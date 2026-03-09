РУС
1 670 41

Зеленский отверг отказ от Донбасса для мира с РФ: "Дело не в километрах, а в людях"

зеленський

Президент Владимир Зеленский 6 марта посетил Донецкую область, чтобы пообщаться с бойцами. Поехав на самое ожесточенное направление фронта, он четко дал понять, что Украина не планирует отказываться от этой территории ради мирного соглашения с РФ.

Об этом он сказал в интервью The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

О поездке на фронт и уступках территориями

Зеленский пригласил The New York Times присоединиться к его поездке на Донбасс и провел серию бесед с журналистами издания.

В материале говорится, что Зеленский привык ежемесячно или раз в два месяца посещать солдат вблизи линии фронта, хотя его охрана ненавидит эти поездки. Зеленский сказал, что "это вдохновляет его".

"Я здесь ради морального духа офицеров и солдат", - сказал Зеленский, находясь в пятницу в городе Краматорск Донецкой области. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл на Донетчину: Россияне не отказываются от войны и на весну готовят наступление. ВИДЕО

Глава государства сказал, что хотел поехать именно в Донецк, потому что Россия оказывает давление на Украину, чтобы она отдала весь регион в рамках любого мирного соглашения, даже ту часть, которую Украина все еще контролирует. Это остается самым большим препятствием в переговорах.

В своих переговорах с администрацией президента США Дональда Трампа, которая стремится закончить войну и получить за это заслуги, Зеленский предложил компромиссы. Поехав в Донецкую область, он четко дал понять, что Украина не планирует отказываться от этой территории, сказал он NYT. 

"Дело не в километрах, а в людях. Видите, город живет", — подчеркнул он.

Даже если Соединенные Штаты отвлекаются на еще одну войну на Ближнем Востоке, и даже если эта война затрудняет получение необходимого оружия, господин Зеленский знает, что Украина все равно должна жить и бороться. Линия фронта расположена не более чем в 10 милях от Краматорска, достаточно близко, чтобы российские БПЛА могли почти полгода атаковать город своими дронами, добавляет издание.

Читайте также: Зеленский - Путину: Я готов к встрече. Мы должны закончить войну

В интервью он неоднократно подчеркивал два момента: что Украина готова использовать свой проверенный в боях опыт и технологии, чтобы помочь американским союзникам на Ближнем Востоке, но что Украина также нуждается в большей помощи в борьбе с Россией.

Он сказал, что отправил украинские перехватные дроны и экспертов по дронам, чтобы помочь защитить американские военные базы в Иордании. Он сказал, что больше экспертов поедут на Ближний Восток, чтобы консультировать другие страны по борьбе с иранскими дронами, известными как Shahed.

"Мы находимся в очень, да, очень интенсивном, сложном направлении, на востоке", — признал Зеленский. "Им [ВСУ] нужно много вещей. И каждый день потребности меняются".

"Он обменялся шутками с главнокомандующим Александром Сырским о том, как мало сна хватает каждому из них. Зеленский сказал, что в среднем спит пять часов в сутки. Сырский утверждал, что спит три с половиной часа. Зеленский сказал, что Сырский на самом деле спит только с 3 до 5 часов утра каждый день", - говорится в статье.

О Трампе и переговорах

У Зеленского попросили прокомментировать последнее заявление Трампа для Politico, где тот заявил, что украинский лидер якобы является настоящим препятствием для достижения мира и что президент России Владимир Путин готов заключить соглашение, несмотря на многочисленные доказательства обратного.

Зеленский коротко улыбнулся, услышав о необходимости объяснять причины войны. "Я думал, что всем понятно, кто является агрессором, а кто нет", - ответил он.

Читайте также: Зеленский о "свободной экономической зоне" на Донбассе: Украина должна покинуть свою территорию – это неправильно

Он сказал, что слышал разные сообщения от Стива Уиткоффа, специального посланника Трампа, и Джареда Кушнера, зятя Трампа. Он отдал им должное за то, что они упорно работали над заключением соглашения.

Еще один раунд мирных переговоров с участием Украины, России и США должен был состояться в Объединенных Арабских Эмиратах в пятницу, в тот же день, когда Зеленский отправился на восток Украины. Американцы предложили альтернативные варианты, предусматривавшие участие только Украины и России, но Киев хотел подождать, пока не состоится еще один трехсторонний раунд.

"Я думаю, что это будет на следующей неделе, если мы серьезно настроены продолжать эти переговоры", - добавил Зеленский.

О Patriot

Президент также назвал российские удары этой зимой безжалостными, добавив, что у Украины осталось немного ракет Patriot.

Он сказал, что ему позвонили ряд лидеров Ближнего Востока, включая наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Все хотели получить украинские дроны-перехватчики. Зеленский добавил, что сделает все, что в его силах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об уступках территориями: РФ не побеждает, а Украина не проигрывает в войне

+13
**** цинічна ,коли ти на початку війни просрав Південь України ,ти тоді про людей думав ,а тепер вчепився зубами в цей огризок Донбасу і прикриваєшся людьми ,так скажи прямо ,я не хочу переговорів ,а хочу вічної війни і пожитєвого свого президенства .
09.03.2026 17:41 Ответить
+9
коли ти гнида думала про людей?
09.03.2026 17:32 Ответить
+6
Хоче ще більше там покласти..
09.03.2026 17:35 Ответить
коли ти гнида думала про людей?
09.03.2026 17:32 Ответить
Охорона його тупо на вухах стоїть щоб воно поїхало натхнення зловило, це якийсь капець 🤦😵‍💫
09.03.2026 17:35 Ответить
Ботяра, яка зараєструвалася тут 3 дні тому, хоче покласти людей в Дніпропетровських степах, вивівши їх з укріпленнь Донбасу? Чи ботяра пропонує нам повірити кремлівському гітлерові на слово після того, як той гітлер своє слово порушив вже стільки раз?
09.03.2026 17:42 Ответить
А такому зраднику хочеться зустрічати "братушок" у напівзруйнованому Києві? Чи не зрозуміло, що вимоги Донбасу - не більше ніж чергова "військова хитрість" кацапні? Що наступним ти пропонуєш здати? Одесу? Дніпро? Вінницю?
09.03.2026 17:54 Ответить
"типова поведінка троля" - саме так, типова поведінка свіжозаєєстрованого троля онпг грн98 Реєстрація: 05.02.2026 - це звинувачувати реальних живих опонентів у тому, що це вони тролі.

То скільки тобі кацапня платить за ці маячню?
09.03.2026 18:06 Ответить
А, тобто це я воюю чужими руками, а не твоє кремліське *****, яке напало на Україну і хоче знищити український народ?
09.03.2026 18:10 Ответить
Лицемірна гнида, про людей воно думає... скільки двушок відправив на москву краще скажи?
09.03.2026 17:33 Ответить
так а шо , люди ж не проти. які проблеми ?
09.03.2026 18:13 Ответить
Так а що робити з рештою території Донбасу і людьми на ній, від яких Зеленський вже відмовився бо пропонує заморозку по поточній лінії зіткнення?
09.03.2026 17:34 Ответить
на жаль у нас нема людей і зброї для звільнення. Але і віддавати за просто так - злочин
09.03.2026 17:37 Ответить
Буде відвойована, не зараз звичайно, але ще років за 10-15 цілком може бути (якщо не йти на договорняки і дотискати слабнучу економічно рашку). Кордони 1991 року ж включають і Донбас.
09.03.2026 17:39 Ответить
Не дай Бог буде так як ти кажеш, з таким дотисканням у нас люди закінчаться раніше ніж через 10 років.
09.03.2026 17:59 Ответить
Якщо порахувати темпи мобілізації й моб резерв, то якраз років на 10 ще й вистачить. З матеріальними ресурсами проблем немає, завдяки дбайливим партнерам. Тому це цілком можливий сценарій. Воно здається ніби ні, але вже он п'ятий рік повномасштабки пішов, і нічого, ніхто зупинятися не збирається.
09.03.2026 18:02 Ответить
Справа в тому шо Донбасом його не задобриш
09.03.2026 17:35 Ответить
тут головне відосик для шмарофону зісняти,щоб упороті перед сном на ніч дивилися і меньше думали про те що в них може прилетіти....бо хрипатий за них думає
09.03.2026 17:36 Ответить
Справа і не в кілометра і не в людях А

- агресор не зупиниться
- постануть питання про наступні території
- далі нема оборонних позицій
- буде деморалізація армії і суспільства

і головне ЦЕ НЕЗАКОННО
09.03.2026 17:36 Ответить
Справа в тому, що те саме казали генерали Маннергейму 1944 року:

- Сталін на зупиниться
- хотітиме наступних територій
- це незаконно, немає позицій
- буде деморалізація армії і тилу.
- це війна на знищення, давайте ще потерпимо, дотиснемо червону армію, а там і СРСР розвалиться.


Але Маннергейм ухвалив рішення для збереження країни і людей. Хоча міг сказати, що Фінляндія боротиметься, а він керуватиме.
09.03.2026 17:57 Ответить
ВИ говорите ДУРНЮ.

- фінську мову ніколи не знищували навіть в Російській імперії
- рузкіе ніколи не казали що вони і фіни АДІН НАРОД.

У нас війна на знищення. Вони не визнають ні нашу мову ні історії ні існування народу. Це кардинально різні речі

Ми - це Новгородська республіка яка була цивілізована демократична і окрема від Московії і яке стерли з історії
09.03.2026 18:01 Ответить
Фінляндія ж перемогла СРСР (так тут прийнято казати), тому приклад нерелевантний.
09.03.2026 18:03 Ответить
Знову піар ..пусті заяви .
09.03.2026 17:37 Ответить
"відвідувати солдатів поблизу лінії фронту...." - прям "зеля був рождённий хватом, слуга *****, атец солдатам...."
09.03.2026 17:40 Ответить
**** цинічна ,коли ти на початку війни просрав Південь України ,ти тоді про людей думав ,а тепер вчепився зубами в цей огризок Донбасу і прикриваєшся людьми ,так скажи прямо ,я не хочу переговорів ,а хочу вічної війни і пожитєвого свого президенства .
09.03.2026 17:41 Ответить
Почему же не хочет .Уже год переговаривается но даже уже и до нелоха дошло,что если отдать тот укрепленный огрызок донбасса ,что остался то война на этом не закончится и жертв потом еще больше будет.
09.03.2026 18:02 Ответить
"Справа не в кілометрах, а в людях".
А скільки на його совісті і одне і друге?
Добре сказала про нього У.Вандель-нехай послухає,за кого його мають в Зах.Європі.
09.03.2026 17:41 Ответить
У кого а ну-ка ну-ка.Может быть вайдель алиссы.Ну тогда все понятно
09.03.2026 18:06 Ответить
Переклад з The New York Times , до того ж доволі корявий ...((
09.03.2026 17:41 Ответить
він подібне через день залива,як не нам так спонсорам війни...
09.03.2026 17:44 Ответить
" Пан Зеленський знає, що Україна повинна жити й боротися" - щоб пан міг бути президентом і надалі.
09.03.2026 17:50 Ответить
Якби буратінка дійсно зустрічався з простими вояками, то хто небуть з хлопців обов'язково спитав би у нього: чувак, а як так сталося, шо ти цілих чотири рази від війська ухилився?
09.03.2026 17:51 Ответить
Це треба сказати з самого початку ніяких поступок територіями ,але щоб догодити Трампу чомусь забули про тереторіальну цілісність ,міжнародне право і що є Конституція України і взагалі кацапам вірити себе не поважати.
09.03.2026 17:52 Ответить
Потужно.
Що сам робиш з написаного? Як відновлюєш територіальну цілісність, виконуєш конституцію? Розкажеш?
09.03.2026 18:04 Ответить
"Справа не в кілометрах"
І це чмо називається гарантом тереторіальної цілісності? Хоча, воно ж Конституцію не читало!
09.03.2026 17:54 Ответить
Ты когда весь юг сдавал так же думал, гнида гундосая? Зато теперь готов хот за сарай тысячи в землю закапывать, лишь бы у власти удержаться хоть лишний месяц пока траншики капают и друзи в шоколаде.
09.03.2026 18:04 Ответить
зеленський: справа не в кілометрах і не в людях, а у владі.
09.03.2026 18:06 Ответить
 
 