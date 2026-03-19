Украина инициирует заседание Совбеза ООН из-за ракетного террора РФ
В связи с усилением ракетных ударов со стороны России Киев инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН при поддержке США.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.
"Только что я подписал письмо президенту Совета Безопасности, моему коллеге – постпреду США при ООН Майку Волцу - с просьбой созвать заседание Совбеза, посвященное российской агрессии против Украины", - сказал дипломат.
Массированные атаки и рост числа жертв
В письме он подчеркнул, что продолжающаяся война на уничтожение, которую Москва ведет против Украины, продолжает причинять огромные человеческие страдания и широкомасштабные разрушения, представляя серьезную угрозу международному миру и безопасности.
"С начала 2026 года РФ значительно усилила свою кампанию преднамеренного и систематического ракетного террора против гражданского населения, целенаправленно обстреливая критическую инфраструктуру, больницы и школы по всей Украине", - указал Мельник.
Он добавил, что проинформировал Волца о массированном обстреле 14 марта, когда армия РФ применила 68 ракет и 430 дронов различных типов против гражданской и энергетической инфраструктуры в Киевской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Только за прошедшую неделю в рамках скоординированной атаки на украинскую территорию Россия запустила 1770 ударных дронов, более 1530 управляемых авиабомб и 86 ракет. По меньшей мере 24 гражданских лица были убиты, 183 получили ранения.
Обвинения в военных преступлениях
Все эти неизбирательные нападения на мирное население в Украине не только представляют собой грубое нарушение Устава ООН и международного гуманитарного права, это - военные преступления и преступления против человечности", - подчеркнул Мельник.
Он подчеркнул, что усиление обстрелов свидетельствует об отсутствии у Москвы намерений прекратить агрессию или вести добросовестные мирные переговоры.
Призыв к оперативному реагированию
"Именно поэтому я обратился с просьбой о созыве заседания Совета Безопасности ООН для скорейшего рассмотрения этого чрезвычайно серьезного вопроса", - заявил дипломат.
Он выразил надежду, что заседание состоится уже в ближайшее время.
Отдельно Мельник подчеркнул, что, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, мир не должен игнорировать войну России против Украины.
"Это важно еще и потому, что именно Москва оказывает сегодня усиленную военную помощь Ирану, раздувая пламя войны в районе Персидского залива и ставя под угрозу глобальную энергетическую безопасность", - резюмировал он.
Ось й увесь ваш хвалений ООН , чи "міжнародний суд" . Запом"ятаймо , викрадення дітей це найменш тяжкий злочин бо там дуже тонка грань між викраденням й евакуацією в небеспечного району . А потім ті діти будучи "юранмійцами" на усіх суда будуть захищати ***** й брехати , що вони були у заручника "Азову" . А ***** за цю послугу карен хана пожитєво запеспечить неповнолітніми модельками зі Ставропілля ... Й їм там буде весело , так ровели красиво еврогейських лохів на морку для віслука ...
Конкретики нема в справах суду . Жодних епізодів . Усе у загалі так , що неможливо було довести . А ні про ФАБ-3000 на драмтеатр , а ні Бучи тим більш катування й впивства в Іванкові . А ні цинічного вбивства під сотню полонених в Оленівці . Не фігурує там а ні мільчаков , а ні той кат , що відрізав яйці на камеру ... Але не требо поспішати з висновками , що важко довести зв"язок ***** з конкретними злочинами .
Так суд повине бути по конкретних епізодах , а засудити рашизм як людоненавистницьку ідеалогію . Зв"язок - ось він : задокументований зафільмованний церемоніал нагороди бучанських катів особисто *****м . У мільчакова , відвертого нациста й прихильника гітлера усі груди в ординах . Були й інші відзнаки які вказують напряму хоча б на Шойгу чи Герасимова . ***** ж головком й не факт , що хоча б формально усі нагороди він не підтверджує . Відсутність будь яких рослідувань по міжнародним гучким справам -- теж доказ злочинності ідеалогії рашизму . Ось так требо судити ***** . Конкретикою а не через 1.5 роки й не по массовим вбивствам , а по лайт злочину з сумнівною доказовою базою .