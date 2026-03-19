Украина инициирует заседание Совбеза ООН из-за ракетного террора РФ

В связи с усилением ракетных ударов со стороны России Киев инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН при поддержке США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

"Только что я подписал письмо президенту Совета Безопасности, моему коллеге – постпреду США при ООН Майку Волцу - с просьбой созвать заседание Совбеза, посвященное российской агрессии против Украины", - сказал дипломат.

Массированные атаки и рост числа жертв

В письме он подчеркнул, что продолжающаяся война на уничтожение, которую Москва ведет против Украины, продолжает причинять огромные человеческие страдания и широкомасштабные разрушения, представляя серьезную угрозу международному миру и безопасности.

"С начала 2026 года РФ значительно усилила свою кампанию преднамеренного и систематического ракетного террора против гражданского населения, целенаправленно обстреливая критическую инфраструктуру, больницы и школы по всей Украине", - указал Мельник.

Он добавил, что проинформировал Волца о массированном обстреле 14 марта, когда армия РФ применила 68 ракет и 430 дронов различных типов против гражданской и энергетической инфраструктуры в Киевской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Только за прошедшую неделю в рамках скоординированной атаки на украинскую территорию Россия запустила 1770 ударных дронов, более 1530 управляемых авиабомб и 86 ракет. По меньшей мере 24 гражданских лица были убиты, 183 получили ранения.

Обвинения в военных преступлениях

Все эти неизбирательные нападения на мирное население в Украине не только представляют собой грубое нарушение Устава ООН и международного гуманитарного права, это - военные преступления и преступления против человечности", - подчеркнул Мельник.

Он подчеркнул, что усиление обстрелов свидетельствует об отсутствии у Москвы намерений прекратить агрессию или вести добросовестные мирные переговоры.

Призыв к оперативному реагированию

"Именно поэтому я обратился с просьбой о созыве заседания Совета Безопасности ООН для скорейшего рассмотрения этого чрезвычайно серьезного вопроса", - заявил дипломат.

Он выразил надежду, что заседание состоится уже в ближайшее время.

Отдельно Мельник подчеркнул, что, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, мир не должен игнорировать войну России против Украины.

"Это важно еще и потому, что именно Москва оказывает сегодня усиленную военную помощь Ирану, раздувая пламя войны в районе Персидского залива и ставя под угрозу глобальную энергетическую безопасность", - резюмировал он.

