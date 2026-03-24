ООН: понад 15 тисяч цивільних загинули у війні в Україні

Від початку повномасштабної війни Росії проти України, за підтвердженими даними ООН, загинули понад 15 тисяч цивільних, серед них сотні дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі заступниці генсека Розмарі Дікарло на засіданні Ради Безпеки у Нью-Йорку.

За її словами, Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило загибель 15 364 цивільних, зокрема 775 дітей. Ще понад 42 тисячі людей отримали поранення, серед них — тисячі дітей. При цьому реальні цифри можуть бути значно вищими.

"Страждання і руйнування, спричинені війною в Україні, ніколи не можуть бути виправдані. Чим довше триває війна, тим смертельнішою вона стає", — наголосила Дікарло.

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Зростання жертв і руйнування інфраструктури

Дікарло зазначила, що лише у лютому кількість жертв серед цивільних різко зросла: загинули щонайменше 188 людей, ще 757 отримали поранення. Це на 45% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Вона також звернула увагу на активізацію атак по транспортній та залізничній інфраструктурі України. Масовані удари по енергосистемі взимку поставили країну на межу енергетичного колапсу.

За даними ООН, знищено близько 60% потужностей з видобутку газу, а також пошкоджено всі теплові електростанції, що спричинило перебої з електроенергією, опаленням і водопостачанням.

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Гуманітарні наслідки війни

Заступниця генсека підкреслила, що війна має масштабні гуманітарні наслідки. У світі перебуває понад 6,7 млн українських біженців, ще понад 3,7 млн осіб залишаються внутрішньо переміщеними.

Загальні збитки від війни оцінюються у сотні мільярдів доларів, а потреби на відновлення України протягом наступного десятиліття становлять близько 588 млрд доларів.

Дікарло також наголосила на необхідності притягнення до відповідальності всіх винних у злочинах, скоєних під час війни.

Раніше постійний представник Франції при ООН Жером Боннафон заявив, що Росія не веде переговори добросовісно та фактично робить ставку на затяжний характер війни проти України.

А заступник держсекретаря США Крістофер Ландау різко розкритикував Організацію Об’єднаних Націй та Раду Безпеки за нездатність зупинити війну, розв’язану Росією проти України.

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