Совбез ООН соберется из-за ракетных ударов РФ по Украине 23 марта

Совет Безопасности ООН проведет заседание по запросу Украины в связи с российскими ракетными ударами 23 марта. Обсуждение пройдет под председательством США.

Об этом сообщает Укрінформ.

Заседание будет вести заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау.

От секретариата Организации Объединенных Наций будут выступать заместитель генсека по политическим вопросам Розмари Дикарло и представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Заседание начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (21:00 по Киеву).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ уверена в победе и превосходстве в войне с Украиной, - разведка США

Что предшествовало?

19 марта постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник сообщил, что из-за усиления ракетных атак России Киев инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН при поддержке США. В частности отмечалось, что с начала 2026 года РФ значительно усилила свою кампанию преднамеренного и систематического ракетного террора против гражданского населения, целенаправленно обстреливая критическую инфраструктуру, больницы и школы по всей Украине.