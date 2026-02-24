Зеленський - Путіну: Я готовий до зустрічі. Ми повинні закінчити війну
Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з диктатором Путіним, щоб закінчити війну.
Про це він заявив в інтерв'ю Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, він заявив про готовність до компромісу щодо припинення вогню та відкритість до переговорів щодо територіальних претензій РФ.
За словами Зеленського, територіальні питання можуть бути остаточно вирішені лише між главами держав
"У мене є просте повідомлення для Путіна: я готовий до зустрічі. Ми повинні закінчити війну", - сказав президент.
Що передувало?
- Раніше спецпредставник Трампа Віктофф заявив, що саміт між Зеленським і Путіним може відбутися вже за 3 тижні. Трамп може приєднатися.
- Володимир Зеленський вважає, що проведення тристоронньої зустрічі є важливим.
Топ коментарі
Не вірю, що все, чого вимагає рф, це наш вихід з Донбасу. Їм не можна вірити, - Зеленський
ну якщо це для тебе адекватність...
І ще питання а для чого зустрічатись з ху*лом, щоб що ?
Я вважаю, що світить не капітуляція, а ітукапція. Ото і думай, шо це значить)))
ось тобі відповідь від ху*ла
Всі ці переговори, договори та інші сподівання що ху*ло або кацапи хочуть миру до дупи.
Ім потрібна ВІЙНА.
Все проср@в, здав, скасував а зараз вже "готовий вести переговори щодо територіальних питань".
Поверни це ВСЕ гнида! І Як би покидьок у 2022 втік, ЗСУ давно б закінчили війну з ЗАЛУЖНИМ
А може краще дотиснути *****, щоб у нього остаточно все розвалилося, його свої ж би вбили і тоді вже про щось з ними говорити?!
Та ще й союзничкі, обіцяли потужну далекобіну зброю, а насправді *****. Де обіцяті Ждасами, Таурси, Шторм Шедови?
А ось що говорив раніше
І до чого призвели твої прості повідомлення і прості рішення?
Правильно, до катастрофічних наслідків!
Щось його з понеділка багато в інформаційному просторі.
Чекаємо, що журналісти або НАБУ розкриють причини такої активності Вовочки.