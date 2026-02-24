Зеленский - Путину: Я готов к встрече. Мы должны закончить войну

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с диктатором Путиным, чтобы закончить войну.

Об этом он заявил в интервью Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, он заявил о готовности к компромиссу по прекращению огня и открытости к переговорам по территориальным претензиям РФ.

По словам Зеленского, территориальные вопросы могут быть окончательно решены только между главами государств

"У меня есть простое сообщение для Путина: я готов к встрече. Мы должны закончить войну", - сказал президент.

Что предшествовало?

Ранее спецпредставитель Трампа Уиктофф заявил, что саммит между Зеленским и Путиным может состояться уже через 3 недели. Трамп может присоединиться.

Владимир Зеленский считает, что проведение трехсторонней встречи является важным.

