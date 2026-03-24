ООН: более 15 тысяч гражданских лиц погибли в войне в Украине

ООН, выступление заместителя генсека

С начала полномасштабной войны России против Украины, по подтвержденным данным ООН, погибли более 15 тысяч мирных жителей, в том числе сотни детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении заместителя генсека Розмари Дикарло на заседании Совета Безопасности в Нью-Йорке.

По ее словам, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель 15 364 гражданских лиц, в том числе 775 детей. Еще более 42 тысяч человек получили ранения, среди них - тысячи детей. При этом реальные цифры могут быть значительно выше.

"Страдания и разрушения, вызванные войной в Украине, никогда не могут быть оправданы. Чем дольше длится война, тем смертоноснее она становится", - подчеркнула Дикарло.

Рост числа жертв и разрушение инфраструктуры

Дикарло отметила, что только в феврале количество жертв среди гражданского населения резко возросло: погибли по меньшей мере 188 человек, еще 757 получили ранения. Это на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Она также обратила внимание на активизацию атак по транспортной и железнодорожной инфраструктуре Украины. Массированные удары по энергосистеме зимой поставили страну на грань энергетического коллапса.

По данным ООН, уничтожено около 60% мощностей по добыче газа, а также повреждены все тепловые электростанции, что привело к перебоям с электроэнергией, отоплением и водоснабжением.

Гуманитарные последствия войны

Заместитель генсека подчеркнула, что война имеет масштабные гуманитарные последствия. В мире находится более 6,7 млн украинских беженцев, еще более 3,7 млн человек остаются внутренне перемещенными.

Общие убытки от войны оцениваются в сотни миллиардов долларов, а потребности на восстановление Украины в течение следующего десятилетия составляют около 588 млрд долларов.

Дикарло также подчеркнула необходимость привлечения к ответственности всех виновных в преступлениях, совершенных во время войны.

  • Ранее постоянный представитель Франции при ООН Жером Боннафон заявил, что Россия не ведет переговоры добросовестно и фактически делает ставку на затяжной характер войны против Украины.
  • А заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау резко раскритиковал Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности за неспособность остановить войну, развязанную Россией против Украины.

Так в одному лише Маріуполі загинуло понад 15 тисяч цивільних!
24.03.2026 00:12 Ответить
Міський голова Маріуполя називав цифру у 22 тисячі загиблих. Однак, точної кількості жертв російських окупантів у місті не може назвати ніхто.
24.03.2026 00:15 Ответить
Решта очевидно пропавші без вісті. ООН рахує втрати цивільних так же само як наші втрати військових.
24.03.2026 07:37 Ответить
Умножьте эту цифру на 20 и будет +\- около того. Только в Мариуполе погибло более 130 тысяч. А сколько погибло в полностью разрушенных городах и поселках - не знает никто.
24.03.2026 00:12 Ответить
"в полностью разрушенных городах и поселках" люди могли виїхати, зокрема з Бахмута, Соледара, Покровська та інших.
24.03.2026 07:06 Ответить
Брехня - тільки в Маріуполі закопали 100 тисяч. А ще ж є Буча.
24.03.2026 01:03 Ответить
Маріуполь - 500 000 - лишилось менше 50 000, втікло приблизно 200 000 - десь 200 000 були вбиті.

Про які 15 000 мова?
24.03.2026 03:02 Ответить
Є таке совєцке прислів'я - "Нет тела - нет дела". Решта пропавші без вісті. Майже 1000 таких лише під руїнами Маріупольського драмтеатру заховані. Про тих хто був закатований в кацапських "подвалах" я взагалі мовчу - їх не знайдуть вже ніколи.
24.03.2026 07:42 Ответить
 
 