Мир в Украине должен быть достигнут путем переговоров, - Китай в Совбезе ООН

Представитель КНР в Совете Безопасности ООН заявил о необходимости соблюдения территориальной целостности государств и призвал к политическому урегулированию конфликта путем переговоров.

"Затяжной кризис в Украине - это то, что не входит в интересы ни одной страны, включая Китай. Китай приветствует регулярное обсуждение ситуации в Украине, и мы приветствуем также переговоры. Мир начинается с переговорного стола", - заявил китайский дипломат.

Он привел ключевые принципы, на которые Китай опирается в контексте "украинского кризиса".

"Мы считаем, что территориальная целостность и суверенитет всех государств должны уважаться. Цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться. Законы, касающиеся озабоченности в связи с безопасностью всех стран, – это то, к чему нужно относиться со всей серьезностью, и все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, должны получать поддержку", – указал он.

Во-первых, Китай подчеркивает необходимость вовлечения всех сторон в мирный процесс. 

"Кризис стал настолько сложным в связи с многочисленными причинами участия многих сторон. Китай поддерживает участие всех соответствующих сторон в мирном процессе, чтобы прийти к какому-то общему знаменателю и отбросить в сторону разногласия посредством диалога и переговоров для выхода на консенсус с целью окончательного урегулирования этого конфликта и установления прочного мира", - заявил китайский дипломат.

Вторым элементом является учет интересов всех сторон в сфере безопасности. Китай призывает учитывать как интересы Украины, так и России, подчеркивая важность перехода от конфронтации к взаимному уважению и долгосрочной стабильности.

Третий подход касается формирования новой архитектуры безопасности в Европе. В Пекине заявляют о необходимости создания стабильной системы безопасности на основе принципа неделимости безопасности и восстановления доверия между государствами.

"Кризис в Украине - это вспышка, последовавшая за нарастающей напряженностью в регионе, которая привела к отсутствию доверия. В связи с этим все стороны должны придерживаться принципа неделимости безопасности и работать над обеспечением надлежащей устойчивой рамочной основы для безопасности в европейском регионе", - отметил представитель КНР.

Четвертым элементом является призыв к прекращению огня. Китай подчеркивает, что военным путем невозможно достичь устойчивого мира, поэтому прекращение боевых действий должно стать первоочередным шагом для дальнейших переговоров.

В Пекине подчеркивают, что только политическое урегулирование и диалог могут обеспечить долгосрочный и стабильный мир.

Цікаво, як ці "миротворці" розуміють територіальну цілісність України?
24.03.2026 09:43 Ответить
Перечетала ще раз і так не зрозуміла чи ми держава для Китаю, суверінітет і цілістність якою він закликає дотримуватись
24.03.2026 09:49 Ответить
"Мистецтво триндіти"...
Вони постійно заявляють про безпеку всіх країн. І розумій їх як хочеш...
Доречі, компоненти зброї вони теж продають будь-кому.
Тут навіть євреї повинні заздрити
24.03.2026 09:54 Ответить
Сказано все чітко і правильно, але де дії?
Може час все це сказати в очі путіну і Лідору?
Я б хотіла побачити переговори «між всіма зацікавленими сторонами» який збере Сідзяньпінь. Цікаво чи вистачить в нього на це волі?
24.03.2026 09:47 Ответить
Та де там чітко й правильно?

Коли за відпровідний пункт править теза:

"Криза в Україні - це спалах, який пішов за наростаючою напруженістю в регіоні, що призвела до відсутності довіри"

то це вибілювання аґресора й порушника територіяльної цілісности держав (чомусь неназваного).

А двома словами - брехня та лицемірство.
24.03.2026 10:01 Ответить
Не то тебя беспокоит.
Ми вважаємо, що територіальна цілісність та суверенітет усіх держав мають шануватись Джерело: https://censor.net/ua/n3606796
Толстый намек на то,что слишком многие решают за Украину, не уважая её суверинитет
24.03.2026 10:21 Ответить
ДАЙТЕ ВГАДАЮ.

- Україна має віддавати території

АЛЕ

Китає вічно триндить про ЄДИНІСТЬ з Тайванем бо це ЗОВСІМ ІНШЕ ДА?
24.03.2026 09:47 Ответить
Китай має на увазі, що територія України належить російській імперії, так само як і Тайвань - Китайській.
24.03.2026 09:52 Ответить
ага.....і обі вони принадлежать Чингізидам)))
24.03.2026 09:59 Ответить
якщо ви підтримуєте територіальну цілісність України, ліцемірні "поціновувачі миру", а кацапи бажають відтяти більшу її частину та знищити етнос, і інше не сприймають, як ітог севео - просто підкажіть, яким чином мають пройти такі переговори?...
24.03.2026 09:48 Ответить
Да они там уйгуров геноцидят десятки лет а народ превратили в муравьев. Что им до Украины. А еще им выгодно выматывать рашку. Она им сама в руки упадет.
24.03.2026 10:01 Ответить
Не ,, криза,, а війна.
24.03.2026 09:49 Ответить
бізнес-коли не воюють еліти,це бізнес...
24.03.2026 09:51 Ответить
Може достатньо вузькооким відкрити очі та нарешті почитати Статут ООН, де принцип дотримання суверенітету та територіальної цілісності і є основною "неподільної безпеки". Бо все інше, то ліцемірна ху...ня, яка не працює
24.03.2026 09:51 Ответить
Мир в Україні може бути досягнутий через виведення рашистів з території України, а переговори нехай китайці ведуть з Тайванем.
24.03.2026 09:51 Ответить
Смотри, обезяной жареной в чУхане не подавись, чурка.
24.03.2026 09:54 Ответить
Предлагаю китайцам меньше киздеть, а восстановить свою территориальную целостность.
24.03.2026 09:56 Ответить
Брехня на весь світ.
24.03.2026 10:01 Ответить
Зеленський та Сі це один гравець.
24.03.2026 10:16 Ответить
Криза в вас в штанах тварі жовтопикі. І які можуть бути врагоховані інтереси московських людоїдів в Україні? Дозволити людоїдам їсти наших дітей і скакати голими і обісраними по наших столах? Людоїди повинні або здохнути або сидіти в клітці в зоопарку. Що цікаво що до переговорів закликають ті хто сам не йде на будь які переговори і не поважає ніяких законів. Це як гопник хотів відібрати гаманець але отримавши по морді зве міліцію. Бо гопник ще з пелюшок звик що всі дорослі спускали всі його витівки з рук, а іншим казали будь розумнішим і віддай йому все що він хоче.
24.03.2026 10:32 Ответить
Потому Китай и создал самый большой флот и армию на планете(пока шо численно). Для переговоров.
24.03.2026 10:35 Ответить
У звязку із тим, що штати обкакались із доні, ініціативу бере на себе Сі !!!!!!!!!!!!!!
24.03.2026 10:38 Ответить
З Росією переговори можуть вестися лише через ствол гармати... Іншого формату вона не розуміє...
24.03.2026 10:46 Ответить
 
 