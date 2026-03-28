Уиткофф выразил надежду, что на этой неделе состоятся переговоры с Ираном
Специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что "на этой неделе" могут состояться переговоры с Ираном.
Об этом он сказал на конференции в Майами, цитирует CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
Переговоры возможны "на этой неделе"
"Мы считаем, что на этой неделе состоятся встречи. Мы, безусловно, надеемся на это. Корабли ходят. Это очень-очень хороший знак", - сказал Уиткофф.
Что предшествовало
Напомним, что накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты ожидают завершения операции "Эпическая ярость" против Ирана в течение недель, а не месяцев.
А може Вітьков скаже конкретно з ким з керівництва Ірану?
Чи це як фейки в інтернеті з поміткою "...британські вчені" не називаючи ні прізвищ ні назв установ?
Яка разюча різниця в стилі спілкування нинішньої камарильї при владі в США з сильними та слабкими.
Я вважаю, що Іран сильна та організована держава та суспільство і тому США виглядять жалюгідно, та вимушені придумувати для свого електорату байки про якісь процеси, котрих і близько не має.
Правильно сказав той іранський підполковник "...США розмовляють самі з собою".
А коли саме цей тиждень починається знає Дональд.
Через 24 години, через 48 годин, через 5 днів, через 10 днів, через кілька тижнів, через кілька місяців...
недавно перемагали а тепер надіються на переговори)