Радбез ООН збереться 23 березня через ракетні удари РФ по Україні

Рада Безпеки ООН проведе засідання за запитом України щодо російських ракетних атак 23 березня. Обговорення відбудеться під головуванням США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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Засідання вестиме заступник державного секретаря США Крістофер Ландау.

Від секретаріату Організації Об’єднаних Націй доповідатимуть заступниця генсека з політичних питань Розмарі Дікарло та представник Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (21:00 за Києвом).

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Що передувало?

19 березня постійний представник України при ООН Андрій Мельник повідомив, що через посилення ракетних атак Росії Київ ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН за підтримки США. Зокрема зазначалося, що з початку 2026 року РФ значно посилила свою кампанію навмисного та систематичного ракетного терору проти цивільного населення, цілеспрямовано обстрілюючи критичну інфраструктуру, лікарні та школи по всій Україні.