США приостанавливают удары по энергообъектам Ирана до 6 апреля. Переговоры продолжаются, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостановят "уничтожение энергетических объектов" Ирана еще на 10 дней — до 6 апреля.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Заявление политика

По словам Трампа, он принял такое решение по просьбе правительства Ирана. Таким образом, США отложат удары по иранской энергетической инфраструктуре до вечера 6 апреля 2026 года.

"Переговоры продолжаются и, несмотря на ложные заявления об обратном со стороны СМИ, распространяющих фейковые новости, и других сторон, продвигаются очень успешно", – добавил он.

Что предшествовало?

По данным СМИ, Пентагон разрабатывает военные варианты "последнего удара" по Ирану, которые могут включать использование наземных войск и масштабные авиаудары.

Чиновники и источники, знакомые с внутренними дискуссиями, описывают четыре основных варианта "последнего удара":

  • вторжение или блокирование острова Харг –– главного центра экспорта нефти Ирана;
  • вторжение на остров Ларак, который помогает Ирану контролировать Ормузский пролив. Там расположены иранские бункеры, ударные корабли, способные взрывать грузовые суда, и радары, отслеживающие передвижения в проливе;
  • захват стратегически важного острова Абу-Муса и двух меньших островов, расположенных вблизи западного входа в пролив и контролируемых Ираном, но на которые также претендуют ОАЭ;
  • блокировка или захват судов, экспортирующих иранскую нефть, на восточной стороне Ормузского пролива.

26.03.2026 22:48
що б ви розуміли територія Ірану це як 3 теріторії України. по великому рахунку Іран виграв цю битву. США обісралося і ще раз піддтвердело що воєний потенціал США це надувна кулька
Доборолася Америка до самого краю. (С)
І ніодної перемоги в пості? Щось нафарбований нарцис на себе не схожий
США обосралось? Вы серьёзно??))))
мультфільм колись був такий "трамп який вмів рахувати до десяти" ))
...але то вже буде не раніше Паски! (с)
дуже так виглядаэ!!Ще одна імперія обкакалась -перелд цим подібне сталосоь утерористичні *********!
Якоби існування "сверхдержав" - це міф, бульбашка, надута за результатами перемоги над гітлером.
Тим паче в ******** реаліях, коли населення Землі після війни з гітлером збільшилося втричі.
Іран не тільки величезна територія а й майже 100 мільйонів людей.
Ніякою зброєю таку кількість людей на такій території не знищити.
В Трампа бімби скінчились потрібен час щоб нові підвезли
Дєржітє мєня сємєро! Ща как ударю больно!
Одним словом ТАСО
А как дисал, в как дисал!
рудий півень мав дуже хорошу розмову з його другом )(уйлом, в якій )(уйло пообіцяв закінчити війну США в Ірані до 6 квітня.
Це ніякі не переговори,це типово московська схема.Коли москалі получають по соплях стають мирними на короткий термін щоб проаналізувати і накопити ресурси для подальшої агресії.
https://www.youtube.com/watch?v=GvHjLHSsVD4&t=23s

Швець про те, як Хегсет з Трампом використали гроші Європи на Іранську війну. Ті самі, котрі на закупівлю озброєнь для України партнери з Європи й не тільки заплатили США за програмою PЕRL .Тобто такий собі МІНДІЧГЕЙТ по- трампівськи.
після 6-го якщо не домовляться, то трамп дасть наказ застосувати діскобульбулятор.
Це яка буде війна,яку припинив цей ідіот??
