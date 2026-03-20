РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9484 посетителя онлайн
Новости Передача территорий Территориальные уступки
2 720 97

62% украинцев против отказа от Донбасса в обмен на гарантии безопасности, — опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины отвергают передачу Донбасса под контроль России в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отношение украинцев к территориальным уступкам

В частности, 62% респондентов считают категорически неприемлемым передать под контроль России весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.

В то же время готовы на такую уступку –– 33% (хотя большинство из них признает, что это сложное условие). Еще 5% не смогли определиться со своим мнением.

Социологи отмечают, что по сравнению с серединой февраля 2026 года с 57% до 62% стало немного больше тех, кто категорически против. Доля тех, кто был согласен в феврале –– 36%, сейчас –– 33%.

Сколько украинцев против передачи Донбасса РФ: опрос
Фото: Инфографика КМИС

Сколько украинцев еще готовы терпеть войну

54% украинцев говорят, что готовы терпеть войну столько, сколько нужно. В то же время 28% — только ограниченное время, до полугода. Это меньше, чем в начале года: в январе таких было 65%, в середине февраля — 52%.

Сколько украинцев еще готовы терпеть войну

В выводе КМИС отмечает, что украинцы поддерживают сам факт переговоров, но часто воспринимают их не как путь к миру, а как способ показать, что именно Россия не хочет завершать войну. 

В то же время важным остается вопрос гарантий безопасности. Без четких и реальных механизмов большинство людей не готовы поддерживать компромиссы. А готовность терпеть войну в обществе постепенно снижается. 

Основной сегмент снижения готовности терпеть войну – это те, кто был настроен на тяжелый обмен контроля над Донецкой областью в обмен на гарантии безопасности. В то же время для тех, кто и раньше отвергал такое требование и не ожидал быстрого прогресса, мало что изменилось, и поэтому это меньше сказывается на их готовности терпеть войну.

  • КМИС проводил опрос 1—8 марта среди 1 003 респондентов с помощью случайной выборки мобильных номеров.

Автор: 

опрос (2992) территориальная целостность (368) Донбасс (26298) КМИС (383)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
А де черги з цих потужних опитаних добровольців під тецека?
Донбас ще ж захищати треба, а не просто сказати що не віддамо.
показать весь комментарий
20.03.2026 19:42 Ответить
+16
Правильно, щоб раптом колись не почалась нова війна - треба щоб поточна ніколи не закінчувалась. Логіка!
показать весь комментарий
20.03.2026 19:51 Ответить
+12
Як це день без КМІС?
показать весь комментарий
20.03.2026 19:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як це день без КМІС?
показать весь комментарий
20.03.2026 19:39 Ответить
Гарантії від США ми вже мали, це взагалі не їхні проблеми.
показать весь комментарий
20.03.2026 19:39 Ответить
Нічого ми не мали. Досить замітки на серветці видавати за документ.
показать весь комментарий
20.03.2026 19:42 Ответить
Та ні, це документ, і меморандуми в політицію мають таку же силу документів. Нам нав'язують думку, шо це серветка, бо так треба США, Британії та РФ.
показать весь комментарий
20.03.2026 20:03 Ответить
Наведіть приклади меморандумів, які успішно діють і виконуються.
показать весь комментарий
20.03.2026 20:06 Ответить
Будапештський меморандум. Україна успішно віддала свою ядерну зброю. Тобот він цілком рабочий документ. П.С. Примером реально исполняемого политического меморандума является Меморандум о взаимопонимании между США и Израилем (2016 г.), который определяет объем военной помощи на 10-летний период (с 2019 по 2028 год).
показать весь комментарий
20.03.2026 20:20 Ответить
Сумніваюся, що там тільки меморандум. Там точно ще є нормальна угода з чітко прописаними зобов'язаннями.
показать весь комментарий
20.03.2026 20:31 Ответить
Думаю питання тількі в тому, що ми унтерменші. Всі англосакси дуже добре знають, що таке letter and spirit of the law. Було би бажання.
показать весь комментарий
20.03.2026 20:40 Ответить
А на мою думку-питання в тому що вони просто проти рашки сцуть.. по факту.. це основна канва цієї війни.. усі сцуть рашу.. окрім нас, і-можливо поляків і балтійських країн-бо ми усі в становищи-коли втрачати більше нічого. усі інші-сцуть. Була б це на раша а якийсь той же Іран-Будапештський меморандум був би не "ой-це просто депломатични балачки ні про що-і ніхто нікому нічого не винен"-а 100% договором про взаємну оборону..
показать весь комментарий
20.03.2026 21:12 Ответить
Основні союзники США поза НАТО (MNNA):

Азія: Японія, Південна Корея, Австралія, Філіппіни, Таїланд, Пакистан, Тайвань (де-факто, з 2003).Близький Схід та Північна Африка: Ізраїль, Єгипет, Йорданія, Бахрейн, Кувейт, Марокко, Туніс.Америка: Аргентина, Бразилія.Інші: Нова Зеландія.Нещодавні доповнення/зміни: Кенія була оголошена основним союзником у 2024 році, тоді як статус Афганістану був де-факто втрачений після приходу до влади Талібану.

Цей статус дозволяє країнам купувати певні види озброєнь, брати участь у проектах з дослідження та розробки оборонних технологій, а також розміщувати на своїй території склади військового резерву США(українські верховнозрадники, перед війною, не проголосували звернення до Конгресу США для отримання Україною цього статусу)))
показать весь комментарий
20.03.2026 20:49 Ответить
Бот іди нафіг
показать весь комментарий
21.03.2026 09:23 Ответить
А де черги з цих потужних опитаних добровольців під тецека?
Донбас ще ж захищати треба, а не просто сказати що не віддамо.
показать весь комментарий
20.03.2026 19:42 Ответить
А як віддамо,то буде мир і щастя на довгі роки.*****,Крим без бою віддали,потім з боєм Схід Донбасу.Це вберегло від великої війни?
показать весь комментарий
20.03.2026 19:45 Ответить
Правильно, щоб раптом колись не почалась нова війна - треба щоб поточна ніколи не закінчувалась. Логіка!
показать весь комментарий
20.03.2026 19:51 Ответить
ти навмисно передергуєш, чи.. немає чи_ навмисно ... Поточна закінчиться -на чому? -віддати москаликам що вони хочуть на зараз під їхне дуже чесне слово -що вони не захочуть більше? при чому віддати -це території акі вони не контролюють і міста-і великі міста...-ти как пропонуєш закінчити цю війну?
показать весь комментарий
20.03.2026 20:12 Ответить
Логіка як у кацапа.Щоб закінчилась війна треба щоб Україна здала все що ви хочете,а потім вони з нами зроблять що захочуть.Какая разніца?
показать весь комментарий
20.03.2026 20:14 Ответить
Обернись. Вони всі у тебе за спиною в черзі стоять.
показать весь комментарий
20.03.2026 20:07 Ответить
Зі Словянська вже дітей евакуюють, з такою потужною "нездавалкою".
показать весь комментарий
20.03.2026 20:19 Ответить
А ти пропонуєш дочекатись бурятів у Львові!?
показать весь комментарий
20.03.2026 19:46 Ответить
А яка тобі різниця хто прийде у Львів , ти ж живеш в США , і до речі в кацапській армії етнічних українців набагато більше ніж бурятів і це ще велике питання , хто з них прийде у Львів.
показать весь комментарий
20.03.2026 20:03 Ответить
И ты по всей видимости один из них да тварь?
показать весь комментарий
20.03.2026 22:13 Ответить
Таваріщ Кірєєв ,ти маєш на увазі себе і своїх кацапів ? І якже це по кацапсь матюкатись ! Одразу видно кацапа.
показать весь комментарий
20.03.2026 22:19 Ответить
Та що тут не зрозумілого, це фсбшний троль
показать весь комментарий
20.03.2026 20:07 Ответить
Ходиш до ТЦК?
показать весь комментарий
20.03.2026 19:52 Ответить
Там же, де два роки тому були черги під руснявими воєнкоматами з бажаючих звільняти "курську волость".
показать весь комментарий
20.03.2026 21:33 Ответить
Як це хтось може терпіти війну лише півроку? Ну пройде півроку війни, а далі він що робитиме, повіситься чи що?
показать весь комментарий
20.03.2026 19:43 Ответить
Кортше, не напружуйтеся. Як завжди не було ніякого опитування, просто зібралися соціологи шарлатани і намалювали результати.
показать весь комментарий
20.03.2026 19:43 Ответить
Це замовне фальсифіковане опитування. Хто замовив, здогадуюсь. Крим і Донбас вже не повернути.І не потрібен той хлам населений ворогами українців.
А опитування для публічного виправдання затягування війни в інтересах відомо кого.
А от за Південь душа болить. А позиція "влади" відносно Півдня невідома.
показать весь комментарий
21.03.2026 09:00 Ответить
Брехня. 90% українців готові долучитись до ЗСУ і воювати до параду Перемоги на червоній площі!!!
показать весь комментарий
20.03.2026 19:44 Ответить
Ти де воював щоб квакать за війну в Україні? На социалі у Нью-Йорку?
показать весь комментарий
20.03.2026 19:47 Ответить
А ти диваний патріоте з США коли долучишся до ЗСУ ? Це в тебе такий тролінг чи ти дійсно клінічний довбо@об ?
показать весь комментарий
20.03.2026 20:07 Ответить
тойхто в ЗСУ знає, що старлінки часто купують і передають в армію добрі люди, і вони ж сплачують абон плату, а термінал може бути зарестрований будь де. І тіко справжні домашні експертицього не знають, і роблять стійку на прапорці різного кольору
показать весь комментарий
20.03.2026 20:45 Ответить
А у вас хіба не дають 10 років за використання ВПН? чи по службі-то не рахується?
показать весь комментарий
20.03.2026 21:06 Ответить
Гарантій безпеки для України в природі не існує. Це фантазія в голові нанюханого оманського віслючка. Ну дадуть нам гарантій, тількі щоб ми підписали мир, за один день їх відмінять або просто забудуть, як страшний сон Будапешта. Механізмів завадити цьому нема. Вообще. Як і напасти Путіну в будь-який момент. І нападе з нових плацдармів, Конституція РФ від нього це прямо вимагає.
П.С. Гарантія безпеки - це коли за тебе помирають не твої солдати, як от солдати США для Ізраїля.
показать весь комментарий
20.03.2026 19:45 Ответить
А тим часом:

Московія переорієнтовується на Азію (свій, до свого, по своє). Китайська та корейська мови є найпопулярнішими для вивчення, а російські студенти, які бажають навчатися за кордоном, переважно вибирають азійські країни. Паралельно в Росії зростає інтерес до азійської культури та продуктів. За даними мережі гіпермаркетів "О'КЕЙ", у третьому кварталі 2025 року попит на азійські продукти піднявся на 38%, а в четвертому - ще на 89% порівняно з попереднім періодом.

У Криму кацапи знищили візитівку Алушти - білу ротонду на набережній.
показать весь комментарий
20.03.2026 19:46 Ответить
Тому що від санкцій тільки користь.
показать весь комментарий
20.03.2026 20:09 Ответить
центр сили туди змістився, Корея, Японія, Китай.
До речі давно вивчаються, в загальному % мені здається трохи, не більше 10%
Основна іноземна, як зазвичай Англійська.
показать весь комментарий
21.03.2026 05:34 Ответить
Проведите опрос, в чем конкретно эти "гарантии". Слышали да не видели. Проценты резко изменятся.
показать весь комментарий
20.03.2026 19:47 Ответить
тем временем сегодня объявили эвакуацию детей из Славянска. Судьба донбасса что так, что так будет одна
показать весь комментарий
20.03.2026 19:52 Ответить
62% українців проти відмови від Донбасу в обмін на гарантії безпеки, але при цьому вони вважають, що воювати за цей Донбас повинні решта 38% українців.
показать весь комментарий
20.03.2026 20:04 Ответить
Якщо президентом буде залишатися Зеленський, то може і зовсім не буде охочих помирати за його прибутки !
показать весь комментарий
20.03.2026 20:13 Ответить
Донбасс це "чемодан без ручки". Зараз це повністю вбите середовище непридатне для життя. І життя туди в найближчі десятиліття за будь якого розкладу не повернеться. Ніякі казки про "інвестиції" не змусять людей переїхати в зону можливих військових дій. Та ще й на купи щебню і кістки окупантів які стирчать хрестами на цвинтарях. Відбудовувати що? Кацапи ніколи нічого не відбудовують. Нам відбудова не по кишені. То що ж там може бути? Відповідь очевидна - "сіра", брудна зона де будуть пастись барани і стояти військові підрозділи в очікуванні на наступний раунд війни. І так буде до повного розвалу русні. Кацапи вбили все життя там надовго... Але віддати ********** Донбас це як встромити ніж собі в живіт - відразу не здохнеш, але мучитись будеш дуже довго. Донбас це плацдарм для русні і нам доведеться постійно його атакувати щоб не дати ворогу накопичити сили для наступу. Інакше вся Україна перетвориться на купу щебню.
показать весь комментарий
20.03.2026 20:04 Ответить
У Маріуполі ж повернулися, населення приблизно довоєнне вже.
Хоча пишуть, що іноді бувають проблеми з водою і електрикою.
Однак живуть і не дзижчать.

Жити там ніхто не змушує, можна виїхати в будь-яку точку світу.
показать весь комментарий
21.03.2026 05:38 Ответить
Якби ти на ютюб іноді заходив то побачив хто туди повернувся і в які рови кацапи закатили від 80 до 120 тисяч містян. Там тепер відбувається заміщення населення ***********. Кацапським чортам які унітазу в житті не бачили пропонують переселення з дрімучих ****** для того щоб вони стиснули булки і готові були здохнути за загарбане і привласне... Зараз там 8 з 10 "понаєхи" за халявою, яких ми врешті випремо за порєбрік або повбиваємо на фуй.
показать весь комментарий
21.03.2026 05:48 Ответить
Так я дивився відео про Маріуполь, місцевих повернулося ~70% від колишніх жителів.
Вони власне нікуди і не їхали, пережили бої в місті і налагодили життя.
показать весь комментарий
21.03.2026 05:51 Ответить
Ти брешеш. Маріуполь тепер цвинтар. Кацапня на *****-тв намагається ліпити з міста "патьомкінскую дєрєвню".
показать весь комментарий
21.03.2026 05:55 Ответить
Навіщо мені брехати, подивіться відео, як ви і рекомендуєте всім.
Складно в це повірити, але треба прийняти дійсність.
показать весь комментарий
21.03.2026 06:00 Ответить
Навіщо? Я навіть не відсилаю в спам. Ви демонструєте таку тупу кацапську дезу що на це варто подивитись.
показать весь комментарий
21.03.2026 06:47 Ответить
та не соромтеся своїх емоцій, йдіть на улюблений форум і скаржтеся:
https://censor.net/ua/forum/2008573/rada_forumchan_pytannya_pobajannya_pretenziyi_moderatoru

як ви набридли, в паралельній реальності.
показать весь комментарий
21.03.2026 07:38 Ответить
Я вам більше скажу, вони відновили Маріупольський драматичний Театр і там йдуть вистави...
показать весь комментарий
21.03.2026 06:09 Ответить
Ага. Залили бетоном залишки людей і на їх кістках тепер піздячать на балалайках. Це ж якими скотами потрібно стати... щоб навіть в такий"театр" зайти...
показать весь комментарий
21.03.2026 06:41 Ответить
Люди завжди живуть на кістках, старі кладовища після 50-100 років забудовуються новобудовами
Ніколи не вважали це непристойним.
показать весь комментарий
21.03.2026 07:34 Ответить
Населення ********* ********** античні автори вважали андрофагами. Навіть не варварами. Нижче дикунів. Тобто людожерами. Це в вас напевно генетика говорить коли ви виправдовужте непотребство.
показать весь комментарий
21.03.2026 07:47 Ответить
без різниці, як кого вважали.
Київ побудований на кладовищах. Нічого страшного в цьому немає.
показать весь комментарий
21.03.2026 07:49 Ответить
Ой Та що Київ, більшість наших європейських міст на кістках.
Скільки загинуло в Берліні, в 1945 і нікого не хвилюють кісточки громадян.
показать весь комментарий
21.03.2026 07:54 Ответить
Власне, навіщо туди переїжджати, якщо там немає життя?
Там досить прийнятна іпотека по 2% річних.
Навіть москвичі купують житло, бо море.
Екологія налагодилася.
показать весь комментарий
21.03.2026 05:56 Ответить
Ага. Цілий Крим їм вже в падлу, а от Марік розбитий в гівно з пустими фасадами і порожніми прилавками та ще й з цінами вищими за московські їм саме в кайф. Ну і канешно адреналін на халяву коли окупантів та зрадників підривають час від часу.
показать весь комментарий
21.03.2026 06:45 Ответить
Навіть Тарутівську недобудову, добудували і віддали людям.
Ви в якомусь іншому світі живете

Думаю там ще є проблеми, але в цілому життя там налагоджена.
показать весь комментарий
21.03.2026 07:36 Ответить
Погодував троля і досить. На "Цензорі" кацапських тролів прийнято посилати на *** отаким значком - . То ж тобі саме туди.
показать весь комментарий
21.03.2026 08:06 Ответить
Даже за такие опросы надо сходу сажать лет на пятнадцать.
показать весь комментарий
20.03.2026 20:04 Ответить
Акий нахрін Донбас , той огризок що від нього залишився і так рано чи пізно всерівно окупують кацапи ,пам'ятаєте як Тарас Тополя співав про "фортецю Бахмут " ну і де та "фортеця Бахмут " там де й Авдіївка ,Мар'їнка ,Вугледар ,Селідове ,Курахове ,Торецьк і нещодавно окуповані Покровськ і Мирноград про які зєля з творожніковим істерично верещали що їх ніколи не окупують кацапи ?
показать весь комментарий
20.03.2026 20:15 Ответить
Государство раздающие без боя свои земли обречено на гибель, это раз а два это то что пока кацапы оккупируют весь Донбасс если ещё оккупируют у них есть все шансы развалится к Бениной маме и эти шансы очень велики.
показать весь комментарий
20.03.2026 20:20 Ответить
Так на початку війни зеля фактично без бою здав більшу частина Херсонщини і Запоріжчини разом з ЗАЕС ,а тут зєля раптом вчепився в цей огризок того що залишилось від Донбасу ,з чого б це ? А я відповім з чого ,з того самого що зєля як і путлєр не хоче завеошення війни .а хоче бути вічним президентом ,бо після закінчення зєлю можуть посадити на довічне за те що він нацарював за майже сім років .а цього ой як нехочеться. А з якого це дива рашка розвалиться ,це що про таке гівномарафонівська пропаганда сказала ?
показать весь комментарий
20.03.2026 20:35 Ответить
то шобла яка прийшла до влади без Бою цілий Крим віддала і вніхто не виступає
показать весь комментарий
20.03.2026 20:45 Ответить
Так більшість частин ЗСУ і ВМС україни ,не кажучи про кримські СБУ і МВС перейшли на бік рашки ,і хто б його захищва ,може вже досить цієї пропаганди ,що" Турчинов здав Крим ".
показать весь комментарий
20.03.2026 20:57 Ответить
спочатку там була купка "зельоних челавечків" яку злочинна влада забронила ЗСУ знищювати. освіжи память ТИМОШЕНКО: Жоден танк не повинен виїхати з казарми... Ніякого воєнного стану й активізації наших військ! так все і сталося . чи якось там по іньшому було ?
показать весь комментарий
20.03.2026 22:01 Ответить
А що Тимошенко була президентом України чи їй підпорядковувалтись ЗСУ , А "зельоние человечки "- то перевдягені в польову форму Сухопутних війск , морпіхи Чорноморського флоту. І досить вже розповідати казочки 12 річної давності ,нам і теперішніх казочок вистачає ,щовечора їх зєля в своїх відосіках розповідає.
показать весь комментарий
20.03.2026 22:08 Ответить
ану розкажи що робило тимошенко на засідання РНБО від 28 лютого 2014 року і чому те що вона запропонувала радбез виконав . вонаж була ніхто? то мабудь був якийсь злосиний радбез який постановив віддати Крим кацапам
показать весь комментарий
20.03.2026 22:23 Ответить
Так то була її власна думка і що з того , а що було б як виконали ,так повномасштабна війна розпочалась ще в 2014 році ,коли в нас боєздатної армії не було зовсім і які наслідки б це мало для України ? Хто б захищав Київ - майданівська "Самооборона " з "коктейлями Молотова" иможе вже досить писати маячню.
показать весь комментарий
20.03.2026 22:33 Ответить
все було , не було команди від злочинців. г на захист Батьківщини гадаю настане час і вони всі підуть під трибунал за дережавну зраду.
На початку березня 2014 року Україна справді планувала секретну десантну операцію з перекидання спецпризначенців до Криму для взяття під контроль стратегічних об'єктів, але її було скасовано в останній момент.
Основні деталі інциденту:

Суть операції: На півострів планували перекинути підрозділи високомобільних десантних військ (зокрема, 79-ту та 95-ту бригади) та спецназ ГУР. Завданням було посилення українських гарнізонів і захист аеродромів.Розвернення літаків: Літаки з десантом уже піднялися в повітря і взяли курс на Крим. Однак, коли вони перебували над морським узбережжям континентальної частини України, льотчики отримали наказ про скасування операції та повернення на аеродроми базування.
показать весь комментарий
20.03.2026 22:41 Ответить
Дурню ,хто б чинив опір ,якщо більшість перейшла на бік рашки в тому числі командувач ВМС України. ,вчи історію дурню.
показать весь комментарий
20.03.2026 22:11 Ответить
Ты забыл поведать про клоуна и наркомана хер вам хари кацапские в рот, чтобы голова не качалась а не Донбасс...
показать весь комментарий
20.03.2026 20:49 Ответить
Якщо ти такий патріот ,то чому пишеш на кацапській і давай мобілізуйся і не віддавай огризок того ,що залишилось від Донбасу ,бо киздіти на дивані ,це не воювати ,для цього розуму багато не треба.
показать весь комментарий
20.03.2026 20:59 Ответить
Поверь мне, что я без ватного дегенерата разберусь на каком языке мне писать и куда и как мобилизоваться. А вместо Донбасса ******** получит максимум от хера уши...
показать весь комментарий
20.03.2026 21:17 Ответить
Закрийте нахрен цей не то КМІС-ШМІС.Напишіть хоч раз хто замовляє ці опитування?Хто проплачує роботу?На чию мельницю воду виливають?Як що з влади хтось піде на уступки то він підпише собі смертний вирок.Ніякі перемовини до миру не призведуть.Уявити гіпотетично що паРаша займе Донбас і ви думаєте що цим все закінчиться?Слідуючими будуть вимоги віддайте Запоріжжя і Херсон.Висновок: пуйлу -курсом крейсера "масква"
показать весь комментарий
20.03.2026 20:06 Ответить
Це взагалі марення !
показать весь комментарий
20.03.2026 20:10 Ответить
три з половиною райцентри немає вже ніякого донбасу, самодур прошашличив.
показать весь комментарий
20.03.2026 20:12 Ответить
І де ви ***** то опитування проводите? Щось мене ніхто не опитав. Чи ви в свому офісі провели. Де ви иплани ці цифри берете? З кого висасуєте?
показать весь комментарий
20.03.2026 20:18 Ответить
Якщо це зупинить кровопролиття, ще більше кровопролиття людських життів. Тоді доведеться йти на поступки, і не треба брехати ( пе*дiти людям про те що готові терпіти війну 54% українців заявляють, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. ... Терпить той, хто в кулуарах... Потрібно говорити правду, люди хочуть жити своїм єдиним життям, у мирі, з дітьми та батьками, а не в крові та розрусі, змушені блукати по кутках різних країн... Але потрібні гарантії. ЗЕ прагне вічної влади, він навіть втрутиться у чужу війну, аби залишитися на троні...
показать весь комментарий
20.03.2026 20:22 Ответить
Це вже на порядко коректнійші питання , але все одно "відмовития від Донбасу" звучить якось багато розмиленно й сильно забрюлено .
Бо це може бути :
1. Згода на здачу підконтрольну ЗСУ теріторію , але без будь якої зміни в Конституції . Тобто ноль юридичних забов"язань
2. Згода на видмову від захопленної орками теріторії й зміна в Конституції з виключенням цих шматків Донбасу з української мапа. Але усе підконтрольне це Україна .
3. Згода де факто й де юре віддати увесь Донбас як відступ й викреслення Донбасу з Конституції й усіх мап (московити готові тільки на цей варіант).
4. Згода на заключення миру як то зараз є (по тим лініям) але забов"язання відмовитися від силового повернення окупованних теріторі .

Й усі 4 варіанта підпадають під визначення
"це буде важко , але я в цілому погоджуюся"
Впевненний що згодних з московитським 3-й варіантом буде ті самі 4-6% ...
показать весь комментарий
20.03.2026 20:31 Ответить
Яке нахрін "силове поверненя " Це ти повернешся з Ізраілю і будеш поверртати ,так цей Донбас за рік за два всі забудуть ,про той самий Крим тепер багато згадують . хіба що на гівномарафоніі наші диванні патріоти ,які чомусь не хочууть мобілізуватись і пити кавувялті.
показать весь комментарий
20.03.2026 20:45 Ответить
Й тут ми чітко бачимо, що законним способом владі здати Домбасс не вдасться . Нема не те що констуційної більшості , та й навіть простої . А це вже позиція на перемовинах .
Народ України більшість парламентарії не дадуть змінити Конституцію й виключи забаганки кремляді зі свої теріторій . ***** таке не розуміє , бо в його паханаті конституція ерефії дешевша за туалетний папір .

А ось трампа нужно як шкідливе кошеня носом в його уріну сувати відповіддю . Донні ти мене ************ під однин найтагчайших кримінальних злочинів .
Спробуй у себе відмінити хоч одну анахронічну поправку в вашем древньому манускрипті від 1784 року ...
В Україні поки йщо міжнародні договори мають преорітет над законами , але не допускають порушення Конституції . Мій ЗЕпідпис нічого не значить без процедури зміни Конституції , а це немає а ні в ВР підтримки навіть половини , коли потрібно 301 мандат ....
показать весь комментарий
20.03.2026 20:42 Ответить
Так той огризок ,що залишився від Донбасу рано чи пізно окупують кацапи ,так само як вони окупували більшу його частину. А тоді всім вже буде до лампочки .що там написано в нашій Конституції ,яку з 1996 року змінювали всі кому не лінь. Та в неї можна і Білгородську з Курською областю записати ,але від цього вони українськими не стануть.
показать весь комментарий
20.03.2026 20:52 Ответить
"огризок" це ***** .
А ось що до Лиману , Краматорська й Слов"янська , то такого розміру міста після 2022 вони жодного з боями не захопили ... В них нема сил це зробити . Навіть щоб оточити з єдиного боку !
показать весь комментарий
20.03.2026 21:33 Ответить
Покровськ, буквально недавно
показать весь комментарий
21.03.2026 05:47 Ответить
Покровськ вже давно не місто, а місце утилізації кацапні. Не підлягає відновленню. Так само як і Бахмут.
показать весь комментарий
21.03.2026 07:37 Ответить
Я теж прихильник не відновлювати, вбиті в мотлох міста.

Направити фінанси на більш реалізовані проекти.

Накой той Покровськ, що там є ?
показать весь комментарий
21.03.2026 07:41 Ответить
Й потім - те що ти так легковажно називаєшь "огризок" орки з боями й за 4 роки такої площи не брали навіть тритини такої не брали ... Це сутто аріфметика . При чому з кождним днем кожний метр просування їм даеться все довше й довше . Це називається процес гальмування й він не буває бескінечним . Зараз інші стратегії бою й кількість орків усе меньше має значення . По дронах ЗСУ в рази сильнійша . Це визнають навіть Z-воєнкори .

тільки ******* й ждуни цього не бажають бачити . Перший міліон ********** втратила за 3 роки 9 місяців, а вже зараз ~1.5млн . Тобто процес знищення орків має тенденцію на прискорення ... Це усі ознаки розвали фронту в орків .
показать весь комментарий
20.03.2026 21:56 Ответить
Тобто, як народ скаже - так і буде. Оце так так...! а інакше для чого ці опитування?
показать весь комментарий
20.03.2026 20:44 Ответить
Хтось вірить росії це варварська здичавіла орда ,так саме і Трампу хіба можна вірити ? тоді для чого ці вкиди виведіть війська з Донбасу і настане мир ,не настане кацапи підуть далі їм потрібна вся Україна. Єдине правельне рішення це зупинити ворога наносячи такі втрати що б самі рашисти задумались навіщо ,друге це крах рашиської економіки знищувати їхню енергетику і нафто газову галузь і третьє це смерть рашиського терориста путіна тут мають працювати спец служби.
показать весь комментарий
20.03.2026 21:03 Ответить
Каким же жёстким будет похмелье после всей этой многолетней брехни. И последствия будут не лучше чем после майских шашлыков
показать весь комментарий
20.03.2026 22:10 Ответить
кручу верчу ******* хочу. мантра
показать весь комментарий
20.03.2026 22:19 Ответить
проблема у тому що знову не дали розподілу по статі. Скільки з опитуваних чоловіки 22-60? Бо те що у нас багато згодних воювати чужими руками ні для кого не новина, от тільки черг до ТЦК чомусь немає..
показать весь комментарий
21.03.2026 09:20 Ответить
 
 