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Новини Агресія Росії проти України
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Трамп про життя під обстрілами: Не розумію, як живуть в Україні

Трамп здивувався життю людей в Україна під час війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що його дивує, як люди живуть в Україні попри війну та постійні обстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Трамп заявив під час пресконференції у Білому домі.

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Відповідаючи на запитання щодо воєнної операції Ізраїлю в Лівані, Трамп розповів про нещодавню зустріч із впливовим ліванцем.

За його словами, він поцікавився, чи справді той живе в Лівані та чи залишаються там його батьки. У відповідь почув, що родина мешкає в країні й з часом звикла до постійних обстрілів.

Говорячи про труднощі, які створює для Лівану рух "Хезболла", Трамп несподівано перевів розмову на Україну.

"Люди живуть в Україні. Знаю, ви подумаєте, що вони не могли б жити в Україні, але вони живуть в Україні. Я не знаю, як їм це вдається, але вони живуть в Україні, - зазначив він і знову повернувся до попередньої теми: – Вони живуть у Лівані. "Хезболла" - це велика проблема, і їх швидко ліквідують".

Що передувало? 

Напередодні Трамп заявив, що Вашингтон не зобов'язаний надавати військову допомогу Україні, бо вона розташована "за тисячі кілометрів".

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Автор: 

Україна (7476) Трамп Дональд (9003)
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Топ коментарі
+69
Ну - Трамп же живе без мізків? Якось йому вдається? От і ми звикли жить під обстрілами, матюкаючи Трампа, за ідіотизм......
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17.03.2026 07:04 Відповісти
+17
Говорячи про труднощі, які створює для Лівану рух "Хезболла", Трамп несподівано перевів розмову на Україну

А чому про 350 мільярдів не згадав? Про сплячого Джо, якого надурив пройдисвіт Зеленський? Про те, що ця війна ніколи б не відбулася, якби він був президентом?

Непорядочек...
показати весь коментар
17.03.2026 07:06 Відповісти
+17
"Люди живуть в Україні. Знаю, ви подумаєте, що вони не могли б жити в Україні, але вони живуть в Україні. Я не знаю, як їм це вдається, але вони живуть в Україні, - зазначив він і знову повернувся до попередньої теми: - Вони живуть у Лівані. "Хезболла" - це велика проблема, і їх швидко ліквідують".
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17.03.2026 07:10 Відповісти

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