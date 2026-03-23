Совбез ООН соберется из-за ракетных ударов РФ по Украине 23 марта

Совет Безопасности ООН рассмотрит атаки РФ на Украину

Совет Безопасности ООН проведет заседание по запросу Украины в связи с российскими ракетными ударами 23 марта. Обсуждение пройдет под председательством США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрінформ.

Заседание будет вести заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау.

От секретариата Организации Объединенных Наций будут выступать заместитель генсека по политическим вопросам Розмари Дикарло и представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Заседание начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (21:00 по Киеву).

Что предшествовало?

19 марта постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник сообщил, что из-за усиления ракетных атак России Киев инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН при поддержке США. В частности отмечалось, что с начала 2026 года РФ значительно усилила свою кампанию преднамеренного и систематического ракетного террора против гражданского населения, целенаправленно обстреливая критическую инфраструктуру, больницы и школы по всей Украине.

а пуйло слухає та бомбить
23.03.2026 06:53 Ответить
Politico: ЄС виключає Угорщину з обговорень чутливих питань через загрозу "зливу" інформації РФ
23.03.2026 06:54 Ответить
Радбез ООН випукне черговий папірець з озабоченностями,
23.03.2026 06:58 Ответить
А який прок з того Радбезу коли там рашка і Китай.
23.03.2026 07:04 Ответить
Якщо через ракетні удари РФ по Україні.... то вже й не розходьтеся. Дебіли
23.03.2026 07:29 Ответить
Сколько раз писал о том, что европейских политиков нужно везти на 0. И в каждом населённом пункте должен быть свой посол от ес или сша. Тогда они поймут, что происходит.
И почему бы Украине не дать ядерное оружие, чтобы путлер прекратил обстрелы? Что мешает? Ведь путлер же дал такое оружие Беларуси.
Почему Украина не присоединяется к израиле-американскому ударному кулаку. Та зеленский давно уже должен быть в тель-авиве и вести переговоры напрямую с натаньяху. Чтобы тот подключился и к нашей войне вместе с трампом.
23.03.2026 07:55 Ответить
 
 