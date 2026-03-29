За два тижні війни на Близькому Сході Росія заробила $2 млрд, - Зеленський

За перші два тижні війни на Близькому Сході Росія заробила приблизно 2 млрд доларів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час zoom-конференції з журналістами, перебуваючи у Катарі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

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РФ заробила 2 млрд доларів

"На мій погляд, що схоже на правду, що десь за перші два тижні вони (росіяни, - ред.) заробили два з чимось мільярди (доларів, - ред.). Це дійсно схоже на правду. Це точно на сьогодні не допоможе "рускім" так сильно, залежить від того, скільки буде йти війна", - сказав глава держави.

Він зауважив, що ця цифра може бути неточною, бо дані з цього приводу різні, однак вірогідною назвав цифру саме у понад 2 млрд доларів.

Також Зеленський нагадав, що РФ стикнулась зі значним дефіцитом бюджету, який у 2025 році може сягнути близько 100 мільярдів доларів. Президент додав, що здатність росіян покрити дефіцит за рахунок пом’якшення санкційного режиму залежатиме від того, як довго триватиме операція США проти Ірану.

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Що передувало?

Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.

Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.

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