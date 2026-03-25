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Новини Територіальні поступки Гарантії безпеки для України
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США готові надати гарантії безпеки, якщо Україна віддасть Донбас Росії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США згодні надати Києву гарантії безпеки за умови, що українські війська вийдуть із неокупованої частини Донецької та Луганської областей.

Про це він сказав в інтерв’ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Умова США

Оскільки США зараз зосереджені на власному конфлікті з Іраном, американський президент Дональд Трамп обрав стратегію тиску на Україну, намагаючись швидко покласти край чотирирічній війні, заявив Зеленський.

  • Він зазначив, що американська сторона готова завершити оформлення документа про гарантії безпеки лише за згоди України вийти з Донбасу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 62% українців проти відмови від Донбасу в обмін на гарантії безпеки, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Цілі РФ

"Американці готові остаточно узгодити ці гарантії на високому рівні, щойно Україна буде готова вивести війська з Донбасу", - наголосив голова держави, попередивши, що такий відхід поставить під загрозу безпеку України та Європи загалом.

На думку Зеленського, Росія, яка вимагає виведення українських військ зі сходу, робить ставку на те, що Вашингтон втратить інтерес до переговорів і зрештою вийде з них.

Reuters додає, що, на думку військових аналітиків, для повного захоплення Донбасу, зокрема "поясу фортець" — укріплених українських міст, Росії може знадобитися кілька років і значна кількість живої сили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відкинув відмову від Донбасу для миру з РФ: "Справа не в кілометрах, а в людях"

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Зеленський Володимир (28214) США (26875) територіальна цілісність (325) Донбас (21871) гарантії безпеки (467)
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Топ коментарі
+51
Покажи США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC Будапештський меморандум
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25.03.2026 21:25 Відповісти
+40
Все потрошку, потрошку, і нав'язує українцям потужну перемогу - виконання ультиматуму Пуйла. А винуваті будуть США, і українці, які на референдумі з усім погодяться.
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25.03.2026 21:26 Відповісти
+39
Лише наша ядерна зброя - гарантія безпеки.
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25.03.2026 21:24 Відповісти

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