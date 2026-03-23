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Новини Мирні перемовини
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РФ робить ставку на затяжну війну проти України, а не прагне мирних переговорів, - Франція в Радбезі ООН

париж,франція

Постійний представник Франції при ООН Жером Боннафон заявив, що Росія не веде переговори добросовісно та фактично робить ставку на затяжний характер війни проти України.

Про це він сказав на засіданні Ради Безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Цілі Росії

За словами дипломата, Москва продовжує дотримуватися тих самих максималістських цілей, які ставила на початку повномасштабного вторгнення, і не демонструє реального прагнення до компромісу. Росія, за його оцінкою, розраховує на тривалий конфлікт.

Боннафон також зазначив, що війна на Близькому Сході не затьмарює війну в Україні, а обидва конфлікти мають взаємозв’язок.

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Посередник на Близькому Сході

Зокрема, він згадав про використання Росією іранських безпілотників типу Shahed, які застосовувалися для ударів по українських містах ще до їхнього використання Іраном у регіоні Перської затоки.

Крім того, французький представник поставив під сумнів заяви Росії про можливу роль посередника на Близькому Сході: "Як можна брати до уваги російські пропозиції щодо посередництва на Близькому Сході, якщо Москва відмовляється припинити бойові дії в Європі – бойові дії, які ведуться за її ініціативою?".

  • Франція, за його словами, підтримує переговорні зусилля за участю США та виступає за досягнення справедливого і тривалого миру, який гарантуватиме суверенітет і незалежність України.

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Автор: 

перемовини (3843) Франція (3362) Радбез ООН (925) переговори з Росією (1628)
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Топ коментарі
+3
Можна подумати когось взагалі затяжна війна не влаштовує. Хіба що Трампа, хоч і з нюансом. Але за великим рахунком і йому нормально. А якщо всіх влаштовує, то які взагалі проблеми.
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24.03.2026 00:03 Відповісти
+3
А про це він згадати не забув ?
Франція є одним з найбільших імпортерів російського зрідженого природного газу (СПГ/LNG) в ЄС. Основними пунктами прийому є термінали, що мають довгострокові контракти з російськими постачальниками (зокрема з проектом «Ямал СПГ» компанії «Новатек»).
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24.03.2026 00:50 Відповісти
+2
Ес подкинет еще украинских мигрантов мужского пола пинками назад в Украину если припечет им. В Германии и Дании уже об этом заговорили. Так что за пушечное мясо можно будет не беспокоится😆
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24.03.2026 04:21 Відповісти

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