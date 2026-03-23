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Новини Засідання Радбезу ООН
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Заступник Рубіо на Радбезі розкритикував ООН за нездатність зупинити російську війну проти України

Ландау: ООН не виконує ключову функцію безпеки

Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау різко розкритикував Організацію Об’єднаних Націй та Раду Безпеки за нездатність зупинити війну, розв’язану Росією проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Ландау на засіданні Радбезу ООН у Нью-Йорку.

Він зазначив, що головною метою створення ООН після Другої світової війни було запобігання конфліктам, проте організація наразі не виконує свою основну місію.

"Нездатність ООН зупинити війну в Україні є прикладом цієї невдачі", — наголосив заступник держсекретаря США.

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Заклик до реальних дій

Ландау закликав членів Ради Безпеки не обмежуватися заявами, а сприяти справжнім переговорним процесам. Він підкреслив, що США сподіваються, що головування Вашингтона у Раді цього місяця допоможе перейти від слів до конкретних кроків задля миру.

Він також відзначив роль президента США Дональда Трампа у мирному процесі та наголосив на важливості добросовісних переговорів, гнучкості й компромісу для захисту життя громадян.

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Війна та її наслідки

За словами Ландау, війна в Україні має серйозні наслідки не лише для безпосередніх сторін конфлікту, а й для всього міжнародного порядку, порушуючи політичну, економічну та військову рівновагу.

Він додав, що США продовжують працювати над угодою про припинення бойових дій і минулими вихідними обговорювали з українською стороною рамки створення надійної системи безпеки. "Мир відкриє процвітання, якого цей регіон ще ніколи не бачив", — резюмував Ландау.

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Що передувало?

19 березня постійний представник України при ООН Андрій Мельник повідомив, що через посилення ракетних атак Росії Київ ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН за підтримки США. Зокрема зазначалося, що з початку 2026 року РФ значно посилила свою кампанію навмисного та систематичного ракетного терору проти цивільного населення, цілеспрямовано обстрілюючи критичну інфраструктуру, лікарні та школи по всій Україні.

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ООН (3519) Радбез ООН (925) війна в Україні (8632)
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Топ коментарі
+20
Так самі США хочуть зупинити її поступками агресору и вимаганням капітуляції від жертви.

Чи вони хочуть щоб ООН теж так діяв?
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23.03.2026 23:39 Відповісти
+20
Кончений пі***ар. Якби не ти і не твій Тромб зі своїми переговорами, які допомагають Х'уйлу і ставлять палки Україні то війна вже б закінчилась.
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23.03.2026 23:41 Відповісти
+11
От якби Трамп очолював ООН, то вже б всі війни на планеті "закінчились"!
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23.03.2026 23:38 Відповісти

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