Мельник відповів Небензі в Раді Безпеки ООН: "Припиніть брехати"

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник різко відреагував на звинувачення російської сторони щодо нібито шкоди цивільному населенню РФ з боку України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі українського дипломата на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку.

Мельник відкинув заяви постпреда РФ Василя Небензі та наголосив, що вони не мають підтвердження. Він також зауважив, що під час його відповіді російський представник уже залишив залу засідань.

"Коли слухати всі ці фантазії, може скластися враження, що це Україна вдерлася в Росію, а не навпаки", — заявив Мельник.

Реакція на заяви РФ

Український дипломат підкреслив, що твердження про нібито жертви серед цивільного населення Росії не були підтверджені міжнародними структурами. Він послався на дані ООН, які не мають можливості перевірити подібну інформацію через обмежений доступ.

Мельник також емоційно звернувся до російської делегації, закликавши припинити поширення неправдивих заяв.

Позиція сторін у Радбезі

Під час засідання Василь Небензя заявив, що від початку повномасштабної війни нібито постраждали десятки тисяч мирних жителів РФ, а також були пошкоджені соціальні, освітні та медичні об’єкти.

Водночас українська сторона наголосила, що ці заяви є бездоказовими і не підтверджені незалежними джерелами.

Раніше заступниця генсека ООН Розмарі Дікарло заявила, що від початку повномасштабної війни Росії проти України, за підтвердженими даними ООН, загинули понад 15 тисяч цивільних, серед них сотні дітей.

Постійний представник Франції при ООН Жером Боннафон заявив, що Росія не веде переговори добросовісно та фактично робить ставку на затяжний характер війни проти України.

А заступник держсекретаря США Крістофер Ландау різко розкритикував Організацію Об’єднаних Націй та Раду Безпеки за нездатність зупинити війну, розв’язану Росією проти України.

