США не заинтересованы в том, чтобы оставаться в Иране через год или два. Мы скоро уйдем, – Венс

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Соединенные Штаты "еще немного" будут продолжать войну в Иране, чтобы нейтрализовать эту страну на "очень долгое время".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times of Israel.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Еще немного

"Президент будет продолжать войну еще немного, чтобы после нашего ухода нам не пришлось делать это снова очень-очень долго. Эта страна угрожает нам всеми способами. Они все еще пытаются создать ядерное оружие. Нам нужно нейтрализовать их на очень, очень долгое время, и в этом наша цель", — заявил Венс.

Рост цен

Также вице-президент США признал рост цен на топливо, но назвал это "очень временной реакцией на то, что в конечном итоге станет краткосрочным конфликтом".

"Мы не заинтересованы в том, чтобы оставаться в Иране через год или два года. Мы занимаемся делами. Мы скоро уйдем оттуда, и цены на топливо снова снизятся", – добавил Венс.

