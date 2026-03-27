Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Російські війська й надалі здійснюють атаки на територію України із застосуванням ударних безпілотників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 17:00 - Повідомлялося про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.
О 17:24 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.
О 17:44 - БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Синельникове.
О 17:48 - Полтавщина: БпЛА повз Зіньків, курс південний.
Оновлена інформація
О 19:23 - БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Новомиколаївку.
О 19:24 - Чернігів- в районі міста ворожий БпЛА.
Оновлена інформація
О 20:33 - Ворожі БпЛА на Харківщині з півночі у південному напрямку.
О 20:40 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 20:50 - Пуски КАБ на Сумщині.
О 20:58 - Ворожі БпЛА в р-ні. Балаклії зі сходу.
Оновлена інформація
О 21:26 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному та східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 22:02 - Ворожі БпЛА у напрямку Південне/Очаків з Чорного моря.
Оновлена інформація
О 00:28 - Загроза ударних БпЛА на Херсонщині, Харківщині (у напрямку Харкова з півночі) та півдні Сумщини.
О 01:39 - БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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