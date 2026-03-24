Мельник ответил Небензе в Совете Безопасности ООН: "Перестаньте лгать"

Мельник резко ответил Небензе в ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник резко отреагировал на обвинения российской стороны в якобы нанесении вреда гражданскому населению РФ со стороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении украинского дипломата на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Мельник отверг заявления постпреда РФ Василия Небензи и подчеркнул, что они не имеют подтверждения. Он также отметил, что во время его ответа российский представитель уже покинул зал заседаний.

"Когда слушаешь все эти фантазии, может сложиться впечатление, что это Украина вторглась в Россию, а не наоборот", - заявил Мельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комиссия ООН признала депортацию украинских детей Россией преступлением против человечности

Реакция на заявления РФ

Украинский дипломат подчеркнул, что утверждения о якобы жертвах среди гражданского населения России не были подтверждены международными структурами. Он сослался на данные ООН, которые не имеют возможности проверить подобную информацию из-за ограниченного доступа.

Мельник также эмоционально обратился к российской делегации, призвав прекратить распространение ложных заявлений.

Читайте также: Совбез ООН соберется 23 марта из-за ракетных ударов РФ по Украине

Позиция сторон в Совбезе

Во время заседания Василий Небензя заявил, что с начала полномасштабной войны якобы пострадали десятки тысяч мирных жителей РФ, а также были повреждены социальные, образовательные и медицинские объекты.

В то же время украинская сторона подчеркнула, что эти заявления являются беспочвенными и не подтверждены независимыми источниками.

  • Ранее заместитель генсека ООН Розмари Дикарло заявила, что с начала полномасштабной войны России против Украины, по подтвержденным данным ООН, погибли более 15 тысяч гражданских лиц, среди них сотни детей.
  • Постоянный представитель Франции при ООН Жером Боннафон заявил, что Россия не ведет переговоры добросовестно и фактически делает ставку на затяжной характер войны против Украины.
  • А заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау резко раскритиковал Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности за неспособность остановить войну, развязанную Россией против Украины.

Читайте также: Украина инициирует заседание Совбеза ООН из-за ракетного террора РФ

ООН (4219) Совбез ООН (1129) Мельник Андрей (231) Небензя Василий (50)
Припиніти брехати для росіян - це те саме, що припинити дихати. Тобто саме тільки після другого може настати перше і тільки в такому порядку.
24.03.2026 01:13 Ответить
"Кацап завжди бреше... Якщо він припинив брехать, потицяйте його палицею - може, він здох?..."
24.03.2026 07:44 Ответить
Чому ніхто не підніме питання що московська хунта взагалі не має права бути в ООН ні по закону ні по моралі?
24.03.2026 01:14 Ответить
Україна вже піднімала. Послухали і все.
24.03.2026 01:23 Ответить
А одного разу не достатньо. Потрібно кожне засідання починати з того що московська хунта знаходиться в ООН незаконно і не має права голосу. Також московська хунта як і Х'уйло не легітимна влада, так як ''вибори'' проводили на окупованих і ніким не визнаних територіях. Українським політикам потрібно повчитися у рашистів які даже свою брехню пропихують всюди вдовблюючи день у день поки з ними не погодяться аби вони тільки відстали. А ми не можемо даже правди добитись.
24.03.2026 01:32 Ответить
Ну все, Мєльнику-Гєроя України, не менше..!
Таких конфліктів у ООН кожен день мішок.
Кожене засідання роісія бреше.
А це рутинна робота Мельника.
24.03.2026 01:32 Ответить
І ніяк його не обізвав...
24.03.2026 02:17 Ответить
Щось кацапом засмерділо...
24.03.2026 04:25 Ответить
Потужно відповів!!😅🤪😂😂🤡😊
І шо припинив?!
24.03.2026 07:21 Ответить
Коли украънська влада свідомо не хоче доносити до світу правду про злочини рашизму ,про свідомий геницид проти українського народу,про холодомор про убитих понад сотню тисячі мирних громадян ,про стерті з лиця землі десятки якщо не сотні міст і сіл немає вже Бахмута ,Соледара ,Марїнки ,Вовчанська ,Торецьк і багато інших ,Не говориш правду ворог вигадує нісенітниці ,на жаль влада мовчить про злочини рашиського режиму в них одне рейтинг ,тоді ворог вигадує всякі нісенітниці в якого головне цинізм і брехня на цьому і тримаєтся рашиський режим.
24.03.2026 07:40 Ответить
Сами напали на Украину, а теперь стонут, что «животные»
пострадали… . Сидели бы в своих ****** , никто б не пострадал !
24.03.2026 07:45 Ответить
А нічого над своїми містами збивати мирно летівших наших дронів і гатити при цьому своїми ракетами ППО по житлових кварталах.
24.03.2026 08:19 Ответить
Хто тільки не «нападав на мацковію» за 30 років, і Нагірний Карабах, і
Ічкерія, Грузія, Молдова, Осетія, Абхазія, Україна, Сирія….
Тільки в Україні, з 2014 року, здохло уже майже 2,000,000 орків!!
24.03.2026 08:12 Ответить
 
 