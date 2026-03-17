Трамп о жизни под обстрелами: не понимаю, как живут в Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что его удивляет, как люди живут в Украине, несмотря на войну и постоянные обстрелы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме.
Отвечая на вопрос о военной операции Израиля в Ливане, Трамп рассказал о недавней встрече с влиятельным ливанцем.
По его словам, он поинтересовался, действительно ли тот живет в Ливане и остаются ли там его родители. В ответ услышал, что семья проживает в стране и со временем привыкла к постоянным обстрелам.
Говоря о трудностях, которые создает для Ливана движение "Хезболла", Трамп неожиданно перевел разговор на Украину.
"Люди живут в Украине. Знаю, вы подумаете, что они не могли бы жить в Украине, но они живут в Украине. Я не знаю, как им это удается, но они живут в Украине, — отметил он и снова вернулся к предыдущей теме: — Они живут в Ливане. "Хезболла" — это большая проблема, и их быстро ликвидируют".
Что предшествовало?
Накануне Трамп заявил, что Вашингтон не обязан предоставлять военную помощь Украине, поскольку она расположена "за тысячи километров".
В черговий раз як з танками, але вже з ракетами дурнів на дурили що не буде позиційної війни.
А чому про 350 мільярдів не згадав? Про сплячого Джо, якого надурив пройдисвіт Зеленський? Про те, що ця війна ніколи б не відбулася, якби він був президентом?
Непорядочек...
А він хворий. Абсолютно.
хвороби старості
ну і добре
у війні через його кремлівського виродка , якого
потрібно негайно ліквідувати , щоби наша
краіна не стікала кровʼю !
Рудий пихатий мудак - деменція у якого прогресує !
Потім срані ковбойці голосно плачуть та льють сльози, як флоридські крокодили.
но це краще ніж к москальскому концтаборі
Ще й трампон кожного дня веселить..
як ви там живете ?