Депортація українських дітей до РФ: 22 особам повідомлено про підозру, 4 справи передано до суду

За примусове переміщення та депортацію українських дітей з Донеччини і Херсонщини 22 особам повідомлено про підозру, 4 обвинувальні акти щодо 11 осіб уже скеровано до суду. Крім того, санкційними рішеннями держави обмежувальні заходи застосовано до 255 фізичних та 53 юридичних осіб, причетних до цих злочинів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час пресконференції з нагоди презентації аналітичного звіту щодо системних порушень прав дитини та норм міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях України повідомила начальник управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу генпрокурора Юлія Усенко.

"Депортація та мілітаризація українських дітей - це не поодинокі випадки, а цілеспрямована державна політика російської федерації, спрямована на знищення української ідентичності дітей і молоді на тимчасово окупованих територіях", - наголосила Юлія Усенко.

Мілітаризація депортованих дітей через воєнізовані молодіжні рухи

Нормативна база рф системно розширюється для спрощення передання українських дітей у російські родини, а важливим елементом молодіжної політики держави-агресора є їх мілітаризація через воєнізовані молодіжні рухи, зокрема "Юнармія", "Двіженіє пєрвих", центр "Воїн" та інші структури.

Спочатку така практика була впроваджена на території окупованих АР Крим і м. Севастополя, а також на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей ще до 2022 року.

Після повномасштабного вторгнення її поширили на інші тимчасово окуповані території України, зокрема на Запорізьку та Херсонську області.

Офіс Генерального прокурора наразі перевіряє 19 546 фактів примусового вивезення українських дітей до рф. Державна верифікація цих даних триває.

Які заходи провели прокурори

Раніше, у листопаді 2025 року, прокурори повідомили про підозру п’ятьом особам за депортацію 367 українських дітей до рф. До цього часу частина дітей не повернута на територію України, зокрема 159 із них передано в сім’ї громадян росії.

Крім того, до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишньої заступниці керівника створеного окупаційною владою "Херсонського професійного училища № 2". За даними слідства, під час тимчасової окупації області вона сприяла незаконному переміщенню семи українських дітей до тимчасово окупованого Криму, де їх утримували без законних представників, примусово навчали за освітніми програмами рф, готували до служби у збройних силах держави-агресора, насильно видали російські паспорти, а одному з неповнолітніх уже вручено повістку.

"Кожен встановлений факт депортації, незаконного переміщення чи мілітаризації українських дітей отримує належну правову оцінку в межах кримінальних проваджень. Відповідальність нестимуть усі причетні - незалежно від їхніх посад і ролі у цих злочинах", - підкреслила Юлія Усенко.

Раніше президент України Володимир Зеленький повідомляв, що вдалося повернути додому вже 2 тисячі дітей, яких Росія незаконно утримувала під своїм контролем. Повернення відбулося в межах ініціативи Bring Kids Back UA за участі державних структур, громадських організацій та міжнародних партнерів.