Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)
Российские войска продолжают наносить удары по территории Украины с использованием ударных беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 17:00 - сообщалось о запусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожской области.
В 17:24 - запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Донецкой области.
В 17:44 - БПЛА в Днепропетровской области курсом на Синельниково.
В 17:48 - Полтавская область: БПЛА мимо Зинькова, курс южный.
Обновленная информация
В 19:23 - БПЛА на севере Запорожской области курсом на Новониколаевку.
В 19:24 – Чернигов – в районе города вражеский БпЛА.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
