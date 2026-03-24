Россия блефует и затягивает переговоры, - Мельник

В Совбезе ООН Мельник заявил, что Россия срывает мирный процесс

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Россия не достигла стратегических целей и пытается сорвать переговоры нереалистичными требованиями.

"То, что мы наблюдаем, - это тщательно срежиссированное представление, которое Россия продолжает разыгрывать", - сказал он.

По его словам, Москва одновременно создает иллюзию неизбежной победы и демонстрирует якобы готовность диктовать условия капитуляции Украины.

Мельник подчеркнул, что блеф Кремля заключается в утверждении о неизбежной победе, тогда как ложь - в заявленной готовности к компромиссам. На самом же деле, по его словам, Владимир Путин стремится добиться фактической капитуляции Украины.

Дипломат отметил, что Россия не выполнила ни одной из стратегических целей с начала полномасштабного вторжения.

"Мы имеем дело с самым длительным трехдневным блицкригом в истории человечества, который длится уже более четырех лет", – заявил он.

По его данным, российским войскам понадобилось более трех лет, чтобы оккупировать около 9 300 квадратных километров украинской территории. При нынешних темпах, подсчитал Мельник, России понадобится более 180 лет, чтобы захватить всю Украину.

Он также подчеркнул, что именно из-за неудач на фронте Москва выдвигает ультимативные требования – в частности, настаивает на уступках территориями, которые не смогла оккупировать силой, и одновременно требует проведения выборов без прекращения огня.

Отдельно дипломат обратил внимание на экономические трудности России: рост бюджетного дефицита, отсутствие резервов и фактически нулевой экономический рост затрудняют финансирование войны.

В то же время Мельник подчеркнул, что Украина остается приверженной мирному урегулированию. По его словам, Киев готов продолжать переговоры при посредничестве США для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.

Топ комментарии
рашка виходить з того, що в Україні мобілізація закінчилася - вигребли майже усіх чоловіків, а в рашці - ще майже не починалася мобілізація.
24.03.2026 07:02 Ответить
"За нинішніх темпів, підрахував Мельник, Росії знадобиться понад 180 років"

В України є мобілізаційний ресурс на 180 років?
24.03.2026 07:15 Ответить
Ми натякаємо що у нас його недостатньо для війни на 180 років.
До того ж набридло читати цю маячню про сотні років війни.
24.03.2026 07:23 Ответить
Всі перемовники блефують і не мають за мету компромісно та конструктивно підійти до перемовин. Всі стоять на ідеалістичних максімалістичних позиціях. Отак і перемовляються. Цей цирк буде тривати доти, доки одна зі сторін не зустрінется з реальною кризовою ситуацією в першу чергу для власних верхівок.
24.03.2026 07:00 Ответить
рашка виходить з того, що в Україні мобілізація закінчилася - вигребли майже усіх чоловіків, а в рашці - ще майже не починалася мобілізація.
24.03.2026 07:02 Ответить
Вона там і не почнеться. Не розраховуйте. Там зараз криза з вирізання домашньої худоби у кацапської худоби.
24.03.2026 07:16 Ответить
Прогнозують мобілізацію в рашці на квітень - вже заблокували Інтернет, доступні лише білі списки.
24.03.2026 07:21 Ответить
Судячи з великої кількості коментаторів, мобілізаційний ресурс в Україні дуже потужний)
24.03.2026 08:08 Ответить
24.03.2026 07:15 Ответить
Ви натякаєте що він у кацапів є. Добре. Але як це буде виглядати на практиці? Уявіть,що завтра ***** оголошує тотальну мобілізацію свого поголів'я. Ну і...?
24.03.2026 07:18 Ответить
24.03.2026 07:23 Ответить
Ну і? Буде "бальшой бунд рускава народа"?
24.03.2026 07:24 Ответить
Ні. Будуть мальчікі в трусіках. Тому що вдягати їх немає у що. Буквально.
24.03.2026 08:21 Ответить
Якщо виходити, що рашка втрачає 1.2 млн кожні 4 роки (відповідно до даних України), то 140 млн вистачить на 467 років. Дані, звічно дуже приблизні.
24.03.2026 07:26 Ответить
На практиці це виглядає так, що в Україні мобілізували майже всіх, хто не зміг виїхати за кордон, не зміг забронюватись, хворих, що більш менш тримаються на ногах і 55+. А тих, хто не навчений воювати, різних інвалідів, броненосців, молодих пенсіонерів, військових, що ************* в тилу, держ службовців, працівників різних організацій, що також не навчені воювати, але мають дозвіл на носіння зброї, батальйон буковель, бо батальйон монако далеко сховався, а депутати ВР, а ще їх діти, а ще батьки, ще не мобілізували. От коли всіх не навчених мобілізують, то Україна переможе.
24.03.2026 07:34 Ответить
24.03.2026 07:38 Ответить
А навіщо мобілізовувати батальйон буковель, якщо можна мобілізувати жінок? Вже почали штрафувати жінок за "неоновлення даних в ТЦК". Якщо до 2 млн мобілізованих чоловіків додати ще 2 млн мобілізованих жінок, то можна буде воювати ще 4 роки.
24.03.2026 07:43 Ответить
Пурга від чергового побєдуніа який сидить за тисячі км від війни в теплому ООНі
24.03.2026 07:30 Ответить
Які переговори, мета кремлядей - знищення України як держави. Московіти намагалися знищити українців всю історію свого існування.
24.03.2026 07:35 Ответить
Допоки не знищать найкривавішого рашиського терориста путіна нічого не змінится,рашиський режим і його бидло населеніє заражені нациською про погандою печерного шовінізму досі вірять в якусь місіанську роль росії в світі ,насправді це злочинці які розуміють лише мову сили .
24.03.2026 07:49 Ответить
Дивує позиція ботів ,які возвеличують яка росія могутня ,а в нас ніким воювати та що капітулювати ? хай мільйони людей відправлять на сибір ,мільйони в фільтраційні табори,знищать все що повязано з Україною,та поповнять рашиський мобілізаційний ресурс, це злочина дика орда з печерним шовінізмом і жодні права там не діють.
24.03.2026 08:06 Ответить
 
 