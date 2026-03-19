Україна ініціює засідання Радбезу ООН через ракетний терор РФ

Через посилення ракетних атак Росії Київ ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН за підтримки США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

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"Щойно я підписав лист до президента Ради Безпеки, мого колеги – постпреда США при ООН Майка Волца – з проханням скликати засідання Радбезу, присвячене російській агресії проти України", – сказав дипломат.

Масовані атаки та зростання жертв

У листі він наголосив, що тривала війна на винищення, яку Москва веде проти України, продовжує завдавати величезних людських страждань та широкомасштабних руйнувань, становлячи серйозну загрозу міжнародному миру й безпеці.

"З початку 2026 року РФ значно посилила свою кампанію навмисного та систематичного ракетного терору проти цивільного населення, цілеспрямовано обстрілюючи критичну інфраструктуру, лікарні та школи по всій Україні", – вказав Мельник.

Та додав, що проінформував Волца про масований обстріл 14 березня, коли армія РФ застосувала 68 ракет та 430 дронів різних типів проти цивільної та енергетичної інфраструктури в Київській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Тільки за минулий тиждень у рамках скоординованої атаки на українську землю Росія запустила 1770 ударних дронів, понад 1530 керованих авіабомб і 86 ракет. Щонайменше 24 цивільних були вбиті, 183 зазнали поранень.

Звинувачення у воєнних злочинах

Усі ці невибіркові напади на мирне населення в Україні не лише становлять грубе порушення Статуту ООН і міжнародного гуманітарного права, це – воєнні злочини та злочини проти людяності", – наголосив Мельник.

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Він підкреслив, що посилення обстрілів свідчить про відсутність намірів Москви припиняти агресію чи вести добросовісні мирні переговори.

Заклик до швидкого реагування

"Саме тому я звернувся з проханням про скликання засідання Ради Безпеки ООН для якнайшвидшого розгляду цього надзвичайно серйозного питання", – заявив дипломат.

Він висловив сподівання, що засідання відбудеться вже найближчим часом.

Окремо Мельник наголосив, що попри загострення ситуації на Близькому Сході, світ не має ігнорувати війну Росії проти України.

"Це важливо ще й тому, що саме Москва надає сьогодні посилену військову допомогу Ірану, роздмухуючи полум’я війни в районі Перської затоки та ставлячи під загрозу глобальну енергетичну безпеку", – резюмував він.

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