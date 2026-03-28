США не зацікавлені бути в Ірані через рік чи два. Ми скоро підемо, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати "ще трохи" продовжуватимуть війну в Ірані, щоб нейтралізувати цю країну на "дуже довгий час".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Times of Israel.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ще трохи

"Президент продовжуватиме війну ще трохи, щоб після нашого відходу нам не довелося робити це знову дуже-дуже довго. Ця країна загрожує нам усіма способами. Вони все ще намагаються створити ядерну зброю. Нам потрібно нейтралізувати їх на дуже, дуже довгий час, і в цьому наша мета", – заявив Венс.

Також читайте: Десантний корабель США з 3500 морпіхами прибув на Близький Схід

Зростання цін

Також віцепрезидент США визнав зростання цін на пальне, але назвав це "дуже тимчасовою реакцією на те, що зрештою стане короткотерміновим конфліктом".

"Ми не зацікавлені у тому, щоб бути в Ірані через рік чи два роки. Ми займаємося бізнесом. Ми скоро підемо звідти, і ціни на пальне знову знизяться", – додав Венс.

Також читайте: Віткофф висловив сподівання, що цього тижня відбудуться переговори з Іраном