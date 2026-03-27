Война с Ираном закончится через несколько недель, США не нужно вводить наземные войска, — Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты ожидают завершения операции "Эпическая ярость" против Ирана в течение нескольких недель, а не месяцев.

Об этом он сказал после встречи министров иностранных дел стран G7 во Франции, цитирует Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

Когда закончится война?

По словам Рубио, Вашингтон ожидает, что война в Иране "завершится через несколько недель, а не месяцев".

"У нас есть цели, и мы уверены, что уже близки к их достижению", — сказал он.

Наземные войска и Россия

Рубио отметил, что Иран может решить ввести систему сбора пошлин в Ормузском проливе, но впоследствии добавил, что любая постоянная пошлина на этом водном пути будет "неприемлемой".

Также его спросили о возможности потенциального наземного вторжения США в Иран.

"Мы можем достичь всех наших целей без привлечения наших сухопутных войск. Но мы всегда будем готовы предоставить президенту максимальную свободу выбора и максимальные возможности для реагирования на непредвиденные обстоятельства, если таковые возникнут", — добавил Рубио.

На вопрос о связях между Москвой и Тегераном он отвечает, что Россия не делает ничего в пользу Ирана, что препятствовало бы или влияло на военные операции США в этой стране.

