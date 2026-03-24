Мир в Украине должен быть достигнут путем переговоров, - Китай в Совбезе ООН

Представитель КНР в Совете Безопасности ООН заявил о необходимости соблюдения территориальной целостности государств и призвал к политическому урегулированию конфликта путем переговоров.

"Затяжной кризис в Украине - это то, что не входит в интересы ни одной страны, включая Китай. Китай приветствует регулярное обсуждение ситуации в Украине, и мы приветствуем также переговоры. Мир начинается с переговорного стола", - заявил китайский дипломат.

Он привел ключевые принципы, на которые Китай опирается в контексте "украинского кризиса".

"Мы считаем, что территориальная целостность и суверенитет всех государств должны уважаться. Цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться. Законы, касающиеся озабоченности в связи с безопасностью всех стран, – это то, к чему нужно относиться со всей серьезностью, и все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, должны получать поддержку", – указал он.

Китай обозначил четыре подхода к завершению войны в Украине

Пекин представил свое видение путей к завершению войны, основанное на четырех ключевых подходах. Об этом заявили представители Китая, комментируя возможные параметры мирного урегулирования.

Во-первых, Китай подчеркивает необходимость вовлечения всех сторон в мирный процесс.

"Кризис стал настолько сложным в связи с многочисленными причинами участия многих сторон. Китай поддерживает участие всех соответствующих сторон в мирном процессе, чтобы прийти к какому-то общему знаменателю и отбросить в сторону разногласия посредством диалога и переговоров для выхода на консенсус с целью окончательного урегулирования этого конфликта и установления прочного мира", - заявил китайский дипломат.

Вторым элементом является учет интересов всех сторон в сфере безопасности. Китай призывает учитывать как интересы Украины, так и России, подчеркивая важность перехода от конфронтации к взаимному уважению и долгосрочной стабильности.

Третий подход касается формирования новой архитектуры безопасности в Европе. В Пекине заявляют о необходимости создания стабильной системы безопасности на основе принципа неделимости безопасности и восстановления доверия между государствами.

"Кризис в Украине - это вспышка, последовавшая за нарастающей напряженностью в регионе, которая привела к отсутствию доверия. В связи с этим все стороны должны придерживаться принципа неделимости безопасности и работать над обеспечением надлежащей устойчивой рамочной основы для безопасности в европейском регионе", - отметил представитель КНР.

Четвертым элементом является призыв к прекращению огня. Китай подчеркивает, что военным путем невозможно достичь устойчивого мира, поэтому прекращение боевых действий должно стать первоочередным шагом для дальнейших переговоров.

В Пекине подчеркивают, что только политическое урегулирование и диалог могут обеспечить долгосрочный и стабильный мир.

