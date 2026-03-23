РФ робить ставку на затяжну війну проти України, а не прагне мирних переговорів, - Франція в Радбезі ООН

Постійний представник Франції при ООН Жером Боннафон заявив, що Росія не веде переговори добросовісно та фактично робить ставку на затяжний характер війни проти України.

Про це він сказав на засіданні Ради Безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Цілі Росії

За словами дипломата, Москва продовжує дотримуватися тих самих максималістських цілей, які ставила на початку повномасштабного вторгнення, і не демонструє реального прагнення до компромісу. Росія, за його оцінкою, розраховує на тривалий конфлікт.

Боннафон також зазначив, що війна на Близькому Сході не затьмарює війну в Україні, а обидва конфлікти мають взаємозв’язок.

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Посередник на Близькому Сході

Зокрема, він згадав про використання Росією іранських безпілотників типу Shahed, які застосовувалися для ударів по українських містах ще до їхнього використання Іраном у регіоні Перської затоки.

Крім того, французький представник поставив під сумнів заяви Росії про можливу роль посередника на Близькому Сході: "Як можна брати до уваги російські пропозиції щодо посередництва на Близькому Сході, якщо Москва відмовляється припинити бойові дії в Європі – бойові дії, які ведуться за її ініціативою?".

Франція, за його словами, підтримує переговорні зусилля за участю США та виступає за досягнення справедливого і тривалого миру, який гарантуватиме суверенітет і незалежність України.

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