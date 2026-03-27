Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Російські війська й надалі здійснюють атаки на територію України із застосуванням ударних безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 17:00 - Повідомлялося про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.

О 17:24 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

О 17:44 - БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Синельникове.

О 17:48 - Полтавщина: БпЛА повз Зіньків, курс південний.

Оновлена інформація

О 19:23 - БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Новомиколаївку.

О 19:24 - Чернігів- в районі міста ворожий БпЛА.

Оновлена інформація

О 20:33 - Ворожі БпЛА на Харківщині з півночі у південному напрямку.

О 20:40 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 20:50 - Пуски КАБ на Сумщині.

О 20:58 - Ворожі БпЛА в р-ні. Балаклії зі сходу.

Оновлена інформація

О 21:26 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному та східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 22:02 - Ворожі БпЛА у напрямку Південне/Очаків з Чорного моря.

Оновлена інформація

О 00:28 - Загроза ударних БпЛА на Херсонщині, Харківщині (у напрямку Харкова з півночі) та півдні Сумщини.

О 01:39 - БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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