США готують обмежену наземну операцію в Ірані: війська вже перекидають, - Washington Post

Пентагон опрацьовує сценарії потенційного проведення наземної операції в Ірані, яка може тривати кілька тижнів - остаточне рішення залежатиме від президента США Дональда Трампа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію Washington Post.

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До регіону вже перекидають американських військових

Як зазначається, у Сполучених Штатах опрацьовують варіанти подальшого загострення ситуації на Близькому Сході. За інформацією джерел, до регіону вже перекидають тисячі американських військових, зокрема морських піхотинців.

Ідеться про підготовку до можливої операції, яка може стати наступною фазою конфлікту, якщо відповідне рішення ухвалить Білий дім.

Водночас наголошується, що запропоновані варіанти не передбачають масштабного вторгнення.

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Обмежені рейдові дії

За словами посадовців, мова може йти про обмежені рейдові дії із залученням сил спеціального призначення та регулярних піхотних підрозділів. Такий підхід розглядається як більш маневрений і гнучкий формат військового втручання.

Водночас навіть у цьому випадку американські військові можуть зіткнутися із суттєвими ризиками - зокрема атаками безпілотників і ракет, обстрілами з наземних позицій та застосуванням саморобних вибухових пристроїв.

Адміністрація Трампа останнім часом демонструє суперечливі сигнали - від заяв про намір завершити конфлікт до попереджень про можливе загострення.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт наголосила, що підготовчі дії Пентагону спрямовані на розширення варіантів для глави держави.

"Мета Пентагону - підготувати різні сценарії, щоб забезпечити президенту максимальну свободу дій. Це не означає, що остаточне рішення вже ухвалено", - уточнила вона.

Водночас раніше вона зазначала, що у разі відмови Тегерана від ядерної програми Трамп "готовий діяти максимально жорстко" проти Ірану.

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Контроль над островом Харг

За даними джерел, серед варіантів, які обговорюються в адміністрації, - встановлення контролю над островом Харг.

Терміни потенційної операції оцінюються по-різному: від кількох тижнів до кількох місяців.

Раніше США передали Ірану перелік із 15 вимог, що включає обмеження озброєння, припинення підтримки проксі-сил і визнання Ізраїлю.

Що передувало?

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати "ще трохи" продовжуватимуть війну в Ірані, щоб нейтралізувати цю країну на "дуже довгий час".

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