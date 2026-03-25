США готовы предоставить гарантии безопасности, если Украина отдаст Донбасс России, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США готовы предоставить Киеву гарантии безопасности при условии, что украинские войска уйдут из неоккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сказал в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Условие США

Поскольку США сейчас сосредоточены на собственном конфликте с Ираном, американский президент Дональд Трамп выбрал стратегию давления на Украину, пытаясь быстро положить конец четырехлетней войне, заявил Зеленский.

Он отметил, что американская сторона готова завершить оформление документа о гарантиях безопасности только при согласии Украины выйти из Донбасса.

Цели РФ

"Американцы готовы окончательно согласовать эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса", - подчеркнул глава государства, предупредив, что такой уход поставит под угрозу безопасность Украины и Европы в целом.

По мнению Зеленского, Россия, требующая вывода украинских войск с востока, делает ставку на то, что Вашингтон потеряет интерес к переговорам и в конечном итоге выйдет из них.

Reuters добавляет, что, по мнению военных аналитиков, для полного захвата Донбасса, в частности "пояса крепостей" — укрепленных украинских городов, России может потребоваться несколько лет и значительное количество живой силы.

