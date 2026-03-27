Война с Ираном закончится через несколько недель, США не нужно вводить наземные войска, — Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты ожидают завершения операции "Эпическая ярость" против Ирана в течение нескольких недель, а не месяцев.

Об этом он сказал после встречи министров иностранных дел стран G7 во Франции, цитирует Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

Когда закончится война?

По словам Рубио, Вашингтон ожидает, что война в Иране "завершится через несколько недель, а не месяцев".

"У нас есть цели, и мы уверены, что уже близки к их достижению", — сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рубио публично поспорил с дипломатами G7 по поводу войн в Украине и Иране

Наземные войска и Россия

Рубио отметил, что Иран может решить ввести систему сбора пошлин в Ормузском проливе, но впоследствии добавил, что любая постоянная пошлина на этом водном пути будет "неприемлемой".

  • Также его спросили о возможности потенциального наземного вторжения США в Иран.

"Мы можем достичь всех наших целей без привлечения наших сухопутных войск. Но мы всегда будем готовы предоставить президенту максимальную свободу выбора и максимальные возможности для реагирования на непредвиденные обстоятельства, если таковые возникнут", — добавил Рубио.

  • На вопрос о связях между Москвой и Тегераном он отвечает, что Россия не делает ничего в пользу Ирана, что препятствовало бы или влияло на военные операции США в этой стране.

Читайте: Саудовская Аравия может присоединиться к атакам США на Иран и рассматривает участие в войне, – СМИ

Бачу ціль - не бачу перепон - Рубіо
27.03.2026 19:25 Ответить
Ага, рудий чорт трампон теж казав, що війну кацапів проти України завершить за 24 години...
27.03.2026 19:25 Ответить
Як американський арсенал всруть весь, так і закінчиться.
27.03.2026 19:27 Ответить
)(уйло пообіцяв рудому півню до 6 квітня завершити війну в Ірані, яку рудий придур розпочав без узгодження з НАТО. Два мудотворця
27.03.2026 19:29 Ответить
Найвеличніший так не вважає: небо арабам хто має закрити?
27.03.2026 19:33 Ответить
Та за кілька секунд, фактично то і не війна вже.
27.03.2026 19:34 Ответить
2 тижні - таке вже десь чули...
27.03.2026 19:34 Ответить
"Тегеран за 3 дні" ... а потім щось пішло не так
27.03.2026 19:40 Ответить
Рубіо щось знає!
27.03.2026 19:35 Ответить
Головне для США було влізти у війну з Іраном, а далі буде як і з Афганістаном.
Війна в Афганістані була тривалим збройним конфліктом, що тривав з 2001 по 2021 рік. Вона почалася з вторгнення очолюваної США коаліції під назвою Операція «Нескінченна свобода» у відповідь на атаки 11 вересня (9/11), здійснені пов'язаною з Талібаном та базованою в Афганістані мережою аль-Каїда.
Конфлікт завершився майже через двадцять років, коли наступ Талібану 2021 року відновив Ісламський Емірат.
Це була найдовша війна в історії військ США, перевищивши В'єтнамську війну на шість місяців.
27.03.2026 19:36 Ответить
- і яка також завершилася , для США , поразкою !
27.03.2026 19:42 Ответить
Штати вже готові данину Ірану платити у вигляді мита за прохід танкерів і кораблів протокою.
27.03.2026 19:37 Ответить
Напевне лошари все таки задумались над масовим попередженням про небезпеку наземної операції. Це буде такий розгром і військ і репутації, що США довгенько потрібно буде відновлювати позиції світового жандарму. А вся міжнародна потолоч під крилом Кацапії посилиться неймовірно.
27.03.2026 19:40 Ответить
Если в воевать не станут то будет то же самое но без военного разгрома.
27.03.2026 19:45 Ответить
Ще 2-3 тижні і будемо пити каву в Ялті Тегерані.
27.03.2026 19:40 Ответить
С вероятностью в 90% он таки втянется в войну. У него особо выбора нет. Ну ещё 10% на то что Иран официально признает поражение и пойдет на договорняк удовлетворив все хотелки евреев и янки. Ну или хотя бы вид сделает. Но они упоротые. Шансов мало.
27.03.2026 19:43 Ответить
Млядь в тій конченій адміністрації дебіл від дебіла краще
27.03.2026 19:43 Ответить
 
 