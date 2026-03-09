Зеленский отверг отказ от Донбасса для мира с РФ: "Дело не в километрах, а в людях"

Президент Владимир Зеленский 6 марта посетил Донецкую область, чтобы пообщаться с бойцами. Поехав на самое ожесточенное направление фронта, он четко дал понять, что Украина не планирует отказываться от этой территории ради мирного соглашения с РФ.

Об этом он сказал в интервью The New York Times

О поездке на фронт и уступках территориями

Зеленский пригласил The New York Times присоединиться к его поездке на Донбасс и провел серию бесед с журналистами издания.

В материале говорится, что Зеленский привык ежемесячно или раз в два месяца посещать солдат вблизи линии фронта, хотя его охрана ненавидит эти поездки. Зеленский сказал, что "это вдохновляет его".

"Я здесь ради морального духа офицеров и солдат", - сказал Зеленский, находясь в пятницу в городе Краматорск Донецкой области.

Глава государства сказал, что хотел поехать именно в Донецк, потому что Россия оказывает давление на Украину, чтобы она отдала весь регион в рамках любого мирного соглашения, даже ту часть, которую Украина все еще контролирует. Это остается самым большим препятствием в переговорах.

В своих переговорах с администрацией президента США Дональда Трампа, которая стремится закончить войну и получить за это заслуги, Зеленский предложил компромиссы. Поехав в Донецкую область, он четко дал понять, что Украина не планирует отказываться от этой территории, сказал он NYT.

"Дело не в километрах, а в людях. Видите, город живет", — подчеркнул он.

Даже если Соединенные Штаты отвлекаются на еще одну войну на Ближнем Востоке, и даже если эта война затрудняет получение необходимого оружия, господин Зеленский знает, что Украина все равно должна жить и бороться. Линия фронта расположена не более чем в 10 милях от Краматорска, достаточно близко, чтобы российские БПЛА могли почти полгода атаковать город своими дронами, добавляет издание.

В интервью он неоднократно подчеркивал два момента: что Украина готова использовать свой проверенный в боях опыт и технологии, чтобы помочь американским союзникам на Ближнем Востоке, но что Украина также нуждается в большей помощи в борьбе с Россией.

Он сказал, что отправил украинские перехватные дроны и экспертов по дронам, чтобы помочь защитить американские военные базы в Иордании. Он сказал, что больше экспертов поедут на Ближний Восток, чтобы консультировать другие страны по борьбе с иранскими дронами, известными как Shahed.

"Мы находимся в очень, да, очень интенсивном, сложном направлении, на востоке", — признал Зеленский. "Им [ВСУ] нужно много вещей. И каждый день потребности меняются".

"Он обменялся шутками с главнокомандующим Александром Сырским о том, как мало сна хватает каждому из них. Зеленский сказал, что в среднем спит пять часов в сутки. Сырский утверждал, что спит три с половиной часа. Зеленский сказал, что Сырский на самом деле спит только с 3 до 5 часов утра каждый день", - говорится в статье.

О Трампе и переговорах

У Зеленского попросили прокомментировать последнее заявление Трампа для Politico, где тот заявил, что украинский лидер якобы является настоящим препятствием для достижения мира и что президент России Владимир Путин готов заключить соглашение, несмотря на многочисленные доказательства обратного.

Зеленский коротко улыбнулся, услышав о необходимости объяснять причины войны. "Я думал, что всем понятно, кто является агрессором, а кто нет", - ответил он.

Он сказал, что слышал разные сообщения от Стива Уиткоффа, специального посланника Трампа, и Джареда Кушнера, зятя Трампа. Он отдал им должное за то, что они упорно работали над заключением соглашения.

Еще один раунд мирных переговоров с участием Украины, России и США должен был состояться в Объединенных Арабских Эмиратах в пятницу, в тот же день, когда Зеленский отправился на восток Украины. Американцы предложили альтернативные варианты, предусматривавшие участие только Украины и России, но Киев хотел подождать, пока не состоится еще один трехсторонний раунд.

"Я думаю, что это будет на следующей неделе, если мы серьезно настроены продолжать эти переговоры", - добавил Зеленский.

О Patriot

Президент также назвал российские удары этой зимой безжалостными, добавив, что у Украины осталось немного ракет Patriot.

Он сказал, что ему позвонили ряд лидеров Ближнего Востока, включая наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Все хотели получить украинские дроны-перехватчики. Зеленский добавил, что сделает все, что в его силах.

