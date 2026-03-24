УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5360 відвідувачів онлайн
Новини Засідання Радбезу ООН
9 307 19

Мельник відповів Небензі в Раді Безпеки ООН: "Припиніть брехати"

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник різко відреагував на звинувачення російської сторони щодо нібито шкоди цивільному населенню РФ з боку України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі українського дипломата на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку.

Мельник відкинув заяви постпреда РФ Василя Небензі та наголосив, що вони не мають підтвердження. Він також зауважив, що під час його відповіді російський представник уже залишив залу засідань.

"Коли слухати всі ці фантазії, може скластися враження, що це Україна вдерлася в Росію, а не навпаки", — заявив Мельник.

Реакція на заяви РФ

Український дипломат підкреслив, що твердження про нібито жертви серед цивільного населення Росії не були підтверджені міжнародними структурами. Він послався на дані ООН, які не мають можливості перевірити подібну інформацію через обмежений доступ.

Мельник також емоційно звернувся до російської делегації, закликавши припинити поширення неправдивих заяв.

Позиція сторін у Радбезі

Під час засідання Василь Небензя заявив, що від початку повномасштабної війни нібито постраждали десятки тисяч мирних жителів РФ, а також були пошкоджені соціальні, освітні та медичні об’єкти.

Водночас українська сторона наголосила, що ці заяви є бездоказовими і не підтверджені незалежними джерелами.

  • Раніше заступниця генсека ООН Розмарі Дікарло заявила, що від початку повномасштабної війни Росії проти України, за підтвердженими даними ООН, загинули понад 15 тисяч цивільних, серед них сотні дітей.
  • Постійний представник Франції при ООН Жером Боннафон заявив, що Росія не веде переговори добросовісно та фактично робить ставку на затяжний характер війни проти України.
  • А заступник держсекретаря США Крістофер Ландау різко розкритикував Організацію Об’єднаних Націй та Раду Безпеки за нездатність зупинити війну, розв’язану Росією проти України.

Автор: 

ООН (3465) Радбез ООН (893) Мельник Андрій (239) Небензя Василь (54)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Припиніти брехати для росіян - це те саме, що припинити дихати. Тобто саме тільки після другого може настати перше і тільки в такому порядку.
показати весь коментар
24.03.2026 01:13 Відповісти
"Кацап завжди бреше... Якщо він припинив брехать, потицяйте його палицею - може, він здох?..."
показати весь коментар
24.03.2026 07:44 Відповісти
Чому ніхто не підніме питання що московська хунта взагалі не має права бути в ООН ні по закону ні по моралі?
показати весь коментар
24.03.2026 01:14 Відповісти
Україна вже піднімала. Послухали і все.
показати весь коментар
24.03.2026 01:23 Відповісти
А одного разу не достатньо. Потрібно кожне засідання починати з того що московська хунта знаходиться в ООН незаконно і не має права голосу. Також московська хунта як і Х'уйло не легітимна влада, так як ''вибори'' проводили на окупованих і ніким не визнаних територіях. Українським політикам потрібно повчитися у рашистів які даже свою брехню пропихують всюди вдовблюючи день у день поки з ними не погодяться аби вони тільки відстали. А ми не можемо даже правди добитись.
показати весь коментар
24.03.2026 01:32 Відповісти
Звертайся з відповідною пропозицією до МЗС. На цьому сайті тобі не допоможуть.
показати весь коментар
25.03.2026 08:45 Відповісти
Ну все, Мєльнику-Гєроя України, не менше..!
Таких конфліктів у ООН кожен день мішок.
Кожене засідання роісія бреше.
А це рутинна робота Мельника.
показати весь коментар
24.03.2026 01:32 Відповісти
І ніяк його не обізвав...
показати весь коментар
24.03.2026 02:17 Відповісти
Щось кацапом засмерділо...
показати весь коментар
24.03.2026 04:25 Відповісти
А навіщо ти себе ********, не вимившись ?
показати весь коментар
24.03.2026 11:53 Відповісти
ну в чому сенс роботи Мельника зрозуміло, а в чому сенс твого висеру?
показати весь коментар
24.03.2026 20:50 Відповісти
Розвинуті розумом не запитали б.
показати весь коментар
24.03.2026 22:04 Відповісти
Потужно відповів!!😅🤪😂😂🤡😊
І шо припинив?!
показати весь коментар
24.03.2026 07:21 Відповісти
Коли украънська влада свідомо не хоче доносити до світу правду про злочини рашизму ,про свідомий геницид проти українського народу,про холодомор про убитих понад сотню тисячі мирних громадян ,про стерті з лиця землі десятки якщо не сотні міст і сіл немає вже Бахмута ,Соледара ,Марїнки ,Вовчанська ,Торецьк і багато інших ,Не говориш правду ворог вигадує нісенітниці ,на жаль влада мовчить про злочини рашиського режиму в них одне рейтинг ,тоді ворог вигадує всякі нісенітниці в якого головне цинізм і брехня на цьому і тримаєтся рашиський режим.
показати весь коментар
24.03.2026 07:40 Відповісти
Сами напали на Украину, а теперь стонут, что «животные»
пострадали… . Сидели бы в своих ****** , никто б не пострадал !
показати весь коментар
24.03.2026 07:45 Відповісти
А нічого над своїми містами збивати мирно летівших наших дронів і гатити при цьому своїми ракетами ППО по житлових кварталах.
показати весь коментар
24.03.2026 08:19 Відповісти
Хто тільки не «нападав на мацковію» за 30 років, і Нагірний Карабах, і
Ічкерія, Грузія, Молдова, Осетія, Абхазія, Україна, Сирія….
Тільки в Україні, з 2014 року, здохло уже майже 2,000,000 орків!!
показати весь коментар
24.03.2026 08:12 Відповісти
Якби московити не полізли в Україну, то всі б там здихали від водяри і наркоти! А так, пу@ло втягнуло їх у війну і тепер вони дохнуть від "отвєткі"!
показати весь коментар
24.03.2026 09:28 Відповісти
 
 