Зеленский - Путину: Я готов к встрече. Мы должны закончить войну
Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с диктатором Путиным, чтобы закончить войну.
Об этом он заявил в интервью Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, он заявил о готовности к компромиссу по прекращению огня и открытости к переговорам по территориальным претензиям РФ.
По словам Зеленского, территориальные вопросы могут быть окончательно решены только между главами государств
"У меня есть простое сообщение для Путина: я готов к встрече. Мы должны закончить войну", - сказал президент.
Что предшествовало?
- Ранее спецпредставитель Трампа Уиктофф заявил, что саммит между Зеленским и Путиным может состояться уже через 3 недели. Трамп может присоединиться.
- Владимир Зеленский считает, что проведение трехсторонней встречи является важным.
Топ комментарии
+22 Река Писа
показать весь комментарий24.02.2026 13:01 Ответить Ссылка
+17 Milana Kotova
показать весь комментарий24.02.2026 13:13 Ответить Ссылка
+14 drowsy_cat
показать весь комментарий24.02.2026 13:03 Ответить Ссылка
Не вірю, що все, чого вимагає рф, це наш вихід з Донбасу. Їм не можна вірити, - Зеленський
ну якщо це для тебе адекватність...
І ще питання а для чого зустрічатись з ху*лом, щоб що ?
Я вважаю, що світить не капітуляція, а ітукапція. Ото і думай, шо це значить)))
ось тобі відповідь від ху*ла
Всі ці переговори, договори та інші сподівання що ху*ло або кацапи хочуть миру до дупи.
Ім потрібна ВІЙНА.
Все проср@в, здав, скасував а зараз вже "готовий вести переговори щодо територіальних питань".
Поверни це ВСЕ гнида! І Як би покидьок у 2022 втік, ЗСУ давно б закінчили війну з ЗАЛУЖНИМ
А може краще дотиснути *****, щоб у нього остаточно все розвалилося, його свої ж би вбили і тоді вже про щось з ними говорити?!
Та ще й союзничкі, обіцяли потужну далекобіну зброю, а насправді *****. Де обіцяті Ждасами, Таурси, Шторм Шедови?
А ось що говорив раніше
Не вірю, що все, чого вимагає рф, це наш вихід з Донбасу. Їм не можна вірити, - Зеленський
І до чого призвели твої прості повідомлення і прості рішення?
Правильно, до катастрофічних наслідків!
Щось його з понеділка багато в інформаційному просторі.
Чекаємо, що журналісти або НАБУ розкриють причини такої активності Вовочки.