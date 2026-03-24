Росія блефує і затягує переговори, - Мельник

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Росія не досягла стратегічних цілей і намагається зірвати переговори нереалістичними вимогами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Укрінформ.

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"Те, що ми спостерігаємо, - це ретельно зрежисована вистава, яку Росія продовжує розігрувати", - сказав він.

За його словами, Москва одночасно створює ілюзію неминучої перемоги та демонструє нібито готовність диктувати умови капітуляції України.

Мельник підкреслив, що блеф Кремля полягає у твердженні про неминучу перемогу, тоді як брехня - у заявленій готовності до компромісів. Насправді ж, за його словами, Володимир Путін прагне досягти фактичної капітуляції України.

Дипломат зазначив, що Росія не виконала жодної зі стратегічних цілей від початку повномасштабного вторгнення.

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"Ми маємо справу з найдовшим триденним бліцкригом в історії людства, який триває вже понад чотири роки", – заявив він.

За його даними, російським військам знадобилося понад три роки, щоб окупувати близько 9 300 квадратних кілометрів української території. За нинішніх темпів, підрахував Мельник, Росії знадобиться понад 180 років, щоб захопити всю Україну.

Він також наголосив, що саме через невдачі на фронті Москва висуває ультимативні вимоги – зокрема, наполягає на поступках територіями, які не змогла окупувати силою, та одночасно вимагає проведення виборів без припинення вогню.

Окремо дипломат звернув увагу на економічні труднощі Росії: зростання бюджетного дефіциту, відсутність резервів і фактичне нульове економічне зростання ускладнюють фінансування війни.

Водночас Мельник підкреслив, що Україна залишається відданою мирному врегулюванню. За його словами, Київ готовий продовжувати переговори за посередництва США задля досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

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