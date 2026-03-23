Заместитель Рубио в Совбезе раскритиковал ООН за неспособность остановить российскую войну против Украины
Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау резко раскритиковал Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности за неспособность остановить войну, развязанную Россией против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Ландау на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.
Он отметил, что главной целью создания ООН после Второй мировой войны было предотвращение конфликтов, однако организация в настоящее время не выполняет свою основную миссию.
"Неспособность ООН остановить войну в Украине является примером этой неудачи", — подчеркнул заместитель госсекретаря США.
Призыв к реальным действиям
Ландау призвал членов Совета Безопасности не ограничиваться заявлениями, а содействовать реальным переговорным процессам. Он подчеркнул, что США надеются, что председательство Вашингтона в Совете в этом месяце поможет перейти от слов к конкретным шагам во имя мира.
Он также отметил роль президента США Дональда Трампа в мирном процессе и подчеркнул важность добросовестных переговоров, гибкости и компромисса для защиты жизни граждан.
Война и ее последствия
По словам Ландау, война в Украине имеет серьезные последствия не только для непосредственных сторон конфликта, но и для всего международного порядка, нарушая политическое, экономическое и военное равновесие.
Он добавил, что США продолжают работать над соглашением о прекращении боевых действий и в минувшие выходные обсуждали с украинской стороной рамки создания надежной системы безопасности. "Мир откроет процветание, которого этот регион еще никогда не видел", — резюмировал Ландау.
Что предшествовало?
19 марта постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник сообщил, что из-за усиления ракетных атак России Киев инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН при поддержке США. В частности отмечалось, что с начала 2026 года РФ значительно усилила свою кампанию преднамеренного и систематического ракетного террора против гражданского населения, целенаправленно обстреливая критическую инфраструктуру, больницы и школы по всей Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи вони хочуть щоб ООН теж так діяв?
Хоча... якщо трампісти вважають що зупинкою війни може бути лише капітуляція України, Європи та НАТО на умовах до ультиматумів ***** в лютому 2022-го, в червні 2024-го, тощо - то голосує відповідно ...