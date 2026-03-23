Заместитель Рубио в Совбезе раскритиковал ООН за неспособность остановить российскую войну против Украины

Ландау: ООН не выполняет ключевую функцию безопасности

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау резко раскритиковал Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности за неспособность остановить войну, развязанную Россией против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Ландау на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Он отметил, что главной целью создания ООН после Второй мировой войны было предотвращение конфликтов, однако организация в настоящее время не выполняет свою основную миссию.

"Неспособность ООН остановить войну в Украине является примером этой неудачи", — подчеркнул заместитель госсекретаря США.

Призыв к реальным действиям

Ландау призвал членов Совета Безопасности не ограничиваться заявлениями, а содействовать реальным переговорным процессам. Он подчеркнул, что США надеются, что председательство Вашингтона в Совете в этом месяце поможет перейти от слов к конкретным шагам во имя мира.

Он также отметил роль президента США Дональда Трампа в мирном процессе и подчеркнул важность добросовестных переговоров, гибкости и компромисса для защиты жизни граждан.

Война и ее последствия

По словам Ландау, война в Украине имеет серьезные последствия не только для непосредственных сторон конфликта, но и для всего международного порядка, нарушая политическое, экономическое и военное равновесие.

Он добавил, что США продолжают работать над соглашением о прекращении боевых действий и в минувшие выходные обсуждали с украинской стороной рамки создания надежной системы безопасности. "Мир откроет процветание, которого этот регион еще никогда не видел", — резюмировал Ландау.

Что предшествовало?

19 марта постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник сообщил, что из-за усиления ракетных атак России Киев инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН при поддержке США. В частности отмечалось, что с начала 2026 года РФ значительно усилила свою кампанию преднамеренного и систематического ракетного террора против гражданского населения, целенаправленно обстреливая критическую инфраструктуру, больницы и школы по всей Украине.

От якби Трамп очолював ООН, то вже б всі війни на планеті "закінчились"!
23.03.2026 23:38 Ответить
Або почалось з десяток...як не Віткофф, так Ландау...або Кушнер. Страшні миротворці!
24.03.2026 00:33 Ответить
Так самі США хочуть зупинити її поступками агресору и вимаганням капітуляції від жертви.

Чи вони хочуть щоб ООН теж так діяв?
23.03.2026 23:39 Ответить
Кончений пі***ар. Якби не ти і не твій Тромб зі своїми переговорами, які допомагають Х'уйлу і ставлять палки Україні то війна вже б закінчилась.
23.03.2026 23:41 Ответить
Доречі, на яких законах америкоси будують переговори і так звану ''мірну угоду'', коли всі пункти так званої''угоди'' прямо протилежні всім міжнародним законам і статуту ООН? Від якого закону ці американські работорговці **************, пропонуючи жертву добити а агресора нагородити? Ще й цинічно це називають справедливим миром і процвітанням. Да щоб ви суки в тому ірані застряли до кінця каденції Тромба, або до його імпічменту
24.03.2026 00:01 Ответить
переговори можуть бути між сторонами. У данному випадку США не є стороною, а лише посередником. Перемовини з посередником не мають ніякого сенсу, тому ми у праві теж послати на ці тьорки якогось другана зеленського (ну тіпа шефіра), і ще якогось родича зеленського, скажімо його тестя.
24.03.2026 00:11 Ответить
Цікаво, а як США зараз голосує в тому ж таки Радбезі стосовно агресії касапів проти України?

Хоча... якщо трампісти вважають що зупинкою війни може бути лише капітуляція України, Європи та НАТО на умовах до ультиматумів ***** в лютому 2022-го, в червні 2024-го, тощо - то голосує відповідно ...
24.03.2026 00:06 Ответить
Так найкращий в галактиці рудий приклеєний чуб вже ж зупинив за 24 години
24.03.2026 00:12
 
 