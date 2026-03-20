62% украинцев против отказа от Донбасса в обмен на гарантии безопасности, — опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Большинство граждан Украины отвергают передачу Донбасса под контроль России в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
Отношение украинцев к территориальным уступкам
В частности, 62% респондентов считают категорически неприемлемым передать под контроль России весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.
В то же время готовы на такую уступку –– 33% (хотя большинство из них признает, что это сложное условие). Еще 5% не смогли определиться со своим мнением.
Социологи отмечают, что по сравнению с серединой февраля 2026 года с 57% до 62% стало немного больше тех, кто категорически против. Доля тех, кто был согласен в феврале –– 36%, сейчас –– 33%.
Сколько украинцев еще готовы терпеть войну
54% украинцев говорят, что готовы терпеть войну столько, сколько нужно. В то же время 28% — только ограниченное время, до полугода. Это меньше, чем в начале года: в январе таких было 65%, в середине февраля — 52%.
В выводе КМИС отмечает, что украинцы поддерживают сам факт переговоров, но часто воспринимают их не как путь к миру, а как способ показать, что именно Россия не хочет завершать войну.
В то же время важным остается вопрос гарантий безопасности. Без четких и реальных механизмов большинство людей не готовы поддерживать компромиссы. А готовность терпеть войну в обществе постепенно снижается.
Основной сегмент снижения готовности терпеть войну – это те, кто был настроен на тяжелый обмен контроля над Донецкой областью в обмен на гарантии безопасности. В то же время для тех, кто и раньше отвергал такое требование и не ожидал быстрого прогресса, мало что изменилось, и поэтому это меньше сказывается на их готовности терпеть войну.
- КМИС проводил опрос 1—8 марта среди 1 003 респондентов с помощью случайной выборки мобильных номеров.
Азія: Японія, Південна Корея, Австралія, Філіппіни, Таїланд, Пакистан, Тайвань (де-факто, з 2003).Близький Схід та Північна Африка: Ізраїль, Єгипет, Йорданія, Бахрейн, Кувейт, Марокко, Туніс.Америка: Аргентина, Бразилія.Інші: Нова Зеландія.Нещодавні доповнення/зміни: Кенія була оголошена основним союзником у 2024 році, тоді як статус Афганістану був де-факто втрачений після приходу до влади Талібану.
Цей статус дозволяє країнам купувати певні види озброєнь, брати участь у проектах з дослідження та розробки оборонних технологій, а також розміщувати на своїй території склади військового резерву США(українські верховнозрадники, перед війною, не проголосували звернення до Конгресу США для отримання Україною цього статусу)))
Донбас ще ж захищати треба, а не просто сказати що не віддамо.
соціологишарлатани і намалювали результати.
А опитування для публічного виправдання затягування війни в інтересах відомо кого.
А от за Південь душа болить. А позиція "влади" відносно Півдня невідома.
П.С. Гарантія безпеки - це коли за тебе помирають не твої солдати, як от солдати США для Ізраїля.
Московія переорієнтовується на Азію (свій, до свого, по своє). Китайська та корейська мови є найпопулярнішими для вивчення, а російські студенти, які бажають навчатися за кордоном, переважно вибирають азійські країни. Паралельно в Росії зростає інтерес до азійської культури та продуктів. За даними мережі гіпермаркетів "О'КЕЙ", у третьому кварталі 2025 року попит на азійські продукти піднявся на 38%, а в четвертому - ще на 89% порівняно з попереднім періодом.
У Криму кацапи знищили візитівку Алушти - білу ротонду на набережній.
До речі давно вивчаються, в загальному % мені здається трохи, не більше 10%
Основна іноземна, як зазвичай Англійська.
Хоча пишуть, що іноді бувають проблеми з водою і електрикою.
Однак живуть і не дзижчать.
Жити там ніхто не змушує, можна виїхати в будь-яку точку світу.
Вони власне нікуди і не їхали, пережили бої в місті і налагодили життя.
Складно в це повірити, але треба прийняти дійсність.
https://censor.net/ua/forum/2008573/rada_forumchan_pytannya_pobajannya_pretenziyi_moderatoru
як ви набридли, в паралельній реальності.
Ніколи не вважали це непристойним.
Київ побудований на кладовищах. Нічого страшного в цьому немає.
Скільки загинуло в Берліні, в 1945 і нікого не хвилюють кісточки громадян.
Там досить прийнятна іпотека по 2% річних.
Навіть москвичі купують житло, бо море.
Екологія налагодилася.
Ви в якомусь іншому світі живете
Думаю там ще є проблеми, але в цілому життя там налагоджена.
На початку березня 2014 року Україна справді планувала секретну десантну операцію з перекидання спецпризначенців до Криму для взяття під контроль стратегічних об'єктів, але її було скасовано в останній момент.
Основні деталі інциденту:
Суть операції: На півострів планували перекинути підрозділи високомобільних десантних військ (зокрема, 79-ту та 95-ту бригади) та спецназ ГУР. Завданням було посилення українських гарнізонів і захист аеродромів.Розвернення літаків: Літаки з десантом уже піднялися в повітря і взяли курс на Крим. Однак, коли вони перебували над морським узбережжям континентальної частини України, льотчики отримали наказ про скасування операції та повернення на аеродроми базування.
Бо це може бути :
1. Згода на здачу підконтрольну ЗСУ теріторію , але без будь якої зміни в Конституції . Тобто ноль юридичних забов"язань
2. Згода на видмову від захопленної орками теріторії й зміна в Конституції з виключенням цих шматків Донбасу з української мапа. Але усе підконтрольне це Україна .
3. Згода де факто й де юре віддати увесь Донбас як відступ й викреслення Донбасу з Конституції й усіх мап (московити готові тільки на цей варіант).
4. Згода на заключення миру як то зараз є (по тим лініям) але забов"язання відмовитися від силового повернення окупованних теріторі .
Й усі 4 варіанта підпадають під визначення
"це буде важко , але я в цілому погоджуюся"
Впевненний що згодних з московитським 3-й варіантом буде ті самі 4-6% ...
Народ України більшість парламентарії не дадуть змінити Конституцію й виключи забаганки кремляді зі свої теріторій . ***** таке не розуміє , бо в його паханаті конституція ерефії дешевша за туалетний папір .
А ось трампа нужно як шкідливе кошеня носом в його уріну сувати відповіддю . Донні ти мене ************ під однин найтагчайших кримінальних злочинів .
Спробуй у себе відмінити хоч одну анахронічну поправку в вашем древньому манускрипті від 1784 року ...
В Україні поки йщо міжнародні договори мають преорітет над законами , але не допускають порушення Конституції . Мій ЗЕпідпис нічого не значить без процедури зміни Конституції , а це немає а ні в ВР підтримки навіть половини , коли потрібно 301 мандат ....
А ось що до Лиману , Краматорська й Слов"янська , то такого розміру міста після 2022 вони жодного з боями не захопили ... В них нема сил це зробити . Навіть щоб оточити з єдиного боку !
Направити фінанси на більш реалізовані проекти.
Накой той Покровськ, що там є ?
тільки ******* й ждуни цього не бажають бачити . Перший міліон ********** втратила за 3 роки 9 місяців, а вже зараз ~1.5млн . Тобто процес знищення орків має тенденцію на прискорення ... Це усі ознаки розвали фронту в орків .