62% украинцев против отказа от Донбасса в обмен на гарантии безопасности, — опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины отвергают передачу Донбасса под контроль России в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Отношение украинцев к территориальным уступкам

В частности, 62% респондентов считают категорически неприемлемым передать под контроль России весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.

В то же время готовы на такую уступку –– 33% (хотя большинство из них признает, что это сложное условие). Еще 5% не смогли определиться со своим мнением.

Социологи отмечают, что по сравнению с серединой февраля 2026 года с 57% до 62% стало немного больше тех, кто категорически против. Доля тех, кто был согласен в феврале –– 36%, сейчас –– 33%.

Фото: Инфографика КМИС

Сколько украинцев еще готовы терпеть войну

54% украинцев говорят, что готовы терпеть войну столько, сколько нужно. В то же время 28% — только ограниченное время, до полугода. Это меньше, чем в начале года: в январе таких было 65%, в середине февраля — 52%.

В выводе КМИС отмечает, что украинцы поддерживают сам факт переговоров, но часто воспринимают их не как путь к миру, а как способ показать, что именно Россия не хочет завершать войну.

В то же время важным остается вопрос гарантий безопасности. Без четких и реальных механизмов большинство людей не готовы поддерживать компромиссы. А готовность терпеть войну в обществе постепенно снижается.

Основной сегмент снижения готовности терпеть войну – это те, кто был настроен на тяжелый обмен контроля над Донецкой областью в обмен на гарантии безопасности. В то же время для тех, кто и раньше отвергал такое требование и не ожидал быстрого прогресса, мало что изменилось, и поэтому это меньше сказывается на их готовности терпеть войну.

