Мир в Украине должен быть достигнут путем переговоров, - Китай в Совбезе ООН
Представитель КНР в Совете Безопасности ООН заявил о необходимости соблюдения территориальной целостности государств и призвал к политическому урегулированию конфликта путем переговоров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Мы-Украина".
"Затяжной кризис в Украине - это то, что не входит в интересы ни одной страны, включая Китай. Китай приветствует регулярное обсуждение ситуации в Украине, и мы приветствуем также переговоры. Мир начинается с переговорного стола", - заявил китайский дипломат.
Он привел ключевые принципы, на которые Китай опирается в контексте "украинского кризиса".
"Мы считаем, что территориальная целостность и суверенитет всех государств должны уважаться. Цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться. Законы, касающиеся озабоченности в связи с безопасностью всех стран, – это то, к чему нужно относиться со всей серьезностью, и все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, должны получать поддержку", – указал он.
Китай обозначил четыре подхода к завершению войны в Украине
Пекин представил свое видение путей к завершению войны, основанное на четырех ключевых подходах. Об этом заявили представители Китая, комментируя возможные параметры мирного урегулирования.
Во-первых, Китай подчеркивает необходимость вовлечения всех сторон в мирный процесс.
"Кризис стал настолько сложным в связи с многочисленными причинами участия многих сторон. Китай поддерживает участие всех соответствующих сторон в мирном процессе, чтобы прийти к какому-то общему знаменателю и отбросить в сторону разногласия посредством диалога и переговоров для выхода на консенсус с целью окончательного урегулирования этого конфликта и установления прочного мира", - заявил китайский дипломат.
Вторым элементом является учет интересов всех сторон в сфере безопасности. Китай призывает учитывать как интересы Украины, так и России, подчеркивая важность перехода от конфронтации к взаимному уважению и долгосрочной стабильности.
Третий подход касается формирования новой архитектуры безопасности в Европе. В Пекине заявляют о необходимости создания стабильной системы безопасности на основе принципа неделимости безопасности и восстановления доверия между государствами.
"Кризис в Украине - это вспышка, последовавшая за нарастающей напряженностью в регионе, которая привела к отсутствию доверия. В связи с этим все стороны должны придерживаться принципа неделимости безопасности и работать над обеспечением надлежащей устойчивой рамочной основы для безопасности в европейском регионе", - отметил представитель КНР.
Четвертым элементом является призыв к прекращению огня. Китай подчеркивает, что военным путем невозможно достичь устойчивого мира, поэтому прекращение боевых действий должно стать первоочередным шагом для дальнейших переговоров.
В Пекине подчеркивают, что только политическое урегулирование и диалог могут обеспечить долгосрочный и стабильный мир.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони постійно заявляють про безпеку всіх країн. І розумій їх як хочеш...
Доречі, компоненти зброї вони теж продають будь-кому.
Тут навіть євреї повинні заздрити
Може час все це сказати в очі путіну і Лідору?
Я б хотіла побачити переговори «між всіма зацікавленими сторонами» який збере Сідзяньпінь. Цікаво чи вистачить в нього на це волі?
Коли за відпровідний пункт править теза:
"Криза в Україні - це спалах, який пішов за наростаючою напруженістю в регіоні, що призвела до відсутності довіри"
то це вибілювання аґресора й порушника територіяльної цілісности держав (чомусь неназваного).
А двома словами - брехня та лицемірство.
Ми вважаємо, що територіальна цілісність та суверенітет усіх держав мають шануватись Джерело: https://censor.net/ua/n3606796
Толстый намек на то,что слишком многие решают за Украину, не уважая её суверинитет
- Україна має віддавати території
АЛЕ
Китає вічно триндить про ЄДИНІСТЬ з Тайванем бо це ЗОВСІМ ІНШЕ ДА?