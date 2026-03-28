1 835 53

США не заинтересованы в том, чтобы оставаться в Иране через год или два. Мы скоро уйдем, – Венс

Венс о войне в Иране

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Соединенные Штаты "еще немного" будут продолжать войну в Иране, чтобы нейтрализовать эту страну на "очень долгое время".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times of Israel.

Еще немного

"Президент будет продолжать войну еще немного, чтобы после нашего ухода нам не пришлось делать это снова очень-очень долго. Эта страна угрожает нам всеми способами. Они все еще пытаются создать ядерное оружие. Нам нужно нейтрализовать их на очень, очень долгое время, и в этом наша цель", — заявил Венс.

Рост цен

Также вице-президент США признал рост цен на топливо, но назвал это "очень временной реакцией на то, что в конечном итоге станет краткосрочным конфликтом".

"Мы не заинтересованы в том, чтобы оставаться в Иране через год или два года. Мы занимаемся делами. Мы скоро уйдем оттуда, и цены на топливо снова снизятся", – добавил Венс.

Іран (2609) США (28992) Джей Ді Вєнс (183)
Топ комментарии
+11
Якщо нейтралізувати росію назавжди, то тоді й Іран не доведеться нейтралізовувати. Подумайте над цією пропозицією.
28.03.2026 21:56 Ответить
+7
Судячи зі всього - змиватись їм доведеться в унітаз
28.03.2026 21:54 Ответить
+5
Наробим шороху - тай змиємся - Венс
28.03.2026 21:51 Ответить
Молодець - вони зрадіють такій заяві
28.03.2026 21:51 Ответить
Штати наводять не "шороху" а хаос у світі , щоб усім людям жилося гірше .
28.03.2026 22:02 Ответить
Венс каже шо буде херово але не довго - потім все устаканиться
28.03.2026 22:04 Ответить
"Deja Vu"
Теракти 11 вересня були серією скоординованих ісламських терористичних терористичних атак-смертників, здійснених аль-Каїдою проти Сполучених Штатів у 2001 році.

Дев'ятнадцять терористів захопили чотири авіалайнери, а потім по одному врізалися в кожну з Веж-близнюків Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Третій літак врізався в Пентагон.

Мотивами «Аль-Каїди» були підтримка США Ізраїлю, наявність американських військових баз у Саудівській Аравії та санкції проти Іраку.
28.03.2026 21:54 Ответить
не підете самі, виженуть звідти сраною мітлою
28.03.2026 21:54 Ответить
Ти пакуй речі до Орбана - там йому опозиційні мітинги пекло обіцяють, якщо вкраде перемогу. Попрацюєш Медведчуком а-ляУкраїна 2004 р

Доречі, це ж він в перші місяці трампування погнав кормити ескімосів на Алясці хот-догами , агітуючи стати американцими...
28.03.2026 21:55 Ответить
Орбана освистали на його власному передвиборчому мітингу у місті Дьєр.

Він образився і закричав у відповідь:

"Ви просуваєте українські інтереси! Ви хочете українофільський уряд та віддати гроші угорців Україні!"
28.03.2026 22:43 Ответить
через 3 роки може подумають, вже інші американці.
28.03.2026 21:58 Ответить
демократы шоле, так бидон и обамка уже надумали, вон пол страны под оккупацией уже. Думают не надумают
28.03.2026 22:07 Ответить
Пол какой страни?
28.03.2026 22:28 Ответить
На вершині айсберга Китай
28.03.2026 22:00 Ответить
Без росіі той айзберг теж може почати танути...і ніколи не треба забувати що, "Українська національна колонія в Маньчжурії (Харбінська діаспора) - це масштабна українська громада, яка сформувалася на межі XIX-XX століть у північно-східному Китаї (Маньчжурії), зокрема навколо міста Харбін"
28.03.2026 22:05 Ответить
Харбін Далянь Маньчжурія Порт- Артур жд - дорога - царська росія - було колись - та загуло - Китай вже виріс з маленьких штанців
28.03.2026 22:12 Ответить
Україна теж виросла з маленьких штанців.
28.03.2026 22:15 Ответить
Так - але ж мова за Китай і його проксі Іран
28.03.2026 22:17 Ответить
ВСЕ треба розглядати через призму українських інтересів.
28.03.2026 22:20 Ответить
Під гаслом про нац. інтереси країну просто розкрадають та розвалюють.
Жодних нац. інтересів в України немає і не було - були інтереси у президентів, європейських чи московських кураторів, депутатів .
За весь час існування держави був лише один загальнонаціональний референдум у 91 та й усе.
Ніхто ні про що більше українців не питав і навряд чи спитає.
І тому жодних нац. інтересів немає.
28.03.2026 22:52 Ответить
А українці є?
28.03.2026 22:55 Ответить
Поки що є, але скоро можуть закінчитися. Оскільки це відповідає нац. інтересам України.
28.03.2026 22:59 Ответить
України, чи 95 кварталу?
28.03.2026 23:01 Ответить
Спочатку російська федерація з якогось дива привласнює собі активи російської імперії, потім активи ссср...а ми роззявивши рота дивимося на все, наче воно так і треба, хоча ці активи створювалися у першу чергу за рахунок українців.
28.03.2026 22:48 Ответить
Вони ще й історію прихватизували й переписали..
28.03.2026 22:57 Ответить
"це масштабна українська громада" ....... Авжеж що "українська" , та на стільки, що аж страшно стає . Поруч зі мною дві родини живуть у яких сини на парашії опинилися - у однієї у тольятті десь років двадцять п'ять тому , а у іншої - в уренгої приблизно п'ятнадцять . Ніколи не забуду їхні коментарі у соцмережах у 2014 - "мєчтаю о парашінскіх танках в Украінє " . І таких у тій "громаді 99 ,99% , а крім ним ще гнид наших місцевих вистачає ((
28.03.2026 22:32 Ответить
А білоруси - гниди?
28.03.2026 22:50 Ответить
Підмощує шляхи відходу щоб не було так принизливо. Типу ми й не хотіли капітуляції ірану, тільки знищити пару цілей)
атомні плани, виробництво ракет і зброї не знищено , тобто обісрались)
28.03.2026 21:59 Ответить
Та хто ж їм дасть швидко вийти, єврейські лобісти ? Тільки вперед ногами🏎
28.03.2026 22:05 Ответить
Як Кац скаже, так і буде
28.03.2026 22:27 Ответить
чи це якісь недоліки перекладу , або що трамп що цей піздюк якісь дибіли. гонять якусь тупу муйню на рівні губка боб
28.03.2026 22:05 Ответить
1-2 тижні вже потроху перетворюється в 1-2 роки
28.03.2026 22:05 Ответить
Як Київ за три дні..навіть не палиться))
28.03.2026 22:59 Ответить
Тихенько в ліс.
28.03.2026 22:07 Ответить
где-то я уже это слышал...
там про 3 лня было и все закончится
хотя бородатые в изоляции и с Китаем если добазарятся чтобы не лезли то мб и получится
28.03.2026 22:08 Ответить
Венс:
- Війна буде до тих пір, поки іранці не будуть ходити у костюмах с краватками і відбовляться від хіджаба! Зеленський в курсі...
28.03.2026 22:14 Ответить
Або рудий в гамівній сорочці. Лізти з авантюрою в Іран разом з Натаном і одночасно приймати російську делегацію в Капітолії - може тільки божевільний.
28.03.2026 22:55 Ответить
Американська допомога у виконанні рудого шизоїда.
Табакерка:
https://www.youtube.com/hashtag/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 #такиеновости
- «Наследный принц Саудовской Аравии должен целовать мне задницу», - Трамп.
«Он не думал, что война с Ираном произойдет. Он не думал, что ему придется целовать мою задницу. Он действительно не думал. …Теперь он должен быть милым со мной».
- «Мамуля прям нехороша. Не понимаю, чего её среди здоровых держат, не предупреждают. Она же за столом может кого-нибудь вилкой ткнуть».
- Кажется, он готовит страну к изоляции.
- Отличительные черты Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда - всем известные обидчивость, злопамятность и мстительность. Да уж, нашел кого оскорбить! Восток - дело тонкое. Месть - это блюдо которое подают холодным. Иншаллах!
28.03.2026 22:14 Ответить
"Тегеран за 3 дні" - але потім , як завжди , щось пішло не так ...))
28.03.2026 22:15 Ответить
«Будь-яку війну легко почати, але вкрай важко закінчити» - сказав Гай Саллюстій, древньоримський воєноначальник, політик, сподвижник Цезаря, літератор-історик.

Але, якщо політику-бізнесмену не вистачає освіченності - то він може розпочати хоч десять воє, щоб потім приписати собі в заслугу їх закінчення...
28.03.2026 22:21 Ответить
А лідєр в войнушки з іраном зібрався грати. Браво.
28.03.2026 22:22 Ответить
>Вони все ще намагаються створити ядерну зброю.

який жах
28.03.2026 22:23 Ответить
Російський депутат Сергій Делягін повідомив, що делегація Конгресу США під час зустрічі з представниками Держдуми РФ вручила їм незвичайні подарунки, включно зі шкарпетками із зображенням президента Дональда Трампа.

Наступні будуть деталі белізни (нижньої) з зображенням президента Дональда Трампа якого в дупу цілують принци та всі охочі?
Божевільня
28.03.2026 22:31 Ответить
Судячи з усього, Трамп готується увімкнути режим "ТАСО"😂🤣🤣🤣, записавши у свій "актив досягнень" попередження ядерної війни.
28.03.2026 22:33 Ответить
Закінчення 9ої війни і попередження ядерної! Терміново нобелівку! А то почне 10ту за гренландію
28.03.2026 22:50 Ответить
Підеш ти куди подалі, крашений *****. Це точно .
28.03.2026 22:46 Ответить
Чем раньше оттуда сбежите,тем раньше у вас начнется столкновение с китайскими комуняками за Тайвань.
28.03.2026 22:54 Ответить
"Ми не зацікавлені у тому, щоб бути в Ірані через рік чи два роки. Ми займаємося бізнесом. Ми скоро підемо звідти, і ціни на пальне знову знизяться", - додав Венс ,,,отже американські *********, котрі займаються бізнесом влізли у війну з Іраном .щоб підняти ціни на пальне і підтримати Іран .оскільки той продовжує продавати нафту , по цінах.котрі підняли американські бізнесмени...йолоп
28.03.2026 22:55 Ответить
"США не зацікавлені бути в Ірані через рік чи два. Ми скоро підемо, - Венс".
Пардон, а "ми" це хто і звідки "підете"?
США з Ірану, чи республіканці з Білого дому?
28.03.2026 22:58 Ответить
... воно попусте, якщо зовсім не паралізує...
28.03.2026 23:10 Ответить
½ шишечьки
28.03.2026 23:11 Ответить
 
 