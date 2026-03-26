Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Российские войска продолжают наносить удары по территории Украины с использованием ударных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 17:00 - сообщалось о запусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожской области.

В 17:24 - запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Донецкой области.

В 17:44 - БПЛА в Днепропетровской области курсом на Синельниково.

В 17:48 - Полтавская область: БПЛА мимо Зинькова, курс южный.

Обновленная информация

В 19:23 - БПЛА на севере Запорожской области курсом на Новониколаевку.

В 19:24 – Чернигов – в районе города вражеский БпЛА.

