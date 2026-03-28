Уиткофф выразил надежду, что на этой неделе состоятся переговоры с Ираном

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что "на этой неделе" могут состояться переговоры с Ираном.

Об этом он сказал на конференции в Майами, цитирует CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что на этой неделе состоятся встречи. Мы, безусловно, надеемся на это. Корабли ходят. Это очень-очень хороший знак", - сказал Уиткофф.

Что предшествовало

Напомним, что накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты ожидают завершения операции "Эпическая ярость" против Ирана в течение недель, а не месяцев.

