РФ делает ставку на затяжную войну против Украины, а не стремится к мирным переговорам, – Франция в Совбезе ООН
Постоянный представитель Франции при ООН Жером Боннафон заявил, что Россия не ведет переговоры добросовестно и фактически делает ставку на затяжной характер войны против Украины.
Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Цели России
По словам дипломата, Москва продолжает придерживаться тех же максималистских целей, которые ставила в начале полномасштабного вторжения, и не демонстрирует реального стремления к компромиссу. Россия, по его оценке, рассчитывает на длительный конфликт.
Боннафон также отметил, что война на Ближнем Востоке не затмевает войну в Украине, а оба конфликта взаимосвязаны.
Посредник на Ближнем Востоке
В частности, он упомянул об использовании Россией иранских беспилотников типа Shahed, которые применялись для ударов по украинским городам еще до их использования Ираном в регионе Персидского залива.
Кроме того, французский представитель поставил под сомнение заявления России о возможной роли посредника на Ближнем Востоке:"Как можно принимать во внимание российские предложения о посредничестве на Ближнем Востоке, если Москва отказывается прекратить боевые действия в Европе – боевые действия, которые ведутся по ее инициативе?".
- Франция, по его словам, поддерживает переговорные усилия с участием США и выступает за достижение справедливого и прочного мира, который гарантирует суверенитет и независимость Украины.
