Трамп про життя під обстрілами: Не розумію, як живуть в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що його дивує, як люди живуть в Україні попри війну та постійні обстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Трамп заявив під час пресконференції у Білому домі.

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Відповідаючи на запитання щодо воєнної операції Ізраїлю в Лівані, Трамп розповів про нещодавню зустріч із впливовим ліванцем.

За його словами, він поцікавився, чи справді той живе в Лівані та чи залишаються там його батьки. У відповідь почув, що родина мешкає в країні й з часом звикла до постійних обстрілів.

Говорячи про труднощі, які створює для Лівану рух "Хезболла", Трамп несподівано перевів розмову на Україну.

"Люди живуть в Україні. Знаю, ви подумаєте, що вони не могли б жити в Україні, але вони живуть в Україні. Я не знаю, як їм це вдається, але вони живуть в Україні, - зазначив він і знову повернувся до попередньої теми: – Вони живуть у Лівані. "Хезболла" - це велика проблема, і їх швидко ліквідують".

Що передувало?

Напередодні Трамп заявив, що Вашингтон не зобов'язаний надавати військову допомогу Україні, бо вона розташована "за тисячі кілометрів".

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