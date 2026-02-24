Зеленський - Путіну: Я готовий до зустрічі. Ми повинні закінчити війну

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з диктатором Путіним, щоб закінчити війну.

Про це він заявив в інтерв'ю Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, він заявив про готовність до компромісу щодо припинення вогню та відкритість до переговорів щодо територіальних претензій РФ.

За словами Зеленського, територіальні питання можуть бути остаточно вирішені лише між главами держав

"У мене є просте повідомлення для Путіна: я готовий до зустрічі. Ми повинні закінчити війну", - сказав президент.

Що передувало?

Раніше спецпредставник Трампа Віктофф заявив, що саміт між Зеленським і Путіним може відбутися вже за 3 тижні. Трамп може приєднатися.

Володимир Зеленський вважає, що проведення тристоронньої зустрічі є важливим.

