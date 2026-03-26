G7 не залишить Україну без уваги, - Кая Каллас
Україна залишається у фокусі міжнародної спільноти навіть під час обговорень глобальної безпеки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Каї Каллас, яку цитує Інтерфакс Україна.
Підтримка України та тиск на Росію
Каллас наголосила, що Росія щодня атакує цивільну інфраструктуру та населення, і міжнародна спільнота має продовжувати тиск на Кремль.
"Ми маємо змусити Росію припинити війну та вести переговори в дусі доброї волі", – зазначила вона.
За її словами, зустріч міністрів закордонних справ країн G7 стане платформою для координації дій, які захищають суверенітет і безпеку України.
Обговорення деескалації на Близькому Сході
Паралельно країни "Великої сімки" планують обговорити шляхи зниження напруженості на Близькому Сході. Каллас підкреслила, що війни в Україні та на Близькому Сході тісно взаємопов’язані, а їхні наслідки відчуваються у всьому світі.
"Разом із нашими партнерами з G7 ми обговоримо, як сприяти деескалації на Близькому Сході та мінімізувати вплив конфліктів на глобальну безпеку", – додала вона.
- Раніше Каллас застерегла від територіальних поступок України. Головна дипломатка ЄС розкритикувала США і наголосила на тому, що поступок для завершення війни слід вимагати від Росії, а не від України.
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