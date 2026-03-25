США готовы предоставить гарантии безопасности, если Украина отдаст Донбасс России, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США готовы предоставить Киеву гарантии безопасности при условии, что украинские войска уйдут из неоккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сказал в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Условие США

Поскольку США сейчас сосредоточены на собственном конфликте с Ираном, американский президент Дональд Трамп выбрал стратегию давления на Украину, пытаясь быстро положить конец четырехлетней войне, заявил Зеленский.

  • Он отметил, что американская сторона готова завершить оформление документа о гарантиях безопасности только при согласии Украины выйти из Донбасса.

Цели РФ

"Американцы готовы окончательно согласовать эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса", - подчеркнул глава государства, предупредив, что такой уход поставит под угрозу безопасность Украины и Европы в целом.

По мнению Зеленского, Россия, требующая вывода украинских войск с востока, делает ставку на то, что Вашингтон потеряет интерес к переговорам и в конечном итоге выйдет из них.

Reuters добавляет, что, по мнению военных аналитиков, для полного захвата Донбасса, в частности "пояса крепостей" — укрепленных украинских городов, России может потребоваться несколько лет и значительное количество живой силы.

+17
Покажи США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC Будапештський меморандум
25.03.2026 21:25 Ответить
+15
Все потрошку, потрошку, і нав'язує українцям потужну перемогу - виконання ультиматуму Пуйла. А винуваті будуть США, і українці, які на референдумі з усім погодяться.
25.03.2026 21:26 Ответить
+11
довіри тому що Оманська Гнида сере ротом нема взагалі
25.03.2026 21:25 Ответить
Лише наша ядерна зброя - гарантія безпеки.
25.03.2026 21:24 Ответить
Буде лише паперова бомба.
25.03.2026 21:27 Ответить
Або газ vx в метро москви 😉
25.03.2026 21:29 Ответить
У Израиля есть и шо?
25.03.2026 21:31 Ответить
Скільки площі ізраіля окуповано?
25.03.2026 21:32 Ответить
Окуповано, не окуповано... По ним что, не летит? Или они в ответ атомную бомбу бросили?
25.03.2026 21:35 Ответить
Злив зараховано.
25.03.2026 21:38 Ответить
З каганатом зелі і мідічей ніякої зброї не буде, не те що ядерної. Не пускати до влади категорично, щурів з ізраїлськими і кацапськими паспортами і навіть поглядами.
25.03.2026 21:32 Ответить
Я готовий очолити СБУ і вичистити Україну від нащадків комсомольців разом з хабадом. Дам рік на зміну кацапських прізвищ на українські, хто не зробить - паспорт негромадянина. Потім рік на днк-тести. Хто не матиме r1a - до влади не допускається.
25.03.2026 21:37 Ответить
Мисля дуже правильна, але їх ручки памятають чим займалися вони і їх предки. Краще відразу з тестів починати і поліграфів.
25.03.2026 22:04 Ответить
Повір, я знаю що робити.
25.03.2026 22:07 Ответить
Невже я це говорив? Що, я дійсно таке говорив?!
25.03.2026 21:25 Ответить
Цікаво спитати трампа на підставі чого Україна має це робити?
25.03.2026 21:43 Ответить
бо так )(уйло захотіло.
25.03.2026 21:49 Ответить
Ага пішла повірка як земасса зреагує. Нє ну от лічно все на людей перекинути мол ви с самі цього захотіли.
25.03.2026 21:25 Ответить
Шо за мова? - незламний ти наш
25.03.2026 21:25 Ответить
От чого зелені щурі взялися за закон про повоєнні вибори - квартальна порноактриса віддає Донбас кацапам.
25.03.2026 21:25 Ответить
Цього не буде.
25.03.2026 21:28 Ответить
Зелупеи его шобле вот только никто гарантий давать не хотит. А это как бы главное и первое условие. Его это очень сильно огорчает. Вы тут со свои куском Донбасса.
25.03.2026 21:28 Ответить
Та толку, що ти що він обидва брехуни, навіщо вас взагалі слухати.
25.03.2026 21:28 Ответить
Нагадайте, як виконуються гарантії безпеки, надані Катару?
Вибачте, але Трамп взагалі нічого не може гарантувати. В нього постійно "може так, а може ні"
25.03.2026 21:31 Ответить
Про гарантії безпеки як і про інші угоди зі сша ми вже чули і бачили. А Тромбу тим більше даже дурень не повірить. Тромб скоріше Х'уйлу дасть гарантії безпеки. А віддати Х'уйлу дамбас заради того щоб Тромб вже зміг офіційно лизатися з Х'уйлом, повністю зняти з нього санкції і ділити з ним Європу і світові грошові потоки це вже повний дебілізм і зрада.
25.03.2026 21:31 Ответить
До чого тут Європа ,мова йде про територію колишнього СССР .
25.03.2026 21:35 Ответить
Тут вже мова йде не тільки про колишні ''республіки'' сересере. Тромб і Х'уйло відкрито заявляють про наміри захопити і переділити Європу. Тромб, Маск і ще деякі трампісти в тому числі Орбан, відкрито і неодноразово говорять про перерозподіл Європи. Все щоїм заважає це Україна яка як кістка в горлі заважає їм проковтнути ще більше.
25.03.2026 21:40 Ответить
А частина Європи - країни Балтії, колишній совок, як вам таке?
25.03.2026 21:54 Ответить
А якщо їм віддати всю Україну, чи воскресять вони всіх полеглих?
25.03.2026 21:31 Ответить
Гарантии безпеки--- США будут смотреть из космоса и подслушивать где то в Кремле и скажут вам когда пора тикать всей многомиллионной толпой в Европу что бы быть в безпеке.
Или вы думали что Капитан Америка будет бегать вокруг и отбивать сковородкой пули и осколки летящие в вас пока вы живёте своей рутинной жизнью?
25.03.2026 21:31 Ответить
Там на переговорах такой "прогресс", шо страшно сказать, на сколько процентов...
25.03.2026 21:31 Ответить
Юридичне право від Трампа: жертва нападу повинна сама віддати все, що не зміг винести грабіжник, відмовитися від матеріальних і моральних претензій, а грабіжник пообіцяє більш не нападати!
Але це не точно...
П.С.
Американці, у вас так зараз працює правосуддя ???
25.03.2026 21:31 Ответить
Кацапські наративи.
25.03.2026 21:34 Ответить
Ну і дивись далі гівномарафонівську пропаганду про "перемогу " і "кордони 91 року ". Не буду тобі заважати .
25.03.2026 21:39 Ответить
Перемога буде коли москва буде не спати а бігати в укриття.
25.03.2026 21:43 Ответить
Так ти що її особисто будеш зі свого дивану "бомбити "
25.03.2026 21:53 Ответить
Поки що бомбить твоя срака, кацап
25.03.2026 21:56 Ответить
Влаштуюсь в тцк і витягну тебе за шкірку на фронт 😁
25.03.2026 21:57 Ответить
Так совок колись Афганістан окупував. І де той совок тепер, і де той комунізм в Афганістані.
25.03.2026 21:35 Ответить
Так совок нікуди не подівся, а трансформувався в теперішню рашку.
25.03.2026 21:37 Ответить
Справа не в огризку. А в тому що вони далі підуть, як на параді. Тому що далі, укріплення відсутні. Чи ви наскільки наівний, що вважаєте, зупиняться на кордоні Донецької області?
25.03.2026 21:46 Ответить
Він пєтушара кацапський
25.03.2026 21:55 Ответить
Так вони на початку війни йшли як на параді ,,за тиждень захопивши більшу частину Херсонщини і Запоріжчини разом з ЗАЕС. А тепер ,що до домовленостей , а вони будут про поділ сфер впливу території України між США і рашкою .сталін з Труменом в 1945 році ділили ж Європу на сфери впливу ,так що як кажуть кацапи "нє впєрвой ",та й масштаби тут набагато менші ,ніж в Європі. Так це ви наївний а не я , живете у віртуальному світі , в якому всі нам щось винні. А тепер що до укріплень ,хто заважав нам за ЧОТИРИ РОКИ побудувати укріплені на межі Донецької області з Дніпропетровською і Харківською областями ,кацапи ж побудували серед голого степу "лінію суровікіна " об яку і розбився наш "контрнаступ" 2023 року ,а що робили ми в цей час - росповідали пропагандистську маячню про "перемогу " і "кордони 91 року" а тепер маємо те що маємо .
25.03.2026 22:08 Ответить
Теперь все кацапы ставят номера после ников? Новые правила?
25.03.2026 22:14 Ответить
Ну, то віддай свій хутір разом з бабою та свиньми,трампон надасть тобі гарантії
25.03.2026 22:15 Ответить
от такий ти президент!
ти ж і сам тільки за.
тут діло в тому в яку країноньку після здачі Донбаса тобі дрискати?
рекомендую болівію - мурахи, тепле ліжко, ласкава жінка,
діти он по пальмах....
25.03.2026 21:32 Ответить
Біда в тому,що він не мав і немає жодного реального плану по закінченню війни.
А взібрався на трон саме завдяки обіцянкам швидко її закінчити і критиці опонента в невмінні це зробити,що в реалі вийшло все навпаки: опонент зупинив агресора двома угодами,а той-ні.І немає жодного плану закінчення війни,та не хоче піти,як не зможе, згідно власній обіцянці виборцям.
25.03.2026 21:33 Ответить
Ага, навіть якщо там хоч трохи повірити в честність Трампа, після Трампа прийде ще якийсь дурник типу Венса і скаже "Це Трамп вам обіцяв, а я вам не обіцяв, це не наша війна, бай-бай".
25.03.2026 21:34 Ответить
ой не хоче 🤡 кидати президенство , а ті хто дав можливість торчку ,керувати державою ,вам подобається як обдовбиш вас зробив ? Ну де ж ви, розумні гордони та комаровські та т. і ? Це ж ви здали 30% української землі русні , вибравши феезбешного нарк* мана зеленського ...потвори !!!...
25.03.2026 21:34 Ответить
Та це просто вмивання рук перед нововведеннями в мобілізації. От, мовляв, народ бажає триматися й ніяких поступок, а ми вам тоді гайки й прикрутимо. Не всьому народу, правда, але то вже інше питання. А до реальної готовності народу погоджуватися ще років зо два. Тільки тоді вже ніхто нічого не пропонуватиме.
25.03.2026 21:36 Ответить
Не бачу нічого поганого в примусовій мобілізації москворотих виборців зеленського.
25.03.2026 21:50 Ответить
Так давай мобілізуйся ,тебе ніхто не тримає і нічого тут бусифікаторську агітацію розводити.
25.03.2026 22:11 Ответить
Ти для цього є 😁
Я чекаю коли тцк зброю дадуть, щоб туди влаштуватись і москворотим хати болгаркою вскривати
25.03.2026 22:16 Ответить
Факт в тому що сша нічого Україні не може гарантувати тим більше безпеку в тому що сша вимагає виконати всі умови Х'уйла. Тобто в сша абсолютно немає жодних ричагів впливу на Х'уйла тому Тромб просто вирішив повірити Х'уйлу що він зупиниться якщо він його задовольнить за рахунок України. Про які тоді гарантії може йти мова якщо сша це паперова качка в усіх сенсах? Якщо не сказати що сша і Тромб це повія яка задовольняє світових диктаторів за гроші?
25.03.2026 21:36 Ответить
Тим паче, що застрягши в Ірані і витративши там весь свій арсенал, вони не зможуть виконати ці гарантії якщо навіть захочуть. І таких ситуацій в майбутньому може бути багато, що США десь там воює і в разі нападу на нас тільки скаже "тримайтесь там, зараз ми тут закінчимо і може допоможемо". Це нам ще повезло, що вони як раз напередодні нашої війни вийшли з Афганістану і ніде більше не воювали.
25.03.2026 21:40 Ответить
Так Трамп скаже _"не хочете домовлятись ,так ідіть нахрін разом з європейцями , іххрін я вам продам хоч один "Петріот та іншу зброю і забороню це робити європейцям "і на цьому закінчаться красиві пропагандистські казочки про "перемогу " і "кордони 91 року " я що так буде я не сумніваюсь ,я тільки сумніваюсь ,що такі ура-патріоти як ти побіжать до тцк мобілізуватись щоб "не віддавати Донбас росії ".
25.03.2026 21:50 Ответить
Поки він чогось не сказав, **********
25.03.2026 21:58 Ответить
Хто там ще досі сумнівається, що чубакабра агент кремля?
25.03.2026 21:36 Ответить
Треба їм сказати - а ху ху не хо хо ?
25.03.2026 21:41 Ответить
гарантії безпеки від США=гарантії безпеки від русні=0
Отака арифметика,малята...
25.03.2026 21:41 Ответить
Так у нас вже е гарантii вiд США, Британii, Росиii!
25.03.2026 21:41 Ответить
А НАХЙ ТИ РЕФЕРЕНДУМ РОБИВ !?)
25.03.2026 21:42 Ответить
Ти просрав за тиждень на початку війни Південь України разом з ЗАЕС ,а тепер лиєш крокодилячі сльози за тим огризком ,що залишився від Донбасу .
25.03.2026 21:44 Ответить
Виглядає на промацування настроїв суспільства щодо капітуляції України. Цей лідор племені не має власної позиції та ідеї, лише тримає ніс за вітром. І це хтось називав новим Черчелем?
25.03.2026 21:45 Ответить
А про Південь ніякої мови нема, всі вже забули і нікого не цікавить. Головне Бамбас, корінне населення виїхало, залишки вимруть, спустілу територію рашисти заселять мордвою з тундри
25.03.2026 21:46 Ответить
Не зрозумiв, чи це вже натяк на те , що глвзеб замiсть "якби я був президентом... то Крим не здав би... да и ваапше ,вiйни не було б" "лазаря" заспiвае?
25.03.2026 21:48 Ответить
Кретин за півроку переговорів територій втратив вже більше ніж того Донбасу залишилось.
25.03.2026 21:48 Ответить
Але нам сподобалося кріпацтво, авторитарна держава, влада та дискримінація чоловіків. Тому ми будемо далі бусифікуввти.
25.03.2026 21:49 Ответить
Усіх з прізвищами на -ін обов'язково.
25.03.2026 21:55 Ответить
Сто раз намекал---отдать и дурак отдаст! Иначе ставить должны мы себе вопрос---а если заберём? То что *************** будем делать с теми, что там живут и где взять сотни лярдов чтоб востановить тот завал всего???
25.03.2026 21:49 Ответить
Америка не змогла захистити арабських союзників і навіть власні бази в Перській Затоці. Які гарантії може дати такий лузер? Іран зараз Трампа розкатає так, що той ще репарації Ірану буде платити і данину Ірану за кожний свій танкер в Ормузі. Трамп - це вже облізлий щур світової політики. Може оркас відразу Лвів віддати?
и?
25.03.2026 21:49 Ответить
Все описане вами то є істина. Дякуємо за захист і сподіваємося, що коли ви приймаєте участь в обороні Донбасу, кацапи ніколи його не возьмуть!
25.03.2026 22:18 Ответить
основною гарантією безпеки може бути лише повне відкриття воєнних складів США для бригад і корпусів ЗСУ, має бути чітко прописано, з якого складу, коли, скільки і кому відвантажується воєнної амуніції і почати це робити негайно.
якщо пуйло побачить, що половина воєнних складів США переїхали в Карпати в антиядерні бункери, а на лбз наші солдати їздять не на убитих корчах за народні донати, а на Хаммерах, пострілюючи fpv, стінгерами, джавелінами і томагавками, то війна закінчиться за 24 години, як і обіцяв сонцесяйний 8-кратний миротворець рудий клоуняра.
а так все це ложь, звиздьож і провокація!
25.03.2026 21:50 Ответить
Підкажіть, будь ласка, назву і рік виготовлення алкогольного напою, який ви спожили перед тим, як написати цю глибоку думку. Як буде вільна хвилина, спробую відсотків 10 вашої дози, щоб трохи полікувати нерви. Дякую.
25.03.2026 22:10 Ответить
Досягнення потужної дипломатії і 28 безпекових угод з корисними копалинами
25.03.2026 21:50 Ответить
До речi, кацапи вимагають, окрiм здачi лугандонii, ще й ми не маемо права на розмiщення в себе нати з амерами.
25.03.2026 21:52 Ответить
нащо нам та імпотентна ната?
25.03.2026 22:08 Ответить
А амери з НАТО просто двері виламують, так хочуть зайти сюди або прийняти нас до себе
25.03.2026 22:14 Ответить
Я пам'ятаю як забиралися у республіки Південний В'єтнам ті гарантії підтримки які дав Джонсон а забрав Форд.
25.03.2026 21:56 Ответить
наша надія тільки на Гопода Бога
25.03.2026 22:05 Ответить
Американці програли цю війну технологічно, це війна дронів, а в США нічого толком нема і скоріше нічим толковим нам уже не допоможуть, була надія на їхні далекобійні ракети ERAM і GLSDB, но видно проблему глушіння GPS так і не можуть рішити 3 роки уже, тому вся надія на український вітчизняний ВПК.

Повірте, якби США мали можливість суттєво покращити нашу позицію на переговорах, то вони б це зробили, не треба думати, що американці такі погані, просто вони технологічно відстали.
25.03.2026 22:06 Ответить
в новітьній історії України зе буде згадуваться як
найпотужніший клован-шахрай.
бо не згадати його зовсім неможливо буде..
- в кацапських банях плясав? - плясав
- з сепарами цьомавсья? - цьомавсья
- 4 повістки порвав - порвав
- розмінував? - розмінував
де ви глаза і розум загубили в 19му?
сотні тисяч загиблих і кінця краю тому не бачно.
сподіваюсь ви хоч в режимі напоржателло...
25.03.2026 22:12 Ответить
 
 