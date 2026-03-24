Россия блефует и затягивает переговоры, - Мельник
Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Россия не достигла стратегических целей и пытается сорвать переговоры нереалистичными требованиями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Укринформ.
"То, что мы наблюдаем, - это тщательно срежиссированное представление, которое Россия продолжает разыгрывать", - сказал он.
По его словам, Москва одновременно создает иллюзию неизбежной победы и демонстрирует якобы готовность диктовать условия капитуляции Украины.
Мельник подчеркнул, что блеф Кремля заключается в утверждении о неизбежной победе, тогда как ложь - в заявленной готовности к компромиссам. На самом же деле, по его словам, Владимир Путин стремится добиться фактической капитуляции Украины.
Дипломат отметил, что Россия не выполнила ни одной из стратегических целей с начала полномасштабного вторжения.
"Мы имеем дело с самым длительным трехдневным блицкригом в истории человечества, который длится уже более четырех лет", – заявил он.
По его данным, российским войскам понадобилось более трех лет, чтобы оккупировать около 9 300 квадратных километров украинской территории. При нынешних темпах, подсчитал Мельник, России понадобится более 180 лет, чтобы захватить всю Украину.
Он также подчеркнул, что именно из-за неудач на фронте Москва выдвигает ультимативные требования – в частности, настаивает на уступках территориями, которые не смогла оккупировать силой, и одновременно требует проведения выборов без прекращения огня.
Отдельно дипломат обратил внимание на экономические трудности России: рост бюджетного дефицита, отсутствие резервов и фактически нулевой экономический рост затрудняют финансирование войны.
В то же время Мельник подчеркнул, что Украина остается приверженной мирному урегулированию. По его словам, Киев готов продолжать переговоры при посредничестве США для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.
