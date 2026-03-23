Заместитель Рубио в Совбезе раскритиковал ООН за неспособность остановить российскую войну против Украины

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау резко раскритиковал Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности за неспособность остановить войну, развязанную Россией против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Ландау на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Он отметил, что главной целью создания ООН после Второй мировой войны было предотвращение конфликтов, однако организация в настоящее время не выполняет свою основную миссию.

"Неспособность ООН остановить войну в Украине является примером этой неудачи", — подчеркнул заместитель госсекретаря США.

Призыв к реальным действиям

Ландау призвал членов Совета Безопасности не ограничиваться заявлениями, а содействовать реальным переговорным процессам. Он подчеркнул, что США надеются, что председательство Вашингтона в Совете в этом месяце поможет перейти от слов к конкретным шагам во имя мира.

Он также отметил роль президента США Дональда Трампа в мирном процессе и подчеркнул важность добросовестных переговоров, гибкости и компромисса для защиты жизни граждан.

Война и ее последствия

По словам Ландау, война в Украине имеет серьезные последствия не только для непосредственных сторон конфликта, но и для всего международного порядка, нарушая политическое, экономическое и военное равновесие.

Он добавил, что США продолжают работать над соглашением о прекращении боевых действий и в минувшие выходные обсуждали с украинской стороной рамки создания надежной системы безопасности. "Мир откроет процветание, которого этот регион еще никогда не видел", — резюмировал Ландау.

Что предшествовало?

19 марта постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник сообщил, что из-за усиления ракетных атак России Киев инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН при поддержке США. В частности отмечалось, что с начала 2026 года РФ значительно усилила свою кампанию преднамеренного и систематического ракетного террора против гражданского населения, целенаправленно обстреливая критическую инфраструктуру, больницы и школы по всей Украине.

