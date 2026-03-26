РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10986 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
965 2

Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Атака шахидов 26 марта

Российские войска продолжают наносить удары по территории Украины с использованием ударных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 17:00 - сообщалось о запусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожской области.

В 17:24 - запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Донецкой области.

В 17:44 - БПЛА в Днепропетровской области курсом на Синельниково.

В 17:48 - Полтавская область: БПЛА мимо Зинькова, курс южный.

Обновленная информация

В 19:23 - БПЛА на севере Запорожской области курсом на Новониколаевку.

В 19:24 – Чернигов – в районе города вражеский БпЛА.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Читайте также: Россияне атаковали Днепр и четыре района Днепропетровской области: семеро пострадавших. ФОТО

Автор: 

Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.03.2026 18:58
показать весь комментарий
26.03.2026 19:12
 
 