Трамп о жизни под обстрелами: не понимаю, как живут в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что его удивляет, как люди живут в Украине, несмотря на войну и постоянные обстрелы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

Отвечая на вопрос о военной операции Израиля в Ливане, Трамп рассказал о недавней встрече с влиятельным ливанцем.

По его словам, он поинтересовался, действительно ли тот живет в Ливане и остаются ли там его родители. В ответ услышал, что семья проживает в стране и со временем привыкла к постоянным обстрелам.

Говоря о трудностях, которые создает для Ливана движение "Хезболла", Трамп неожиданно перевел разговор на Украину.

"Люди живут в Украине. Знаю, вы подумаете, что они не могли бы жить в Украине, но они живут в Украине. Я не знаю, как им это удается, но они живут в Украине, — отметил он и снова вернулся к предыдущей теме: — Они живут в Ливане. "Хезболла" — это большая проблема, и их быстро ликвидируют".

Что предшествовало?

Накануне Трамп заявил, что Вашингтон не обязан предоставлять военную помощь Украине, поскольку она расположена "за тысячи километров".

