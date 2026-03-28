США не заинтересованы в том, чтобы оставаться в Иране через год или два. Мы скоро уйдем, – Венс
Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Соединенные Штаты "еще немного" будут продолжать войну в Иране, чтобы нейтрализовать эту страну на "очень долгое время".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times of Israel.
Еще немного
"Президент будет продолжать войну еще немного, чтобы после нашего ухода нам не пришлось делать это снова очень-очень долго. Эта страна угрожает нам всеми способами. Они все еще пытаются создать ядерное оружие. Нам нужно нейтрализовать их на очень, очень долгое время, и в этом наша цель", — заявил Венс.
Рост цен
Также вице-президент США признал рост цен на топливо, но назвал это "очень временной реакцией на то, что в конечном итоге станет краткосрочным конфликтом".
"Мы не заинтересованы в том, чтобы оставаться в Иране через год или два года. Мы занимаемся делами. Мы скоро уйдем оттуда, и цены на топливо снова снизятся", – добавил Венс.
Доречі, це ж він в перші місяці трампування погнав кормити ескімосів на Алясці хот-догами , агітуючи стати американцими...
Він образився і закричав у відповідь:
"Ви просуваєте українські інтереси! Ви хочете українофільський уряд та віддати гроші угорців Україні!"
Жодних нац. інтересів в України немає і не було - були інтереси у президентів, європейських чи московських кураторів, депутатів .
За весь час існування держави був лише один загальнонаціональний референдум у 91 та й усе.
Ніхто ні про що більше українців не питав і навряд чи спитає.
І тому жодних нац. інтересів немає.
атомні плани, виробництво ракет і зброї не знищено , тобто обісрались)
там про 3 лня было и все закончится
хотя бородатые в изоляции и с Китаем если добазарятся чтобы не лезли то мб и получится
- Війна буде до тих пір, поки іранці не будуть ходити у костюмах с краватками і відбовляться від хіджаба! Зеленський в курсі...
Табакерка:
https://www.youtube.com/hashtag/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 #такиеновости
- «Наследный принц Саудовской Аравии должен целовать мне задницу», - Трамп.
«Он не думал, что война с Ираном произойдет. Он не думал, что ему придется целовать мою задницу. Он действительно не думал. …Теперь он должен быть милым со мной».
- «Мамуля прям нехороша. Не понимаю, чего её среди здоровых держат, не предупреждают. Она же за столом может кого-нибудь вилкой ткнуть».
- Кажется, он готовит страну к изоляции.
- Отличительные черты Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда - всем известные обидчивость, злопамятность и мстительность. Да уж, нашел кого оскорбить! Восток - дело тонкое. Месть - это блюдо которое подают холодным. Иншаллах!
Але, якщо політику-бізнесмену не вистачає освіченності - то він може розпочати хоч десять воє, щоб потім приписати собі в заслугу їх закінчення...
який жах
Наступні будуть деталі белізни (нижньої) з зображенням президента Дональда Трампа якого в дупу цілують принци та всі охочі?
Божевільня
Пардон, а "ми" це хто і звідки "підете"?
США з Ірану, чи республіканці з Білого дому?