплю?
які, у сраку поступки?
яка, у сраку капітуляція?
чи, свої пройби в ірані, утирок трамп перекриває, в черговий раз обсираючи україну?
26.03.2026 16:56 Ответить
26.03.2026 16:56 Ответить
+4
США це вже давно не союзник, а сторона конфлікту, на одному боці з Орбаном та путіним. А те, що продають нам зброю - It`s only business.
26.03.2026 16:59 Ответить
26.03.2026 16:59 Ответить
+4
26.03.2026 17:02 Ответить
26.03.2026 17:02 Ответить
Не буде ніяких територіальних поступок, навіщо пусті розмови про якісь абстракті речі!
26.03.2026 16:54 Ответить
26.03.2026 16:54 Ответить
після 7 років щовечірньго відосика до вас таки підійшло неочікуване - "навіщо пусті балачки"?
мої вітання...
26.03.2026 17:05 Ответить
26.03.2026 17:05 Ответить
Ти вже мобілізувався з капітуляцією боротись чи бегемотів в окопи не беруть?
26.03.2026 17:02 Ответить
26.03.2026 17:02 Ответить
оце ти гониш!
я ж поруч з тобою в диванному окопі!
тільки у мене інша мета.
я вишукую зелених дегенератів.
от, ще одного, тебе знайшов. і того, хто лайкнув.
26.03.2026 17:19 Ответить
26.03.2026 17:19 Ответить
Неправильні бджоли роблять неправильний мед! А в США править схиблений трутень!
26.03.2026 16:57 Ответить
26.03.2026 16:57 Ответить
ЦЕ НЕ США - Це руспублінкаці які провонялись кгбістами як протухлою рибою. Нічого - скоро вибори і якщо вони уже профукали Техас то скоро профукають все
26.03.2026 16:58 Ответить
26.03.2026 16:58 Ответить
а навіщо доніку голову перевязали, що би думки не вилітали?
так їх там нема...
26.03.2026 16:58 Ответить
26.03.2026 16:58 Ответить
Скільки войовничих усциклянтів в коментах, пенсійних хрунів проти поступок і закордонних борцунів з капітуляцією. А бажаючих воювати на фронті серед них - жодного, 0.
26.03.2026 17:03 Ответить
26.03.2026 17:03 Ответить
Так беги капитулируй .Тебя вроде никто не держит
26.03.2026 17:13 Ответить
26.03.2026 17:13 Ответить
Просто Еврогеї панічно бояться не те що завершення війни а навіть замороження конфлікту, бо потім пукін положить око на Європу і вони всі пообсираються, краще ми будемо трохи грошиків ішаку (не Україні) скидувати, але щоб ми жили тихо і мирно, "війна десь там далеко" але рано чи пізно доведеться навчитися як ти їм не хотілося ховати в пісок голову.
26.03.2026 17:07 Ответить
26.03.2026 17:07 Ответить
❗️Росія найшла привід напасти на Польщу та країни Балтії - в російських ЗМІ поширили інформацію, що вказані чотири країни надали свій повітряний простір українським дронам для ударів по Ленінградській області.
26.03.2026 17:07 Ответить
26.03.2026 17:07 Ответить
Здається мені, що у кінці-кінців п*зди отримають мадяри...
26.03.2026 17:16 Ответить
26.03.2026 17:16 Ответить
https://t.me/voynareal/133847?single ⚡️Президент Зеленський прибув на Близький Схід, до Саудівської Аравії.
26.03.2026 17:13 Ответить
26.03.2026 17:13 Ответить
26.03.2026 17:15 Ответить
26.03.2026 17:15 Ответить
Ми готові віддати Нарнію й половину Азгардської області!
26.03.2026 17:13 Ответить
26.03.2026 17:13 Ответить
Підхід ЄС: Україна має воювати як можна довше і будь-якою ціною, щоб в ЄС було безпечніше.
Що в такому разі буде з Україною? А "какая разніца"?
26.03.2026 17:14 Ответить
26.03.2026 17:14 Ответить
Т, Гітлер і т. Сталін успішно заганяли всю Європу у пастку "такої конструкції".

І не тільки військовим шляхом, а і "дипломатичним", яким тепер користується т. Трамп.
26.03.2026 17:15 Ответить
26.03.2026 17:15 Ответить
https://t.me/voynareal/133850 ❗️Такого ще не було: збиті дрони почали розкривати парашути - такі побачили сьогодні у Харкові
26.03.2026 17:21 Ответить
26.03.2026 17:21 Ответить
 
 