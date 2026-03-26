Каллас предостерегла от территориальных уступок Украины: Подход США неправильный, это ловушка
Европейский Союз обеспокоен тем, что Соединённые Штаты оказывают давление на Украину, чтобы она уступила территорию в переговорах с Россией в обмен на гарантии безопасности.
Об этом высокий представитель Европейского Союза Кая Каллас заявила перед началом встречи министров иностранных дел G7, ее цитирует Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Позиция ЕС
Каллас отметила, что Россия пытается достичь за столом переговоров того, чего она не добилась на поле боя, что является типичной тактикой Москвы. В то же время, по ее словам, партнеры Украины, в частности - США, не должны поддерживать это.
"Это явно неправильный подход. Конечно, это российская тактика переговоров, они требуют чего-то, что никогда не принадлежало им, и именно поэтому мы также отмечаем, что это ловушка, в которую мы не должны попадать", - подчеркнула она.
Главный дипломат ЕС подчеркнула, что уступок для завершения войны следует требовать от России, а не от Украины.
"Чтобы найти решение для этой войны, чтобы выйти из этого круга, где война начинается снова и снова, нам нужны четкие уступки со стороны России. Поэтому, если мы вместе с американцами будем оказывать давление на Россию, мы сможем положить конец этой войне и обеспечить устойчивый мир на долгий срок", - добавила Каллас.
Что предшествовало?
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Reuters, что США связали свое предложение о гарантиях безопасности с условием, что Киев отдаст весь Донбасс России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мої вітання...
які, у сраку поступки?
яка, у сраку капітуляція?
чи, свої пройби в ірані, утирок трамп перекриває, в черговий раз обсираючи україну?
я ж поруч з тобою в диванному окопі!
тільки у мене інша мета.
я вишукую зелених дегенератів.
от, ще одного, тебе знайшов. і того, хто лайкнув.
так їх там нема...
Що в такому разі буде з Україною? А "какая разніца"?
Т, Гітлер і т. Сталін успішно заганяли всю Європу у пастку "такої конструкції".
І не тільки військовим шляхом, а і "дипломатичним", яким тепер користується т. Трамп.