Мельник ответил Небензе в Совете Безопасности ООН: "Перестаньте лгать"

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник резко отреагировал на обвинения российской стороны в якобы нанесении вреда гражданскому населению РФ со стороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении украинского дипломата на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Мельник отверг заявления постпреда РФ Василия Небензи и подчеркнул, что они не имеют подтверждения. Он также отметил, что во время его ответа российский представитель уже покинул зал заседаний.

"Когда слушаешь все эти фантазии, может сложиться впечатление, что это Украина вторглась в Россию, а не наоборот", - заявил Мельник.

Реакция на заявления РФ

Украинский дипломат подчеркнул, что утверждения о якобы жертвах среди гражданского населения России не были подтверждены международными структурами. Он сослался на данные ООН, которые не имеют возможности проверить подобную информацию из-за ограниченного доступа.

Мельник также эмоционально обратился к российской делегации, призвав прекратить распространение ложных заявлений.

Позиция сторон в Совбезе

Во время заседания Василий Небензя заявил, что с начала полномасштабной войны якобы пострадали десятки тысяч мирных жителей РФ, а также были повреждены социальные, образовательные и медицинские объекты.

В то же время украинская сторона подчеркнула, что эти заявления являются беспочвенными и не подтверждены независимыми источниками.

Ранее заместитель генсека ООН Розмари Дикарло заявила, что с начала полномасштабной войны России против Украины, по подтвержденным данным ООН, погибли более 15 тысяч гражданских лиц, среди них сотни детей.

Постоянный представитель Франции при ООН Жером Боннафон заявил, что Россия не ведет переговоры добросовестно и фактически делает ставку на затяжной характер войны против Украины.

А заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау резко раскритиковал Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности за неспособность остановить войну, развязанную Россией против Украины.

