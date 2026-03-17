Трамп о жизни под обстрелами: не понимаю, как живут в Украине

Трамп удивился жизни людей в Украине во время войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что его удивляет, как люди живут в Украине, несмотря на войну и постоянные обстрелы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

Отвечая на вопрос о военной операции Израиля в Ливане, Трамп рассказал о недавней встрече с влиятельным ливанцем.

По его словам, он поинтересовался, действительно ли тот живет в Ливане и остаются ли там его родители. В ответ услышал, что семья проживает в стране и со временем привыкла к постоянным обстрелам.

Говоря о трудностях, которые создает для Ливана движение "Хезболла", Трамп неожиданно перевел разговор на Украину.

"Люди живут в Украине. Знаю, вы подумаете, что они не могли бы жить в Украине, но они живут в Украине. Я не знаю, как им это удается, но они живут в Украине, — отметил он и снова вернулся к предыдущей теме: — Они живут в Ливане. "Хезболла" — это большая проблема, и их быстро ликвидируют".

Что предшествовало? 

Накануне Трамп заявил, что Вашингтон не обязан предоставлять военную помощь Украине, поскольку она расположена "за тысячи километров".

Ну - Трамп же живе без мізків? Якось йому вдається? От і ми звикли жить під обстрілами, матюкаючи Трампа, за ідіотизм......
17.03.2026 07:04 Ответить
А приїхати і подивитися, ні? Чи Маланка не дозволяє?
17.03.2026 07:06 Ответить
Говорячи про труднощі, які створює для Лівану рух "Хезболла", Трамп несподівано перевів розмову на Україну

А чому про 350 мільярдів не згадав? Про сплячого Джо, якого надурив пройдисвіт Зеленський? Про те, що ця війна ніколи б не відбулася, якби він був президентом?

Непорядочек...
17.03.2026 07:06 Ответить
Терроризм не дуже ефективний в створенні СССР 2,0, саме тому не буде куди США зливали інфляцію та продавати б/в станки за золото, та за колготи купувати будь-яку мокшаньску бабу.

В черговий раз як з танками, але вже з ракетами дурнів на дурили що не буде позиційної війни.
17.03.2026 07:05 Ответить
Зараз треба змобілізувати хоч когось щоб прикрили дупу в Ормузський протоці, тому і не згадав. Згадає пізніше, коли вже не буде пекти. Але якраз зараз він, схоже, дозрів до цікавих речей - типу 10% майбутніх прибутків від екпорту іранської нафти в обмін на придушення іранців дронами.
А де про 10 відсотків можна почитати?
Ніде - аби я торгувався це було б моїм початковою пропозицією.
А, тоді це нецікаво
і саме тому руйнуєш будь-яку спробу допомогти Українцям? аби знайти межу, за якою вже не зможуть?...
ви звертаєтесь до нього, як до здорового
А він хворий. Абсолютно.
Він не хворий,просто цинічна скотина,яку цікавлять гроші і слава.Але не гроші Маска чи Стіва Джобса,а гроші з різних схем,йому так цікаво
вам, вочевидь, невідомі
хвороби старості
ну і добре
"Люди живуть в Україні. Знаю, ви подумаєте, що вони не могли б жити в Україні, але вони живуть в Україні. Я не знаю, як їм це вдається, але вони живуть в Україні, - зазначив він і знову повернувся до попередньої теми: - Вони живуть у Лівані. "Хезболла" - це велика проблема, і їх швидко ліквідують".
Але він нічого не сказав про те , що Украіна
у війні через його кремлівського виродка , якого
потрібно негайно ліквідувати , щоби наша
краіна не стікала кровʼю !
Рудий пихатий мудак - деменція у якого прогресує !
хворе на голову
ПРИДУРОК звідки снаряди прилітають, ти це знаєш? Ось і воно твій кориш кремлівський дітей вбиває, а ти йому червону доріжку.
Українці живуть під постійними обстрілами із- за росії і допомозі росії з боку США. Тільки є велика різниця, що Ізраїль б'є по військових об'єктах Лівану, а кцапи виключно по мирних містах, по жінках і дітях із застосуванням ракет, які вироблялися для удару по кораблях.
У своїй книзі «Земля обітована» (A Promised Land), опублікованій у 2020 Обама згадує 2005 рік. Будучи сенатором, Обама разом із республіканцем Річардом Лугаром відвідав Україну. Вони ініціювали програму зі знищення застарілої радянської зброї, зокрема 1000 одиниць ПЗРК та значної кількості ***********. Ющенка цим заведовал тоді.
Потім срані ковбойці голосно плачуть та льють сльози, як флоридські крокодили.
Довбень рудий Трампидло, так Україна едина країна в Европі що вміло воює з дикою кацапською ордою і нікого не боїться. Запасайся підгузниками і їдь в Київ, не бійся. Тебе, старого пирдуна, всьому тут навчать.
Тут за ним стелитиметься коричнева доріжка.
Паскуда рижа
Поміняйся з жителем Харкова і тобі розвиднеться
жде падла шо ми здамося
❗️РФ атакувала термінал Нової пошти в Запоріжжі
Тромба дивує все що не йде за його планом. Він хотів щоб українці здалися пуйлу ще 4 роки тому, а вони його як назло дивують.
погано жити під обстрілами
но це краще ніж к москальскому концтаборі
Ще й трампон кожного дня веселить..
Ми теж нерозуміємо, як ти, чмо безмозгле, умудрилось дожити до своїх років...
Ты,Дональд,ещё не забывай,что страной керуют квартальщики,те,кто разминировал перед путиным все что можно и те,кто по сегодняшний день разворовывают все, до чего дотягивается руки.
Він би втік.
Та ти вже нічого не тямиш, діду! П*здуй на пенсію
Ну приїжджай, подивишся.
А що таргани у голові про це нічого не кажуть. Мабуть і вони зрозуміли що це марно
Спроси у иранцев!
в штатах дуже багато вбивств і щоденних злочинів
як ви там живете ?
Трамп про життя під обстрілами: Не розумію, як живуть в Україні... Путин торопит: что ж ты, братан, обещал сдать Украину...
З за такого підораса ,як ти ,і твого ****** *****, не живуть , а виживають.
Та кого ви слухаєте! Воно ж не пам'ятає що вчора варнякало,то й завтра Трампон не згадає шо сьогодні молов!
Та то деменція. Заберіть у нього хтось кермо. Не знаю, може делегацію якусь у штати неофіційну відправити. Цей дибіл планету у хаос уникне
Краще жити в воюючих Україні ніж концлагері де начальник маніяк!
Дід хоче весь світ з собою в могилу забрати.
******* рижа підирасіна.
