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Новини Депортація Росією українських дітей Злочини РФ проти дітей в Україні
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Комісія ООН визнала депортацію українських дітей Росією злочином проти людяності

П’ятеро українських дітей повернулися з ТОТ та РФ

Міжнародна комісія ООН назвала злочином проти людяності депортацію, нелегальне переміщення та насильницьке зникнення дітей Росією з окупованих територій України, а також воєнним злочином затримку у репатріації цих дітей до України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, про це, зокрема, повідомили каналу "Настоящее время" в Незалежній міжнародній комісії ООН з розслідування порушень, скоєних під час війни Росії та України.

Звіт про результати розслідування за минулий рік

Комісія також опублікувала новий звіт, де детально описує результати розслідування за минулий рік.

"Зібрані докази дозволяють Комісії дійти висновку, що російська влада скоїла злочини проти людяності, такі як депортація та насильницьке переміщення, а також насильницьке зникнення дітей. Комісія також підтверджує свій попередній висновок, що російська влада незаконно депортувала та переміщувала дітей, що є воєнним злочином, і невиправдано затримувала їхню репатріацію, що також є воєнним злочином", – йдеться в документі.

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Також комісія визначила, що дії Росії щодо депортованих або переміщених дітей порушували міжнародне гуманітарне право та положення міжнародного права у сфері прав людини та не були обґрунтовані найкращими інтересами дитини.

У звіті комісії йдеться, що російська влада свідомо і систематично не розкриває інформацію про місце перебування дітей, розподіляє їх до дитячих будинків, віддає до прийомних сімей, у деяких випадках дітей усиновлюють російські сім’ї, попри наявність у них рідних в Україні. Це, вважає комісія, прирівнюється до іншого злочину проти людяності – насильницького зникнення дітей.

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Процес репатріації дітей

Водночас процес репатріації дітей, попри зусилля України та держав-посередників, затягується на роки.

Замість того, щоб вибудувати функціональну систему повернення дітей на батьківщину, російська влада "сфокусувалася на тривалому розподілі дітей у сім’ї або інституції в Російській Федерації". Комісія також зазначає, що депортованим та переміщеним українським дітям видають російське громадянство та розміщують їх на порталах для усиновлення.

Російська влада відкидає звинувачення в депортації і стверджує, що "евакуювала" дітей від бойових дій. У комісії ООН кажуть, що під час війни евакуація допустима, проте вона має бути тимчасовою, а діти мають бути повернуті на батьківщину якнайшвидше.

У звіті також ідеться про те, що ці дії мають систематичний характер, є частиною ширшої скоординованої політики, а відповідальність за них несуть російські чиновники всіх рівнів, в тому числі Володимир Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію зобов’язали повернути викрадених українських дітей: рішення ООН

Викрадення Росією українських дітей

Раніше президент України Володимир Зеленький повідомляв, що вдалося повернути додому вже 2 тисячі дітей, яких Росія незаконно утримувала під своїм контролем. Повернення відбулося в межах ініціативи Bring Kids Back UA за участі державних структур, громадських організацій та міжнародних партнерів.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в "кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч".

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення "прийняла" близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.

Автор: 

діти (5593) ООН (3512) воєнні злочини (2005)
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А толку якщо Китай помагає РФ, а у руля США агент РФ. Демократіям треба свій клуб бо диктатурам чхати
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10.03.2026 16:32 Відповісти
Та невже! Навіть 4 роки не пройшло, як до них насилу дійшло. Повідомляли, надавали фактичний матеріал, в кінці кінців носом тикали, а ця беззуба і непотрібна контора навіть вухом не повела. Кацапам до сраки всі ООНівські постанови і резолюції, бо найкраще рішення всіх проблем це ліквідація держави з вкраденою назвою росія.
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10.03.2026 16:32 Відповісти
Всех, кто причастен к депотрации украинских детей украинский аналог "Моссада" после войны должен находить и наказывать, независимо от того, кто придет на смену плешивому упырю.
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10.03.2026 16:35 Відповісти
Ось так оперативно в ООН, з 2014 року, все осмислено і робиться!!!
Ну і за це, дякуємо Світу!!!
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10.03.2026 16:41 Відповісти
От ООН пользы меньше, чем от прошлогоднего снега
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10.03.2026 16:59 Відповісти
Формально важливо для трибуналу над ******, але враховуючи, що 99% він до нього не доживе, то якось байдуже...
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10.03.2026 17:10 Відповісти
Ну, за такі злочини всіх причетних будуть виловлювати по всіх демократичних і не дуже демократичних країнах до кінця їх життя. Строку давності за такі злочини немає.
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10.03.2026 20:49 Відповісти
Викрадення та депортації українських дітей ЦЕ БІЛЬШИЙ ЗЛОЧИН НІЖ "ЗЛОЧИН ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ". ЦЕ ГЕНОЦИД. Згідно з Конвенцією ООН 1948 року та ст. 442 Кримінального кодексу України, до ознак (актів) геноциду належать:
Насильницька передача дітей: Примусове вивезення дітей з однієї групи в іншу (депортація, незаконна адопція). Головною ознакою є намір (спеціальний умисел) знищити групу. Це відрізняє геноцид від воєнних злочинів чи злочинів проти людяності.
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23.03.2026 23:48 Відповісти
 
 