США приостанавливают удары по энергообъектам Ирана до 6 апреля. Переговоры продолжаются, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостановят "уничтожение энергетических объектов" Ирана еще на 10 дней — до 6 апреля.
Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
Заявление политика
По словам Трампа, он принял такое решение по просьбе правительства Ирана. Таким образом, США отложат удары по иранской энергетической инфраструктуре до вечера 6 апреля 2026 года.
"Переговоры продолжаются и, несмотря на ложные заявления об обратном со стороны СМИ, распространяющих фейковые новости, и других сторон, продвигаются очень успешно", – добавил он.
Что предшествовало?
По данным СМИ, Пентагон разрабатывает военные варианты "последнего удара" по Ирану, которые могут включать использование наземных войск и масштабные авиаудары.
Чиновники и источники, знакомые с внутренними дискуссиями, описывают четыре основных варианта "последнего удара":
- вторжение или блокирование острова Харг –– главного центра экспорта нефти Ирана;
- вторжение на остров Ларак, который помогает Ирану контролировать Ормузский пролив. Там расположены иранские бункеры, ударные корабли, способные взрывать грузовые суда, и радары, отслеживающие передвижения в проливе;
- захват стратегически важного острова Абу-Муса и двух меньших островов, расположенных вблизи западного входа в пролив и контролируемых Ираном, но на которые также претендуют ОАЭ;
- блокировка или захват судов, экспортирующих иранскую нефть, на восточной стороне Ормузского пролива.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тим паче в ******** реаліях, коли населення Землі після війни з гітлером збільшилося втричі.
Іран не тільки величезна територія а й майже 100 мільйонів людей.
Ніякою зброєю таку кількість людей на такій території не знищити.
Швець про те, як Хегсет з Трампом використали гроші Європи на Іранську війну. Ті самі, котрі на закупівлю озброєнь для України партнери з Європи й не тільки заплатили США за програмою PЕRL .Тобто такий собі МІНДІЧГЕЙТ по- трампівськи.