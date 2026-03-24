ООН: более 15 тысяч гражданских лиц погибли в войне в Украине

С начала полномасштабной войны России против Украины, по подтвержденным данным ООН, погибли более 15 тысяч мирных жителей, в том числе сотни детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении заместителя генсека Розмари Дикарло на заседании Совета Безопасности в Нью-Йорке.

По ее словам, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель 15 364 гражданских лиц, в том числе 775 детей. Еще более 42 тысяч человек получили ранения, среди них - тысячи детей. При этом реальные цифры могут быть значительно выше.

"Страдания и разрушения, вызванные войной в Украине, никогда не могут быть оправданы. Чем дольше длится война, тем смертоноснее она становится", - подчеркнула Дикарло.

Рост числа жертв и разрушение инфраструктуры

Дикарло отметила, что только в феврале количество жертв среди гражданского населения резко возросло: погибли по меньшей мере 188 человек, еще 757 получили ранения. Это на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Она также обратила внимание на активизацию атак по транспортной и железнодорожной инфраструктуре Украины. Массированные удары по энергосистеме зимой поставили страну на грань энергетического коллапса.

По данным ООН, уничтожено около 60% мощностей по добыче газа, а также повреждены все тепловые электростанции, что привело к перебоям с электроэнергией, отоплением и водоснабжением.

Гуманитарные последствия войны

Заместитель генсека подчеркнула, что война имеет масштабные гуманитарные последствия. В мире находится более 6,7 млн украинских беженцев, еще более 3,7 млн человек остаются внутренне перемещенными.

Общие убытки от войны оцениваются в сотни миллиардов долларов, а потребности на восстановление Украины в течение следующего десятилетия составляют около 588 млрд долларов.

Дикарло также подчеркнула необходимость привлечения к ответственности всех виновных в преступлениях, совершенных во время войны.

Ранее постоянный представитель Франции при ООН Жером Боннафон заявил, что Россия не ведет переговоры добросовестно и фактически делает ставку на затяжной характер войны против Украины.

А заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау резко раскритиковал Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности за неспособность остановить войну, развязанную Россией против Украины.

