Комиссия ООН признала депортацию украинских детей Россией преступлением против человечности

Международная комиссия ООН назвала преступлением против человечности депортацию, нелегальное перемещение и насильственное исчезновение детей Россией с оккупированных территорий Украины, а также военным преступлением задержку в репатриации этих детей в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Радио Свобода, об этом, в частности, сообщили каналу "Настоящее время" в Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений, совершенных во время войны России и Украины.

Отчет о результатах расследования за прошлый год

Комиссия также опубликовала новый отчет, где подробно описывает результаты расследования за прошлый год.

"Собранные доказательства позволяют Комиссии прийти к выводу, что российские власти совершили преступления против человечности, такие как депортация и насильственное перемещение, а также насильственное исчезновение детей. Комиссия также подтверждает свой предыдущий вывод, что российские власти незаконно депортировали и перемещали детей, что является военным преступлением, и неоправданно задерживали их репатриацию, что также является военным преступлением", – говорится в документе.

Также комиссия определила, что действия России в отношении депортированных или перемещенных детей нарушали международное гуманитарное право и положения международного права в сфере прав человека и не были обоснованы наилучшими интересами ребенка.

В отчете комиссии говорится, что российские власти сознательно и систематически не раскрывают информацию о местонахождении детей, распределяют их по детским домам, отдают в приемные семьи, в некоторых случаях детей усыновляют российские семьи, несмотря на наличие у них родных в Украине. Это, по мнению комиссии, приравнивается к другому преступлению против человечности – насильственному исчезновению детей.

Процесс репатриации детей

В то же время процесс репатриации детей, несмотря на усилия Украины и государств-посредников, затягивается на годы.

Вместо того, чтобы выстроить функциональную систему возвращения детей на родину, российские власти "сосредоточились на длительном распределении детей в семьи или учреждения в Российской Федерации". Комиссия также отмечает, что депортированным и перемещенным украинским детям выдают российское гражданство и размещают их на порталах для усыновления.

Российские власти отвергают обвинения в депортации и утверждают, что "эвакуировали" детей от боевых действий. В комиссии ООН говорят, что во время войны эвакуация допустима, однако она должна быть временной, а дети должны быть возвращены на родину как можно скорее.

В отчете также говорится, что эти действия носят систематический характер, являются частью более широкой скоординированной политики, а ответственность за них несут российские чиновники всех уровней, в том числе Владимир Путин.

Похищение Россией украинских детей

Ранее президент Украины Владимир Зеленький сообщал, что удалось вернуть домой уже 2 тысячи детей, которых Россия незаконно удерживала под своим контролем. Возвращение состоялось в рамках инициативы Bring Kids Back UA при участии государственных структур, общественных организаций и международных партнеров.

По официальным данным Украины, за время полномасштабной войны в России и на оккупированных территориях оказались более 20 тысяч украинских детей. В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предполагал, что Россия незаконно вывезла из Украины около 150 тысяч детей, а уполномоченная ВР по правам ребенка Дарья Герасимчук называла цифру в "несколько сотен тысяч детей, то есть где-то 200-300 тысяч".

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в совершении военных преступлений – насильственных депортаций и перемещении населения, в частности детей, с оккупированных территорий Украины.

Российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова в июле 2023 года заявила, что Россия с начала полномасштабного вторжения "приняла" около 4,8 миллиона жителей Украины, из них более 700 тысяч – дети. По ее словам, большинство украинских детей якобы приехали в Россию с родителями или другими родственниками.