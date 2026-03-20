62% українців проти відмови від Донбасу в обмін на гарантії безпеки, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України відкидають передачу Донбасу під контроль Росії в обмін на гарантії безпеки від США та Європи.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

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Ставлення українців до територіальних поступок

Так, 62% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки від США і Європи.

Водночас готові на таку поступку –– 33% (хоча більшість з них визнає, що це є складною умовою). Ще 5% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Соціологи зазначають, що порівняно з серединою лютого 2026 року з 57% до 62% стало трохи більше тих, хто категорично проти. Частка тих, хто був згоден у лютому –– 36%, зараз –– 33%.

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Фото: Інфографіка КМІС

Скільки українців ще готові терпіти війну

54% українців кажуть, що готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. Водночас 28% — лише обмежений час, до пів року. Це менше, ніж на початку року: у січні таких було 65%, у середині лютого — 52%.

У висновку КМІС каже, що українці підтримують сам факт переговорів, але часто сприймають їх не як шлях до миру, а як спосіб показати, що саме Росія не хоче завершувати війну.

Водночас важливим залишається питання гарантій безпеки. Без чітких і реальних механізмів більшість людей не готові підтримувати компроміси. А готовність терпіти війну в суспільстві поступово знижується.

Основний сегмент зниження готовності терпіти війну –– це ті, хто був налаштований на важкий обмін контролю над Донецькою областю в обмін на гарантії безпеки. Водночас для тих, хто і раніше відкидав таку вимогу і не очікував швидкого прогресу, мало що змінилося і тому це менше позначається на їх готовності терпіти війну.

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