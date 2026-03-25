США готовы предоставить гарантии безопасности, если Украина отдаст Донбасс России, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США готовы предоставить Киеву гарантии безопасности при условии, что украинские войска уйдут из неоккупированной части Донецкой и Луганской областей.
Об этом он сказал в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Условие США
Поскольку США сейчас сосредоточены на собственном конфликте с Ираном, американский президент Дональд Трамп выбрал стратегию давления на Украину, пытаясь быстро положить конец четырехлетней войне, заявил Зеленский.
- Он отметил, что американская сторона готова завершить оформление документа о гарантиях безопасности только при согласии Украины выйти из Донбасса.
Цели РФ
"Американцы готовы окончательно согласовать эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса", - подчеркнул глава государства, предупредив, что такой уход поставит под угрозу безопасность Украины и Европы в целом.
По мнению Зеленского, Россия, требующая вывода украинских войск с востока, делает ставку на то, что Вашингтон потеряет интерес к переговорам и в конечном итоге выйдет из них.
Reuters добавляет, что, по мнению военных аналитиков, для полного захвата Донбасса, в частности "пояса крепостей" — укрепленных украинских городов, России может потребоваться несколько лет и значительное количество живой силы.
Вибачте, але Трамп взагалі нічого не може гарантувати. В нього постійно "може так, а може ні"
А взібрався на трон саме завдяки обіцянкам швидко її закінчити і критиці опонента в невмінні це зробити,що в реалі вийшло все навпаки: опонент зупинив агресора двома угодами,а той-ні.І немає жодного плану закінчення війни,та не хоче піти,як не зможе, згідно власній обіцянці виборцям.
якщо пуйло побачить, що половина воєнних складів США переїхали в Карпати в антиядерні бункери, а на лбз наші солдати їздять не на убитих корчах за народні донати, а на Хаммерах, пострілюючи fpv, стінгерами, джавелінами і томагавками, то війна закінчиться за 24 години, як і обіцяв сонцесяйний 8-кратний миротворець рудий клоуняра.
Повірте, якби США мали можливість суттєво покращити нашу позицію на переговорах, то вони б це зробили, не треба думати, що американці такі погані, просто вони технологічно відстали.
