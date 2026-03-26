США приостанавливают удары по энергообъектам Ирана до 6 апреля. Переговоры продолжаются, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостановят "уничтожение энергетических объектов" Ирана еще на 10 дней — до 6 апреля.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Заявление политика

По словам Трампа, он принял такое решение по просьбе правительства Ирана. Таким образом, США отложат удары по иранской энергетической инфраструктуре до вечера 6 апреля 2026 года.

"Переговоры продолжаются и, несмотря на ложные заявления об обратном со стороны СМИ, распространяющих фейковые новости, и других сторон, продвигаются очень успешно", – добавил он.

Что предшествовало?

По данным СМИ, Пентагон разрабатывает военные варианты "последнего удара" по Ирану, которые могут включать использование наземных войск и масштабные авиаудары.

Чиновники и источники, знакомые с внутренними дискуссиями, описывают четыре основных варианта "последнего удара":

вторжение или блокирование острова Харг –– главного центра экспорта нефти Ирана;

вторжение на остров Ларак, который помогает Ирану контролировать Ормузский пролив. Там расположены иранские бункеры, ударные корабли, способные взрывать грузовые суда, и радары, отслеживающие передвижения в проливе;

захват стратегически важного острова Абу-Муса и двух меньших островов, расположенных вблизи западного входа в пролив и контролируемых Ираном, но на которые также претендуют ОАЭ;

блокировка или захват судов, экспортирующих иранскую нефть, на восточной стороне Ормузского пролива.

