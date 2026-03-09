Зеленський відкинув відмову від Донбасу для миру з РФ: "Справа не в кілометрах, а в людях"

Президент Володимир Зеленський 6 березня відвідав Донецьку область, щоб поспілкуватися з бійцями. Поїхавши на найзапекліший напрямок фронту, він чітко дав зрозуміти, що Україна не планує відмовлятися від цієї території заради мирної угоди з РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

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Про поїздку на фронт та поступки територіями

Зеленський запросив The New York Times приєднатися до його поїздки на Донбас і провів серію розмов із журналістами видання.

У матеріалі йдеться, що Зеленський звик щомісяця або раз на два місяці відвідувати солдатів поблизу лінії фронту, хоча його охорона ненавидить ці поїздки. Зеленський сказав, що "це надихає його".

"Я тут заради морального духу офіцерів і солдатів", - сказав Зеленський, перебуваючи в п'ятницю у місті Краматорськ Донецької області.

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Голова держави сказав, що хотів поїхати саме до Донецька, тому що Росія тисне на Україну, щоб вона віддала весь регіон в рамках будь-якої мирної угоди, навіть ту частину, яку Україна все ще контролює. Це залишається найбільшою перешкодою в переговорах.

У своїх переговорах з адміністрацією президента США Дональда Трампа, яка прагне закінчити війну й отримати за це заслуги, Зеленський запропонував компроміси. Поїхавши до Донеччини, він чітко дав зрозуміти, що Україна не планує відмовлятися від цієї території, сказав він NYT.

"Справа не в кілометрах, а в людях. Бачите, місто живе", - наголосив він.

Навіть якщо Сполучені Штати відволікаються на ще одну війну на Близькому Сході, і навіть якщо ця війна ускладнює отримання необхідної зброї, Зеленський знає, що Україна все одно повинна жити й боротися. Лінія фронту розташована не більше ніж за 10 миль від Краматорська, досить близько, щоб російські БпЛА могли майже пів року атакувати місто своїми дронами, додає видання.

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В інтерв'ю він неодноразово наголошував на двох моментах: що Україна готова використовувати свій перевірений в боях досвід і технології, щоб допомогти американським союзникам на Близькому Сході, але що Україна також потребує більшої допомоги в боротьбі з Росією.

Він сказав, що відправив українські перехоплювальні дрони та експертів з дронів, щоб допомогти захистити американські військові бази в Йорданії. Він сказав, що більше експертів поїдуть на Близький Схід, щоб консультувати інші країни щодо боротьби з іранськими дронами, відомими як Shahed.

"Ми перебуваємо в дуже, так, дуже інтенсивному, складному напрямку, на сході", - визнав Зеленський. "Їм [ЗСУ] потрібно багато речей. І щодня потреби змінюються".

"Він обмінявся жартами з головнокомандувачем Олександром Сирським про те, як мало сну вистачає кожному з них. Зеленський сказав, що в середньому спить п'ять годин на ніч. Сирський стверджував, що спить три з половиною години. Зеленський сказав, що Сирський насправді спить тільки з 3 до 5 години ранку щодня", - йдеться у статті.

Про Трампа і переговори

У Зеленського попросили прокоментувати останню заяву Трампа для Politico, де той заявив, що український лідер є нібито справжньою перешкодою для досягнення миру і що президент Росії Володимир Путін готовий укласти угоду, попри численні докази протилежного.

Зеленський коротко посміхнувся, почувши про необхідність пояснювати причини війни. "Я думав, що всім зрозуміло, хто є агресором, а хто ні", - відповів він.

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Він сказав, що чув різні повідомлення від Стіва Віткоффа, спеціального посланця Трампа, і Джареда Кушнера, зятя Трампа. Він віддав їм належне за те, що вони наполегливо працювали над укладенням угоди.

Ще один раунд мирних переговорів за участю України, Росії та США мав відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах у п'ятницю, в той самий день, коли Зеленський вирушив на схід України. Американці запропонували альтернативні варіанти, що передбачали участь лише України та Росії, але Київ хотів почекати, поки не відбудеться ще один тристоронній раунд.

"Я думаю, що це буде наступного тижня, якщо ми серйозно налаштовані продовжувати ці переговори", - додав Зеленський.

Про Patriot

Президент також назвав російські удари цієї зими безжальними, додавши, що в України залишилося небагато ракет Patriot.

Він сказав, що йому зателефонували ряд лідерів Близького Сходу, включаючи наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана. Всі хотіли отримати українські дрони-перехоплювачі. Зеленський додав, що зробить все, що в його силах.

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