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За два тижні війни на Близькому Сході Росія заробила $2 млрд, - Зеленський

РФ отримала 2 мільярди доларів доходу через конфлікт на Близькому Сході

За перші два тижні війни на Близькому Сході Росія заробила приблизно 2 млрд доларів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час zoom-конференції з журналістами, перебуваючи у Катарі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

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РФ заробила 2 млрд доларів

"На мій погляд, що схоже на правду, що десь за перші два тижні вони (росіяни, - ред.) заробили два з чимось мільярди (доларів, - ред.). Це дійсно схоже на правду. Це точно на сьогодні не допоможе "рускім" так сильно, залежить від того, скільки буде йти війна", - сказав глава держави.

Він зауважив, що ця цифра може бути неточною, бо дані з цього приводу різні, однак вірогідною назвав цифру саме у понад 2 млрд доларів.

Також Зеленський нагадав, що РФ стикнулась зі значним дефіцитом бюджету, який у 2025 році може сягнути близько 100 мільярдів доларів. Президент додав, що здатність росіян покрити дефіцит за рахунок пом’якшення санкційного режиму залежатиме від того, як довго триватиме операція США проти Ірану.

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Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28272) росія (70750)
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Топ коментарі
+15
розкажи краще скільки ти заробив за 4 роки разом зі своєю гоп компанією гнида оманська
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29.03.2026 06:18 Відповісти
+11
а и скільки заробив за 2 дні поїздки ?
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29.03.2026 06:45 Відповісти
+7
Ага, всі згадали Трампа ... а скільки заробило Путло Погане на тій нафті , що майже всю війну прокачувалась по Дружбє до Угорщини та Словаччини через терени воюючої України?
Чого тут ЛІДОР підрахунків не проводить !
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29.03.2026 05:35 Відповісти

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