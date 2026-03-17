Трамп про життя під обстрілами: Не розумію, як живуть в Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що його дивує, як люди живуть в Україні попри війну та постійні обстріли.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Трамп заявив під час пресконференції у Білому домі.
Відповідаючи на запитання щодо воєнної операції Ізраїлю в Лівані, Трамп розповів про нещодавню зустріч із впливовим ліванцем.
За його словами, він поцікавився, чи справді той живе в Лівані та чи залишаються там його батьки. У відповідь почув, що родина мешкає в країні й з часом звикла до постійних обстрілів.
Говорячи про труднощі, які створює для Лівану рух "Хезболла", Трамп несподівано перевів розмову на Україну.
"Люди живуть в Україні. Знаю, ви подумаєте, що вони не могли б жити в Україні, але вони живуть в Україні. Я не знаю, як їм це вдається, але вони живуть в Україні, - зазначив він і знову повернувся до попередньої теми: – Вони живуть у Лівані. "Хезболла" - це велика проблема, і їх швидко ліквідують".
Що передувало?
Напередодні Трамп заявив, що Вашингтон не зобов'язаний надавати військову допомогу Україні, бо вона розташована "за тисячі кілометрів".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А чому про 350 мільярдів не згадав? Про сплячого Джо, якого надурив пройдисвіт Зеленський? Про те, що ця війна ніколи б не відбулася, якби він був президентом?
Непорядочек...