Мир в Україні має бути досягнутий через переговори, - Китай у Радбезі ООН

Представник КНР у Радбезі ООН заявив про необхідність дотримання територіальної цілісності держав і закликав до політичного врегулювання війни через переговори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Ми-Україна".

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"Затяжна криза в Україні - це те, що не входить в інтереси жодної країни, включаючи Китай. Китай вітає регулярне обговорення ситуації в Україні, і ми вітаємо також переговори. Мир починається з переговорного столу", - заявив китайський дипломат.

Він навів ключові принципи, на які Китай спирається в контексті "української кризи".

"Ми вважаємо, що територіальна цілісність та суверенітет усіх держав мають шануватись. Цілей і принципів статуту ООН слід дотримуватися. Закони щодо занепокоєння у зв'язку з безпекою всіх країн – це те, до чого потрібно ставитися з усією серйозністю, і всі зусилля, що сприяють мирному регулюванню кризи, мають отримувати підтримку", - вказав він.

Китай окреслив чотири підходи до завершення війни в Україні

Пекін представив своє бачення шляхів до завершення війни, яке базується на чотирьох ключових підходах. Про це заявили представники Китаю, коментуючи можливі параметри мирного врегулювання.

По-перше, Китай наголошує на необхідності залучення всіх сторін до мирного процесу.

"Криза стала настільки складною у зв'язку з численними причинами участі багатьох сторін. Китай підтримує участь усіх відповідних сторін у мирному процесі, щоб прийти до якогось спільного знаменника і відкинути у бік розбіжності через діалог та переговори для виходу на консенсус з метою кінцевого врегулювання цього конфлікту та встановлення міцного миру", - заявив китайський дипломат.

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Другим елементом є врахування безпекових інтересів усіх сторін. Китай закликає брати до уваги як інтереси України, так і Росії, підкреслюючи важливість переходу від конфронтації до взаємної поваги та довгострокової стабільності.

Третій підхід стосується формування нової архітектури безпеки в Європі. У Пекіні заявляють про необхідність створення стабільної системи безпеки на основі принципу неподільності безпеки та відновлення довіри між державами.

"Криза в Україні – це спалах, який пішов за наростаючою напруженістю в регіоні, що призвела до відсутності довіри. У зв'язку з цим усі сторони повинні дотримуватися принципу неподільності безпеки і працювати над забезпеченням належної стійкої рамкової основи для безпеки в європейському регіоні", - зазначив представник КНР.

Четвертим елементом є заклик до припинення вогню. Китай наголошує, що військовим шляхом неможливо досягти сталого миру, тому припинення бойових дій має стати першочерговим кроком для подальших переговорів.

У Пекіні підкреслюють, що лише політичне врегулювання та діалог можуть забезпечити довгостроковий і стабільний мир.

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