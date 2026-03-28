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Новини Операція США проти Ірану
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США не зацікавлені бути в Ірані через рік чи два. Ми скоро підемо, - Венс

Венс про війну в Ірані

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати "ще трохи" продовжуватимуть війну в Ірані, щоб нейтралізувати цю країну на "дуже довгий час".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Times of Israel.

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Ще трохи

"Президент продовжуватиме війну ще трохи, щоб після нашого відходу нам не довелося робити це знову дуже-дуже довго. Ця країна загрожує нам усіма способами. Вони все ще намагаються створити ядерну зброю. Нам потрібно нейтралізувати їх на дуже, дуже довгий час, і в цьому наша мета", – заявив Венс.

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Зростання цін

Також віцепрезидент США визнав зростання цін на пальне, але назвав це "дуже тимчасовою реакцією на те, що зрештою стане короткотерміновим конфліктом".

"Ми не зацікавлені у тому, щоб бути в Ірані через рік чи два роки. Ми займаємося бізнесом. Ми скоро підемо звідти, і ціни на пальне знову знизяться", – додав Венс.

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Автор: 

Іран (3576) США (26898) Джей Ді Венс (221)
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Топ коментарі
+19
Якщо нейтралізувати росію назавжди, то тоді й Іран не доведеться нейтралізовувати. Подумайте над цією пропозицією.
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28.03.2026 21:56 Відповісти
+16
Судячи зі всього - змиватись їм доведеться в унітаз
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28.03.2026 21:54 Відповісти
+15
Наробим шороху - тай змиємся - Венс
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28.03.2026 21:51 Відповісти

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