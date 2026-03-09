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Новини Зеленський про територіальні поступки Територіальні поступки
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Зеленський відкинув відмову від Донбасу для миру з РФ: "Справа не в кілометрах, а в людях"

зеленський

Президент Володимир Зеленський 6 березня відвідав Донецьку область, щоб поспілкуватися з бійцями. Поїхавши на найзапекліший напрямок фронту, він чітко дав зрозуміти, що Україна не планує відмовлятися від цієї території заради мирної угоди з РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

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Про поїздку на фронт та поступки територіями

Зеленський запросив The New York Times приєднатися до його поїздки на Донбас і провів серію розмов із журналістами видання.

У матеріалі йдеться, що Зеленський звик щомісяця або раз на два місяці відвідувати солдатів поблизу лінії фронту, хоча його охорона ненавидить ці поїздки. Зеленський сказав, що "це надихає його".

"Я тут заради морального духу офіцерів і солдатів", - сказав Зеленський, перебуваючи в п'ятницю у місті Краматорськ Донецької області. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув на Донеччину: Росіяни не відмовляються від війни й на весну готують наступ. ВIДЕО

Голова держави сказав, що хотів поїхати саме до Донецька, тому що Росія тисне на Україну, щоб вона віддала весь регіон в рамках будь-якої мирної угоди, навіть ту частину, яку Україна все ще контролює. Це залишається найбільшою перешкодою в переговорах.

У своїх переговорах з адміністрацією президента США Дональда Трампа, яка прагне закінчити війну й отримати за це заслуги, Зеленський запропонував компроміси. Поїхавши до Донеччини, він чітко дав зрозуміти, що Україна не планує відмовлятися від цієї території, сказав він NYT. 

"Справа не в кілометрах, а в людях. Бачите, місто живе", - наголосив він.

Навіть якщо Сполучені Штати відволікаються на ще одну війну на Близькому Сході, і навіть якщо ця війна ускладнює отримання необхідної зброї, Зеленський знає, що Україна все одно повинна жити й боротися. Лінія фронту розташована не більше ніж за 10 миль від Краматорська, досить близько, щоб російські БпЛА могли майже пів року атакувати місто своїми дронами, додає видання.

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В інтерв'ю він неодноразово наголошував на двох моментах: що Україна готова використовувати свій перевірений в боях досвід і технології, щоб допомогти американським союзникам на Близькому Сході, але що Україна також потребує більшої допомоги в боротьбі з Росією.

Він сказав, що відправив українські перехоплювальні дрони та експертів з дронів, щоб допомогти захистити американські військові бази в Йорданії. Він сказав, що більше експертів поїдуть на Близький Схід, щоб консультувати інші країни щодо боротьби з іранськими дронами, відомими як Shahed.

"Ми перебуваємо в дуже, так, дуже інтенсивному, складному напрямку, на сході", - визнав Зеленський. "Їм [ЗСУ] потрібно багато речей. І щодня потреби змінюються".

"Він обмінявся жартами з головнокомандувачем Олександром Сирським про те, як мало сну вистачає кожному з них. Зеленський сказав, що в середньому спить п'ять годин на ніч. Сирський стверджував, що спить три з половиною години. Зеленський сказав, що Сирський насправді спить тільки з 3 до 5 години ранку щодня", - йдеться у статті.

Про Трампа і переговори

У Зеленського попросили прокоментувати останню заяву Трампа для Politico, де той заявив, що український лідер є нібито справжньою перешкодою для досягнення миру і що президент Росії Володимир Путін готовий укласти угоду, попри численні докази протилежного.

Зеленський коротко посміхнувся, почувши про необхідність пояснювати причини війни. "Я думав, що всім зрозуміло, хто є агресором, а хто ні", - відповів він.

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Він сказав, що чув різні повідомлення від Стіва Віткоффа, спеціального посланця Трампа, і Джареда Кушнера, зятя Трампа. Він віддав їм належне за те, що вони наполегливо працювали над укладенням угоди.

Ще один раунд мирних переговорів за участю України, Росії та США мав відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах у п'ятницю, в той самий день, коли Зеленський вирушив на схід України. Американці запропонували альтернативні варіанти, що передбачали участь лише України та Росії, але Київ хотів почекати, поки не відбудеться ще один тристоронній раунд.

"Я думаю, що це буде наступного тижня, якщо ми серйозно налаштовані продовжувати ці переговори", - додав Зеленський.

Про Patriot

Президент також назвав російські удари цієї зими безжальними, додавши, що в України залишилося небагато ракет Patriot.

Він сказав, що йому зателефонували ряд лідерів Близького Сходу, включаючи наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана. Всі хотіли отримати українські дрони-перехоплювачі. Зеленський додав, що зробить все, що в його силах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про поступки територіями: РФ не перемагає, а Україна не програє у війні

Автор: 

Зеленський Володимир (28028) Донбас (21869) Донецька область (11334)
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Топ коментарі
+24
коли ти гнида думала про людей?
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09.03.2026 17:32 Відповісти
+18
**** цинічна ,коли ти на початку війни просрав Південь України ,ти тоді про людей думав ,а тепер вчепився зубами в цей огризок Донбасу і прикриваєшся людьми ,так скажи прямо ,я не хочу переговорів ,а хочу вічної війни і пожитєвого свого президенства .
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09.03.2026 17:41 Відповісти
+15
Лицемірна гнида, про людей воно думає... скільки двушок відправив на москву краще скажи?
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09.03.2026 17:33 Відповісти
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коли ти гнида думала про людей?
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09.03.2026 17:32 Відповісти
Охорона його тупо на вухах стоїть щоб воно поїхало натхнення зловило, це якийсь капець 🤦😵‍💫
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09.03.2026 17:35 Відповісти
Ботяра, яка зараєструвалася тут 3 дні тому, хоче покласти людей в Дніпропетровських степах, вивівши їх з укріпленнь Донбасу? Чи ботяра пропонує нам повірити кремлівському гітлерові на слово після того, як той гітлер своє слово порушив вже стільки раз?
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09.03.2026 17:42 Відповісти
А такому зраднику хочеться зустрічати "братушок" у напівзруйнованому Києві? Чи не зрозуміло, що вимоги Донбасу - не більше ніж чергова "військова хитрість" кацапні? Що наступним ти пропонуєш здати? Одесу? Дніпро? Вінницю?
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09.03.2026 17:54 Відповісти
"типова поведінка троля" - саме так, типова поведінка свіжозаєєстрованого троля онпг грн98 Реєстрація: 05.02.2026 - це звинувачувати реальних живих опонентів у тому, що це вони тролі.

То скільки тобі кацапня платить за ці маячню?
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09.03.2026 18:06 Відповісти
А, тобто це я воюю чужими руками, а не твоє кремліське *****, яке напало на Україну і хоче знищити український народ?
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09.03.2026 18:10 Відповісти
Ти троль--стукач бачу
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09.03.2026 18:29 Відповісти
А чого за 4 роки не збудували укріплення нові?
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09.03.2026 18:38 Відповісти
Лицемірна гнида, про людей воно думає... скільки двушок відправив на москву краще скажи?
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09.03.2026 17:33 Відповісти
так а шо , люди ж не проти. які проблеми ?
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09.03.2026 18:13 Відповісти
Так а що робити з рештою території Донбасу і людьми на ній, від яких Зеленський вже відмовився бо пропонує заморозку по поточній лінії зіткнення?
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09.03.2026 17:34 Відповісти
на жаль у нас нема людей і зброї для звільнення. Але і віддавати за просто так - злочин
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09.03.2026 17:37 Відповісти
Були в нас гроші і можливості утримати від ворога хоч ті землі, які у 2019 році були під нашим контролем. Але комусь потрібно було будувати дороги, бо там можна найбільше вкрасти. Ми втратили не тільки південь і схід, ми втратили ціле Азовське море і найбільшу в Європі Запорізьку АЕС і мільйони громадян, які залишилися на окупованих територіях. І все це замлуги виключно Голобородька'.
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09.03.2026 18:28 Відповісти
Ну так розумною була влада коли убивала ракетну програму грім 2 напередодні вторгення?
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09.03.2026 18:39 Відповісти
Буде відвойована, не зараз звичайно, але ще років за 10-15 цілком може бути (якщо не йти на договорняки і дотискати слабнучу економічно рашку). Кордони 1991 року ж включають і Донбас.
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09.03.2026 17:39 Відповісти
Не дай Бог буде так як ти кажеш, з таким дотисканням у нас люди закінчаться раніше ніж через 10 років.
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09.03.2026 17:59 Відповісти
Якщо порахувати темпи мобілізації й моб резерв, то якраз років на 10 ще й вистачить. З матеріальними ресурсами проблем немає, завдяки дбайливим партнерам. Тому це цілком можливий сценарій. Воно здається ніби ні, але вже он п'ятий рік повномасштабки пішов, і нічого, ніхто зупинятися не збирається.
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09.03.2026 18:02 Відповісти
Такі підрахунки до одного місця. Люди можуть закінчитись за 10 років або раніше, а що коли Росія існуватиме далі? Навіщо тоді країна, в якій весь мобресурс загинув на війні - хто в ній житиме? Україна для пакистанців та індусів?
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09.03.2026 18:29 Відповісти
Справа в тому шо Донбасом його не задобриш
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09.03.2026 17:35 Відповісти
тут головне відосик для шмарофону зісняти,щоб упороті перед сном на ніч дивилися і меньше думали про те що в них може прилетіти....бо хрипатий за них думає
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09.03.2026 17:36 Відповісти
Справа і не в кілометра і не в людях А

- агресор не зупиниться
- постануть питання про наступні території
- далі нема оборонних позицій
- буде деморалізація армії і суспільства

і головне ЦЕ НЕЗАКОННО
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09.03.2026 17:36 Відповісти
Справа в тому, що те саме казали генерали Маннергейму 1944 року:

- Сталін на зупиниться
- хотітиме наступних територій
- це незаконно, немає позицій
- буде деморалізація армії і тилу.
- це війна на знищення, давайте ще потерпимо, дотиснемо червону армію, а там і СРСР розвалиться.


Але Маннергейм ухвалив рішення для збереження країни і людей. Хоча міг сказати, що Фінляндія боротиметься, а він керуватиме.
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09.03.2026 17:57 Відповісти
ВИ говорите ДУРНЮ.

- фінську мову ніколи не знищували навіть в Російській імперії
- рузкіе ніколи не казали що вони і фіни АДІН НАРОД.

У нас війна на знищення. Вони не визнають ні нашу мову ні історії ні існування народу. Це кардинально різні речі

Ми - це Новгородська республіка яка була цивілізована демократична і окрема від Московії і яке стерли з історії
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09.03.2026 18:01 Відповісти
Будь яка війна це війна на знищення, немає війни на відродження чи життя. Інші твої тези нагадують теорію вічної війни до останнього солдата, ніж на раціональні факти.
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09.03.2026 18:33 Відповісти
Фінляндія ж перемогла СРСР (так тут прийнято казати), тому приклад нерелевантний.
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09.03.2026 18:03 Відповісти
Та тут прийнято навіть мобресурс на 10 років розтягнути, тому всі приклади релевантні.
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09.03.2026 18:31 Відповісти
Знову піар ..пусті заяви .
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09.03.2026 17:37 Відповісти
"відвідувати солдатів поблизу лінії фронту...." - прям "зеля був рождённий хватом, слуга *****, атец солдатам...."
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09.03.2026 17:40 Відповісти
**** цинічна ,коли ти на початку війни просрав Південь України ,ти тоді про людей думав ,а тепер вчепився зубами в цей огризок Донбасу і прикриваєшся людьми ,так скажи прямо ,я не хочу переговорів ,а хочу вічної війни і пожитєвого свого президенства .
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09.03.2026 17:41 Відповісти
Почему же не хочет .Уже год переговаривается но даже уже и до нелоха дошло,что если отдать тот укрепленный огрызок донбасса ,что остался то война на этом не закончится и жертв потом еще больше будет.
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09.03.2026 18:02 Відповісти
Майбутнє не визначене наперед. Ніхто не знає, в скільки жертв обійдеться продовження війни. Але можна зробити підрахунки. За словами Зеленського, під час наступу на Донбас росіяни втратять 800 тисяч. За словами Сирського наша втрати 1 до 7. Якщо це правда, а не воєнна пропаганда, то оборона Донбасу коштуватиме в такому разі 112 тисяч життів. Є неофіційне співвідношення втрат NYT 1 до 2, відтак знищення 800 тисяч рашистів вартуватиме 400 тисяч людей.
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09.03.2026 18:40 Відповісти
У кого а ну-ка ну-ка.Может быть вайдель алиссы.Ну тогда все понятно
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09.03.2026 18:06 Відповісти
Переклад з The New York Times , до того ж доволі корявий ...((
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09.03.2026 17:41 Відповісти
він подібне через день залива,як не нам так спонсорам війни...
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09.03.2026 17:44 Відповісти
" Пан Зеленський знає, що Україна повинна жити й боротися" - щоб пан міг бути президентом і надалі.
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09.03.2026 17:50 Відповісти
Якби буратінка дійсно зустрічався з простими вояками, то хто небуть з хлопців обов'язково спитав би у нього: чувак, а як так сталося, шо ти цілих чотири рази від війська ухилився?
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09.03.2026 17:51 Відповісти
Це треба сказати з самого початку ніяких поступок територіями ,але щоб догодити Трампу чомусь забули про тереторіальну цілісність ,міжнародне право і що є Конституція України і взагалі кацапам вірити себе не поважати.
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09.03.2026 17:52 Відповісти
Потужно.
Що сам робиш з написаного? Як відновлюєш територіальну цілісність, виконуєш конституцію? Розкажеш?
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09.03.2026 18:04 Відповісти
"Справа не в кілометрах"
І це чмо називається гарантом тереторіальної цілісності? Хоча, воно ж Конституцію не читало!
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09.03.2026 17:54 Відповісти
Ты когда весь юг сдавал так же думал, гнида гундосая? Зато теперь готов хот за сарай тысячи в землю закапывать, лишь бы у власти удержаться хоть лишний месяц пока траншики капают и друзи в шоколаде.
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09.03.2026 18:04 Відповісти
зеленський: справа не в кілометрах і не в людях, а у владі.
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09.03.2026 18:06 Відповісти
У кацапів людей ще на 10 років вистачить в у нас? У них більша чисельна перевага може аудит по тилам зробити, поліцію на фронт? Там на три ротації мінімум вистачить
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09.03.2026 18:42 Відповісти
Охорона не любить поїздки ЗЕленського на схід.На Сході теж не ******* ці приїзди,бо моральний дух вряд він піднімає,а всі розуміють що скоро буде жопа.Дух підняти можна кількістю і якістю зброї,вчасним поповненням і розумними діями командування.
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09.03.2026 18:45 Відповісти
 
 