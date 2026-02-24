РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7688 посетителей онлайн
Новости Зеленский о территориальных уступках Встреча Зеленского и Путина
3 744 64

Зеленский - Путину: Я готов к встрече. Мы должны закончить войну

Зеленский обратился к Путину: готов к встрече

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с диктатором Путиным, чтобы закончить войну.

Об этом он заявил в интервью Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Так, он заявил о готовности к компромиссу по прекращению огня и открытости к переговорам по территориальным претензиям РФ.

По словам Зеленского, территориальные вопросы могут быть окончательно решены только между главами государств

"У меня есть простое сообщение для Путина: я готов к встрече. Мы должны закончить войну", - сказал президент.

Смотрите также: Буданов о встрече Зеленского и Путина: РФ пока окончательного ответа не дала. ВИДЕО

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": 80% территории Украины не имеют защиты от баллистических ракет РФ, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (10583) путин владимир (16303) война в Украине (7377)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
у чому адекватність ?
показать весь комментарий
24.02.2026 13:01 Ответить
+17
Прийняв країну з Маріуполем, Бердянськом, , Сєвєродонецьком, Бахмутом, ..., ..., ..., найбільшою ЗАЕС в Європі, ростом ВВП, військом, , ракетними програмами, інтеграцією в Євросоюз , демократією та свободою слова.

Все проср@в, здав, скасував а зараз вже "готовий вести переговори щодо територіальних питань".

Поверни це ВСЕ гнида! І Як би покидьок у 2022 втік, ЗСУ давно б закінчили війну з ЗАЛУЖНИМ
показать весь комментарий
24.02.2026 13:13 Ответить
+14
ШБТЗДОХ, ГНДОН!
показать весь комментарий
24.02.2026 13:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоч інколи адекватний буває
показать весь комментарий
24.02.2026 12:57 Ответить
у чому адекватність ?
показать весь комментарий
24.02.2026 13:01 Ответить
Просто пропущений знак питання в кінці речення.
показать весь комментарий
24.02.2026 13:03 Ответить
не вгадав, там не питання а ствердження

🤮
показать весь комментарий
24.02.2026 13:14 Ответить
У поведінці в даному випадку, особливо на фоні його звичної потужності, яка не грунтується ні на чому. Ти згоден?
показать весь комментарий
24.02.2026 13:06 Ответить
ось відповідь Адекватності. воно не пам'тає що казав п'ять хвилини потому.

Не вірю, що все, чого вимагає рф, це наш вихід з Донбасу. Їм не можна вірити, - Зеленський
показать весь комментарий
24.02.2026 13:13 Ответить
Можливо, але з цим чудом якось треба допетляти до кінця, тому хоч трохи адекватні дії вважаю правильним підтримати.
показать весь комментарий
24.02.2026 13:16 Ответить
виталька, то для тебе адекватність що воно казало п'ять хвилин потому, забуло.
ну якщо це для тебе адекватність...

І ще питання а для чого зустрічатись з ху*лом, щоб що ?
показать весь комментарий
24.02.2026 13:19 Ответить
Не груби, нещастя. Для того, щоб спробувати завершити війну. Сам так має себе поводити сторона, яка в гірших умовах, щоб зберегти хоч те, що залишилось від цієї країни.
показать весь комментарий
24.02.2026 13:24 Ответить
Тобто-підписати капітуляцію?
показать весь комментарий
24.02.2026 13:31 Ответить
Не розумію, що маєшь на увазі, розверни свою думку.
показать весь комментарий
24.02.2026 13:38 Ответить
Розвертаю-ти радієш що зе вірить в те може "зупинити" війну на зустрічі з ******.Але зе може її "зупинити" тільки підписавши капітуляцію
показать весь комментарий
24.02.2026 14:04 Ответить
Шо за капітуляція? Ти можеш пояснити, що маєш на увазі??
показать весь комментарий
24.02.2026 14:21 Ответить
***** може зупинити війну-жавши наказ оркам зупинитися і вийти з території України.Зе-виконавши всі умови *****.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:28 Ответить
Які саме умови маєш на увазі? Поразка у війні світить, згоден, щось втратимо, але не більше, ніж вже втратили. Але ти так і не відповів, які саме умови маєш на увазі, коли кажешь про капітуляцію. Якщо щось конкретне турбує, про це слід казати, а не торпедувати можливість завершення війни взагалі.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:35 Ответить
Іди до біса."торпедуєш",ти тупо капітуляції вимагаєш.твій "мир"-це малоросія
показать весь комментарий
24.02.2026 14:57 Ответить
Шось придумав собі з тією капітуляцію, але нікому не розкаже, шо то значить)) Відповім у твоїй манері:
Я вважаю, що світить не капітуляція, а ітукапція. Ото і думай, шо це значить)))
показать весь комментарий
24.02.2026 15:01 Ответить
Ага,це ти під бажанням "миру" маскуєш що тобі пох на тих хто загинув захищаючи її і тих,хто з вини таких голубів миру,ще загине
показать весь комментарий
24.02.2026 18:22 Ответить
То ти в нас Ванга. Шо там по капітуляції, ще не придумав?
показать весь комментарий
24.02.2026 18:29 Ответить
Так,я ванга.Я в 19р попереджав про наслідки голосування за зе і моносброд.З мене сміялися.Підозрюю що і до сих пір згадують і посміюються.
показать весь комментарий
24.02.2026 18:34 Ответить
бовдур виталька вчи історію, скільки разів було підписано з кацапами договорів і чим все закінчилось для українців
показать весь комментарий
24.02.2026 13:32 Ответить
У Кремлі заявили, що росія "не досягла ще всіх своїх цілей" у війні проти України, тому агресія продовжуватиметься.

ось тобі відповідь від ху*ла

Всі ці переговори, договори та інші сподівання що ху*ло або кацапи хочуть миру до дупи.
Ім потрібна ВІЙНА.
показать весь комментарий
24.02.2026 16:38 Ответить
Прийняв країну з Маріуполем, Бердянськом, , Сєвєродонецьком, Бахмутом, ..., ..., ..., найбільшою ЗАЕС в Європі, ростом ВВП, військом, , ракетними програмами, інтеграцією в Євросоюз , демократією та свободою слова.

Все проср@в, здав, скасував а зараз вже "готовий вести переговори щодо територіальних питань".

Поверни це ВСЕ гнида! І Як би покидьок у 2022 втік, ЗСУ давно б закінчили війну з ЗАЛУЖНИМ
показать весь комментарий
24.02.2026 13:13 Ответить
Все вірно!!! Воля, або Смерть!!!!
показать весь комментарий
24.02.2026 13:17 Ответить
Ти ж сам собі заборонив! Е твій указ , відміняй свій указ , алє путлер приймє тільки капітуляцію , краще ємігріруй до свої "руських братів " , Міндіч-могілевічей Нарешті прийде , адекватний полководець
показать весь комментарий
24.02.2026 13:14 Ответить
А як же "я нікаму нічіво ні должен?"
показать весь комментарий
24.02.2026 12:57 Ответить
А в москву готовий поїхати ?
показать весь комментарий
24.02.2026 13:00 Ответить
ШБТЗДОХ, ГНДОН!
показать весь комментарий
24.02.2026 13:03 Ответить
Денис Коновалов #551584

А може краще дотиснути *****, щоб у нього остаточно все розвалилося, його свої ж би вбили і тоді вже про щось з ними говорити?!
показать весь комментарий
24.02.2026 13:03 Ответить
5-й рік, а Зеленський не спромігся зробити хоч якісь чутливі тискалки. Дефективні менеджери зеленського крім мародерства і розпил бабла нічого вміють, то ж, сподіватись що в Україні з'являться серйозні тискалки, не доводиться. Тиснути немає чим.
Та ще й союзничкі, обіцяли потужну далекобіну зброю, а насправді *****. Де обіцяті Ждасами, Таурси, Шторм Шедови?
показать весь комментарий
24.02.2026 13:10 Ответить
Коли читаю, що союзники щось обіцяли, то відразу хочеться запитати, що і коли? Де якісь підписані документи?. Що нам могли обіцяти союзники, коли в нас свого нічого немає, а є мінідічі, цукермани, шурми, шефіри, які цю західну допомогу сунуть в три горла і нічогісінько для України не зробили. Якби на 7 років Зеленський створив свої ракети, САУ, системи ППО, снарняди, міни, надійні фортифікації...,то можливо і мав моральне право відкривати свого брехливого рота в бік Заходу. А то свого нічого, одні крадіжки і ще в усьому звинувачувати партнерів? То це якраз по-Зеленському. Всі навкруги винні, а він герой!
показать весь комментарий
24.02.2026 13:32 Ответить
Ога Іван, от тільки на 5 рік війни ваша економіка розвалена, ви все менше набираєте мʼяса на війну, ваш цар готує мобілізацію. Нічого, ми ще потерпимо, а потім спєтанцюємо на ваших кістках )
показать весь комментарий
24.02.2026 13:40 Ответить
Мели Ємеля - твоя нєдєля
показать весь комментарий
24.02.2026 13:03 Ответить
В очі подивитися.
показать весь комментарий
24.02.2026 13:03 Ответить
боже яке воно кончене

А ось що говорив раніше

Не вірю, що все, чого вимагає рф, це наш вихід з Донбасу. Їм не можна вірити, - Зеленський
показать весь комментарий
24.02.2026 13:03 Ответить
В очко глянув?
показать весь комментарий
24.02.2026 13:04 Ответить
ти ще попроси його гарненько на колінах...
показать весь комментарий
24.02.2026 13:04 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2026 13:07 Ответить
це був стендап виступ.
показать весь комментарий
24.02.2026 13:12 Ответить
«У мене є просте повідомлення…»
І до чого призвели твої прості повідомлення і прості рішення?
Правильно, до катастрофічних наслідків!
показать весь комментарий
24.02.2026 13:07 Ответить
Пока разминирователь Чонгара керует всем путин никогда не остановится,это его последний шанс
показать весь комментарий
24.02.2026 13:08 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2026 13:09 Ответить
Маніакальне бажання зустрітись з пуйлом.Гіпотетично уявити що перед ЗЕленським путін і ніяких поступок упирь кремлівський робити не збирається що далі? Зустріч заради зустрічі чи реалізація давньої мрії ЗЕленського подивитись в очі.Так у ***** і очей нема бо то його жопа з гемароєм.
показать весь комментарий
24.02.2026 13:10 Ответить
Найвідоміший в Україні недоюрист-проктолог 🧐 знову взявся за старе.🤷‍♂️

Щось його з понеділка багато в інформаційному просторі.
Чекаємо, що журналісти або НАБУ розкриють причини такої активності Вовочки.
показать весь комментарий
24.02.2026 13:11 Ответить
реально він трохи дивний, йому арахамія з умеровим не передали умови російської сторони? якщо він з ними погоджується - то мабуть і арахамія з мединським могли б підписати капітуляцію, якщо не погоджується- яка мета зустрічі? урочисто капітулювати в Кремлі? хоча, звичайно, краще аби поїхав, бажано в один кінець
показать весь комментарий
24.02.2026 13:14 Ответить
Не сміши людей, не буде ніякої зустрічі з диктатором *****, він має бути знищений разом зі своїм режимом, тільки тоді війна буде закінчена!
показать весь комментарий
24.02.2026 13:15 Ответить
"За словами Зеленського, територіальні питання можуть бути остаточно вирішені лише між главами держав" - і що, чи хто тоді завадить Зеленському віддати путіну всю територію України?
показать весь комментарий
24.02.2026 13:20 Ответить
Але тоді інший глава держави має дати гарантії безпеки, щоб його не піймали
показать весь комментарий
24.02.2026 13:23 Ответить
Хіба ти ії починав ? Закінчить тий що ії починав.
показать весь комментарий
24.02.2026 13:22 Ответить
Все стало ясно на самому початку. Кацапи вимагають Донбас. Зеленський відповів - ніколи! Все інше цирковий балаган для стада баранів, який називають народ.
показать весь комментарий
24.02.2026 13:24 Ответить
***** хоче вбити українців.***** погодиться на зустріч тільки для підписання капітуляції України.Зе заявляє на весь світ що готовий до капітуляції.
показать весь комментарий
24.02.2026 13:28 Ответить
А тим часом Татаров працює: https://censor.net/ua/blogs/3602062/yak-ukra-nsk-spetsslujbi-nischat-ndustr-yu-dron-v-yaku-ne-zmogli-zadushiti-kitayi-ros-ya
показать весь комментарий
24.02.2026 13:30 Ответить
Він що, готовий погодитись на юридичну передачу касапам у власність окуповані території (та хоча би частину їх) України?
показать весь комментарий
24.02.2026 13:43 Ответить
хачупасматрєть в сайтісьпасередіне
показать весь комментарий
24.02.2026 14:07 Ответить
Проросійський клоун який приніс стільки біди українському народу ,хоче зустрічі з найкривавішим терористом убивцею сотень тисяч українців і про що розмова ?
показать весь комментарий
24.02.2026 14:47 Ответить
Якби Україну представляв Порошенко - то точно була якась користь для України. А при Зеленському тільки ганьба, брехня і здача територій.
показать весь комментарий
24.02.2026 15:06 Ответить
Чтоби договориться по средіне.
показать весь комментарий
24.02.2026 15:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MXqMcHAZwU8
показать весь комментарий
24.02.2026 15:39 Ответить
Тримайте ішака за руки та ноги, бо воно "рветься" в бій!
показать весь комментарий
24.02.2026 20:00 Ответить
ТРЕБА НА КІНЕЦЬ ПО ВСІМ НАФТОВИМ Й ГАЗОВИМ РОДОВИЩАМ РФ ЇБНУТЬ !)
показать весь комментарий
25.02.2026 04:30 Ответить
 
 