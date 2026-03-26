Каллас застерегла від територіальних поступок України: Підхід США неправильний, це пастка

Європейський Союз стурбований тим, що Сполучені Штати тиснуть на Україну, щоб вона поступилася територією в переговорах з Росією в обмін на гарантії безпеки.

Про це висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас заявила перед початком зустрічі міністрів закордонних справ G7, її цитує Reuters. інформує Цензор.НЕТ.

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Позиція ЄС

Каллас зазначила, що Росія намагається досягнути за столом переговорів того, чого вона не здобула на полі бою, що є типовою тактикою Москви. Водночас, за її словами, партнери України, зокрема США, не повинні підтримувати це.

"Це явно неправильний підхід. Звичайно, це російська тактика переговорів, вони вимагають чогось, що ніколи не було їхнім, і саме тому ми також зазначаємо, що це пастка, в яку ми не повинні потрапляти", - наголосила вона.

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Головна дипломатка ЄС наголосила на тому, що поступок для завершення війни слід вимагати від Росії, а не від України.

"Щоб знайти рішення для цієї війни, щоб вийти з цього кола, де війна починається знову і знову, нам потрібні чіткі поступки з боку Росії. Тож якщо ми разом з американцями чинитимемо тиск на Росію, ми зможемо покласти край цій війні та забезпечити стійкий мир на довгий термін", - додала Каллас.

Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський повідомив Reuters, що США пов'язали свою пропозицію щодо гарантій безпеки з умовою, що Київ віддасть весь Донбас Росії.

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