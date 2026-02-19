Депортация украинских детей в РФ: 22 лицам сообщено о подозрении, 4 дела переданы в суд

За принудительное перемещение и депортацию украинских детей из Донецкой и Херсонской областей 22 лицам сообщено о подозрении, 4 обвинительных акта в отношении 11 человек уже направлены в суд. Кроме того, санкционными решениями государства ограничительные меры применены к 255 физическим и 53 юридическим лицам, причастным к этим преступлениям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время пресс-конференции по случаю презентации аналитического отчета о системных нарушениях прав ребенка и норм международного гуманитарного права на временно оккупированных территориях Украины сообщила начальник управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве Департамента защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Офиса генпрокурора Юлия Усенко.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Депортация и милитаризация украинских детей - это не единичные случаи, а целенаправленная государственная политика Российской Федерации, направленная на уничтожение украинской идентичности детей и молодежи на временно оккупированных территориях", - подчеркнула Юлия Усенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина вернула 2 тысячи депортированных детей и продолжает работу над возвращением остальных, - Зеленский. ВИДЕО

Милитаризация депортированных детей через военизированные молодежные движения

Нормативная база РФ системно расширяется для упрощения передачи украинских детей в российские семьи, а важным элементом молодежной политики государства-агрессора является их милитаризация через военизированные молодежные движения, в частности "Юнармия", "Движение первых", центр "Воин" и другие структуры.

Сначала такая практика была внедрена на территории оккупированных АР Крым и г. Севастополя, а также на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей еще до 2022 года.

После полномасштабного вторжения ее распространили на другие временно оккупированные территории Украины, в частности на Запорожскую и Херсонскую области.

Читайте также: Сенатор Линдси Грэм: Никакого мирного соглашения без возвращения украинских детей

Офис Генерального прокурора в настоящее время проверяет 19 546 фактов принудительного вывоза украинских детей в РФ. Государственная верификация этих данных продолжается.

Какие меры приняли прокуроры

Ранее, в ноябре 2025 года, прокуроры сообщили о подозрении пяти лицам за депортацию 367 украинских детей в РФ. К настоящему времени часть детей не возвращена на территорию Украины, в частности 159 из них переданы в семьи граждан России.

Кроме того, в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшей заместительницы руководителя созданного оккупационными властями "Херсонского профессионального училища № 2". По данным следствия, во время временной оккупации области она способствовала незаконному перемещению семи украинских детей во временно оккупированный Крым, где их удерживали без законных представителей, принудительно обучали по образовательным программам РФ, готовили к службе в вооруженных силах государства-агрессора, насильно выдали российские паспорта, а одному из несовершеннолетних уже вручена повестка.

"Каждый установленный факт депортации, незаконного перемещения или милитаризации украинских детей получает надлежащую правовую оценку в рамках уголовных производств. Ответственность будут нести все причастные - независимо от их должностей и роли в этих преступлениях", - подчеркнула Юлия Усенко.

Читайте также: Украина официально предлагает привлечь Святейший Престол к возвращению детей

Ранее президент Украины Владимир Зеленький сообщал, что удалось вернуть домой уже 2 тысячи детей, которых Россия незаконно удерживала под своим контролем. Возвращение состоялось в рамках инициативы Bring Kids Back UA при участии государственных структур, общественных организаций и международных партнеров.